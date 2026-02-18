Португальское управление по борьбе с насилием в спорте расследует инцидент с Винисиусом и Престианни

В Португалии расследуют инцидент с Винисиусом и Престианни.

Управление по предотвращению и борьбе с насилием в спорте (APCVD) займется инцидентом с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни .

Вингер «Реала » во время матча с «Бенфикой» пожаловался на расистские оскорбления со стороны игрока лиссабонцев.

В Португалии инициировано расследование эпизода.

«APCVD начало административное разбирательство для выяснения фактов», – говорится в официальном заявлении, которое приводит O Jogo.