Канчельскис про два удаления Головина подряд: «Пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» 8 лет, надо сменить обстановку»
Канчельскис об удалениях Головина: не выдерживают нервы, пора сменить клуб.
Андрей Канчельскис прокомментировал удаления Александра Головина в двух играх подряд.
«Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы.
Он в «Монако» уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб.
Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится. Нужно просто переговорить с ним и понять. Такое бывает со всеми.
Мое мнение – что ему надо сменить обстановку», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Сане надо компьютер выкинуть на помойку, нанять нормального спортивного психолога и личного физрука-нутрициониста-физиотерапевта, и тогда есть шанс ещё лет 5 спокойно попылить на высочайшем уровне. Помню, Хонда с таким ходил в ЦСКА, и дорос в итоге до Милана, хотя всегда был игроком с потолком. А у Головина потолка считай то и нет в футбольном плане, всё при нём: скорость, удар, выносливость, техника, пас, видение поля, понимание игры.
Легенда плохого не скажет, тем более видеоигры совсем засосали бедолагу
