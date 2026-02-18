Канчельскис про два удаления Головина подряд: «Пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» 8 лет, надо сменить обстановку»

Канчельскис об удалениях Головина: не выдерживают нервы, пора сменить клуб.

Андрей Канчельскис прокомментировал удаления Александра Головина в двух играх подряд.

«Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы.

Он в «Монако » уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб.

Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится. Нужно просто переговорить с ним и понять. Такое бывает со всеми.

Мое мнение – что ему надо сменить обстановку», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».