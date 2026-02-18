  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис про два удаления Головина подряд: «Пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» 8 лет, надо сменить обстановку»
5

Канчельскис про два удаления Головина подряд: «Пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» 8 лет, надо сменить обстановку»

Канчельскис об удалениях Головина: не выдерживают нервы, пора сменить клуб.

Андрей Канчельскис прокомментировал удаления Александра Головина в двух играх подряд.

«Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы.

Он в «Монако» уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб.

Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится. Нужно просто переговорить с ним и понять. Такое бывает со всеми.

Мое мнение – что ему надо сменить обстановку», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoАндрей Канчельскис
logoМонако
logoЧемпионат.com
logoЛига чемпионов УЕФА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сане надо компьютер выкинуть на помойку, нанять нормального спортивного психолога и личного физрука-нутрициониста-физиотерапевта, и тогда есть шанс ещё лет 5 спокойно попылить на высочайшем уровне. Помню, Хонда с таким ходил в ЦСКА, и дорос в итоге до Милана, хотя всегда был игроком с потолком. А у Головина потолка считай то и нет в футбольном плане, всё при нём: скорость, удар, выносливость, техника, пас, видение поля, понимание игры.
Легенда плохого не скажет, тем более видеоигры совсем засосали бедолагу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»
18 февраля, 12:04
Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
17 февраля, 21:22Фото
У Головина три голевых паса в двух последних играх. С передачи хавбека Балогун забил Сафонову
17 февраля, 20:21
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
1 минуту назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
3 минуты назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
11 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
12 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
31 минуту назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
46 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
48 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
сегодня, 15:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
14 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
21 минуту назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем