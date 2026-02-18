Защитнику «Юве» Келли написали «возвращайся в зоопарк» после 2:5 от «Галатасарая». Туринцы поддержали игрока: «Расовой ненависти нет места в футболе»
Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.
После поражения от «Галатасарая» в стыковых матчах Лиги чемпионов (2:5) англичанин выложил скриншот комментария с текстом «Возвращайся в зоопарк».
«Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия», – написал Келли в сторис инстаграма.
В туринском клубе прокомментировали ситуацию: «Расовой ненависти нет места в футболе. На поле, на трибунах или в Интернете клуб отказывается допускать проявления расизма в любой форме и активно работает над созданием более безопасной и инклюзивной среды, чтобы сделать спорт лучше для болельщиков и игроков. Больше никогда», – говорится в заявлении клуба.
