  • Защитнику «Юве» Келли написали «возвращайся в зоопарк» после 2:5 от «Галатасарая». Туринцы поддержали игрока: «Расовой ненависти нет места в футболе»
Защитнику «Юве» Келли написали «возвращайся в зоопарк» после 2:5 от «Галатасарая». Туринцы поддержали игрока: «Расовой ненависти нет места в футболе»

Игрок «Ювентуса» пожаловался на расизм.

Защитник «Ювентуса» Ллойд Келли подвергся расистским оскорблениям в соцсетях. 

После поражения от «Галатасарая» в стыковых матчах Лиги чемпионов (2:5) англичанин выложил скриншот комментария с текстом «Возвращайся в зоопарк». 

«Критика – это часть жизни, а также спорта, и я всегда это принимал: каждый имеет право на собственное мнение. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия», – написал Келли в сторис инстаграма. 

В туринском клубе прокомментировали ситуацию: «Расовой ненависти нет места в футболе. На поле, на трибунах или в Интернете клуб отказывается допускать проявления расизма в любой форме и активно работает над созданием более безопасной и инклюзивной среды, чтобы сделать спорт лучше для болельщиков и игроков. Больше никогда», – говорится в заявлении клуба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calcio e Finanza
Престианни отключите интернет уже
Ответ Дядя ТУРА
Престианни отключите интернет уже
Хитро он решил переключить внимание с инцидента с Вини
#####, заголовок новости звучит так, словно туринцы поддержали возвращение 🤣
UPD: уже исправили, но раньше было лучше)
вот тоже двойные стандарты с этими животными. назовут львом - будет гордиться, назовут обезьяной - караул, расизм! ттх вообще петухи - и ничего страшного
Ответ denz_80
вот тоже двойные стандарты с этими животными. назовут львом - будет гордиться, назовут обезьяной - караул, расизм! ттх вообще петухи - и ничего страшного
Ну петухами и сборную Франции можно назвать. Но пацаны из Кёльна вообще козлы)
Так, с этими новыми заголовками не поймёшь, что произошло. Поясните кто-нибудь, типа туринцы его поддержали написав «возвращайся в зоопарк» после 2:5? Или я неправильно понял?
Что мешает закрыть личку и ограничить комментарии только для друзей или для тех, на кого ты сам подписан? Они как будто только и ждут, что какой-то шизик расист им в личку напишет что-то по поводу их цвета кожи и сразу это будет опубликовано, что посмотрите, мне про обезьяну написали
Ответ Dzhansug Bukiya
Что мешает закрыть личку и ограничить комментарии только для друзей или для тех, на кого ты сам подписан? Они как будто только и ждут, что какой-то шизик расист им в личку напишет что-то по поводу их цвета кожи и сразу это будет опубликовано, что посмотрите, мне про обезьяну написали
Офигеть. Опять виновата жертва, а не расисты 🤦‍♂️
Ох уж эти аргентинцы
Ответ Алексей Иванов
Ох уж эти аргентинцы
Не ну а чё они)))
Теперь из каждого комментария в адрес негров надо делать инфоповод?
Келли отличный футболист, нормальный парень.
Жаль за такое поведение некоторых фанатов.
Мерзко, конечно.
Походу те же самые моралисты, что долбились в личку жены Бастони с угрозами.
Интересно, если выяснится, что это написал ещё более черный чел, это будет расизм?
