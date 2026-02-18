Защитнику «Юве» Келли написали «возвращайся в зоопарк» после 2:5 от «Галатасарая». Туринцы поддержали игрока: «Расовой ненависти нет места в футболе»

Игрок «Ювентуса» пожаловался на расизм.

Защитник «Ювентуса » Ллойд Келли подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

После поражения от «Галатасарая » в стыковых матчах Лиги чемпионов (2:5) англичанин выложил скриншот комментария с текстом «Возвращайся в зоопарк».

«Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия», – написал Келли в сторис инстаграма.

В туринском клубе прокомментировали ситуацию: «Расовой ненависти нет места в футболе. На поле, на трибунах или в Интернете клуб отказывается допускать проявления расизма в любой форме и активно работает над созданием более безопасной и инклюзивной среды, чтобы сделать спорт лучше для болельщиков и игроков. Больше никогда», – говорится в заявлении клуба.