Португальское управление по борьбе с насилием в спорте расследует инцидент с Винисиусом и Престианни

В Португалии расследуют инцидент с Винисиусом и Престианни.

Управление по предотвращению и борьбе с насилием в спорте (APCVD) займется инцидентом с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

Вингер «Реала» во время матча с «Бенфикой» пожаловался на расистские оскорбления со стороны игрока лиссабонцев.

В Португалии инициировано расследование эпизода.

«APCVD начало административное разбирательство для выяснения фактов», – говорится в официальном заявлении, которое приводит O Jogo.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: O Jogo
дискриминация
>Управление по предотвращению и борьбе с насилием в спорте

нормально так бюджеты осваивают))))
