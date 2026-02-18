  • Спортс
  «Реал» собирает видео и аудио ситуации с Винисиусом и Престианни в матче с «Бенфикой» – расистские жесты делали и болельщики. Клуб поддерживает игрока (Marca)
55

«Реал» собирает видео и аудио расистского эпизода с Винисиусом.

«Реал» начал сбор аудио и видеозаписей инцидента с Винисиусом на почве возможного расизма, произошедшего во время матча с «Бенфикой» (1:0), сообщает Marca. 

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

По данным источника, по ходу встречи, проходившей в Лиссабоне, также были замечены расистские жесты со стороны некоторых болельщиков. При этом «Реал» не намерен выступать против «Бенфики» или ее болельщиков. В клубе осознают, что неподобающие действия могут происходить на любом стадионе – включая «Сантьяго Бернабеу». 

В «Реале» также понимают, что вне зависимости от итогов расследования УЕФА будет крайне сложно доказать, что Престианни называл Винисиуса «обезьяной».

Пока неясно, перерастет ли проводимое клубом расследование в официальный отчет, который может быть направлен в УЕФА. Отмечается, что «Реал» полностью поддерживает действия Винисиуса, сообщившего судье об оскорблениях, а также Килиана Мбаппе – как на поле, так и позже в микст-зоне. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется, это будут изучать внимательнее чем покушение на Трампа
Ответ Agent Smith
Кажется, это будут изучать внимательнее чем покушение на Трампа
За уши притянут всё что можно и невозможно.
Ответ Agent Smith
Кажется, это будут изучать внимательнее чем покушение на Трампа
А зачем Реалу изучать покушение на Трампа. Он, что чёрный?
Честно, в этой ситуации у меня вопросы к 2 игрокам - к Мбаппе и Камавинге.

Вопрос к первому: если ты слышал, что в адрес твоего партнера аж 5 раз было произнесено расистское выражение, то почему ты ничего не делал и просто стоял, когда Винисиус побежал к судье ? Причем, ты якобы слышал это на расстоянии 5-6 метров от ситуации при гудящем стадионе и прикрытым ртом Престианни (я уж не думаю что он кричал об этом изо всех сил если что-то такое говорил).
Вопрос ко второму: ты был ближе всех к этой ситуации, но почему до сих пор никакого комментария нет ? (Если что, я отталкиваюсь только от того, что нигде на Спортсе и на других российских ресурсах я не увидел никаких его слов)
Ответ Кирилл
Честно, в этой ситуации у меня вопросы к 2 игрокам - к Мбаппе и Камавинге. Вопрос к первому: если ты слышал, что в адрес твоего партнера аж 5 раз было произнесено расистское выражение, то почему ты ничего не делал и просто стоял, когда Винисиус побежал к судье ? Причем, ты якобы слышал это на расстоянии 5-6 метров от ситуации при гудящем стадионе и прикрытым ртом Престианни (я уж не думаю что он кричал об этом изо всех сил если что-то такое говорил). Вопрос ко второму: ты был ближе всех к этой ситуации, но почему до сих пор никакого комментария нет ? (Если что, я отталкиваюсь только от того, что нигде на Спортсе и на других российских ресурсах я не увидел никаких его слов)
Ворон ворону глаз не выколет..
Ответ Кирилл
Честно, в этой ситуации у меня вопросы к 2 игрокам - к Мбаппе и Камавинге. Вопрос к первому: если ты слышал, что в адрес твоего партнера аж 5 раз было произнесено расистское выражение, то почему ты ничего не делал и просто стоял, когда Винисиус побежал к судье ? Причем, ты якобы слышал это на расстоянии 5-6 метров от ситуации при гудящем стадионе и прикрытым ртом Престианни (я уж не думаю что он кричал об этом изо всех сил если что-то такое говорил). Вопрос ко второму: ты был ближе всех к этой ситуации, но почему до сих пор никакого комментария нет ? (Если что, я отталкиваюсь только от того, что нигде на Спортсе и на других российских ресурсах я не увидел никаких его слов)
Потому что никаких оскорблений не было и это все выдумки игроков Реала, которые, словно дети, придумывают что их то не любят, то обижают
Когда-нибудь игроки будут сразу с микрофонами бегать, чтобы все слова можно было записать.
Ответ micka
Когда-нибудь игроки будут сразу с микрофонами бегать, чтобы все слова можно было записать.
На Винисуса первому повесят))
Ответ micka
Когда-нибудь игроки будут сразу с микрофонами бегать, чтобы все слова можно было записать.
Ахахаха, как итальянские судьи))))
Иногда такой угар бывает с эмоций футболистов, особенно когда это итальянские футболисты🤌🏻
Выпустят второй сезон на Нетфликсе... чтоб бы было совсем равноценно по заменам лиц - пусть его сыграет Райан Гослинг. В идеале конечно должен быть никто иной, как боевая единица - Кирк Лазарус.
Не дали пенальти-нытьё, не дали кк-нытьё, не удалили-нытьё. Ещё про Барсу че то говорят, президент нытик, клуб нытик и тв нытик, все три девицы под окном, пряди поздно вечерком
Ответ Сергей Железняков
Не дали пенальти-нытьё, не дали кк-нытьё, не удалили-нытьё. Ещё про Барсу че то говорят, президент нытик, клуб нытик и тв нытик, все три девицы под окном, пряди поздно вечерком
Предвзятость к Реалу очевидное)
Единственное путное что сказал, это про ТВ Реала. Это реально фигня.

Ну разве не Фанаты Барселоны лет уж 10-12 ноют про судей в матчах Реала.

Ой там Реалу подсаживают, там дали не справедливый пенальти. Ля ля ля и так далее

Бесконечно нытьё фанатов Барсы, а теперь удивлен, что годы спустя оно вернулась?

Ну и к фактам)

Барса переводила 7 миллионов евро по мутным схемам в течение 18 лет.

Суд еще идёт. Доказательств может нет и не будут, но сам перевод, это не выдумка или догадка, а подтверждений перевод.

А теперь скажи, когда Реал переводил деньги по мутным схемам судьям?

К чему я это? Если кто и может ныть, то это как раз таки фанатики Реала
Ответ Dima Demchenko
Предвзятость к Реалу очевидное) Единственное путное что сказал, это про ТВ Реала. Это реально фигня. Ну разве не Фанаты Барселоны лет уж 10-12 ноют про судей в матчах Реала. Ой там Реалу подсаживают, там дали не справедливый пенальти. Ля ля ля и так далее Бесконечно нытьё фанатов Барсы, а теперь удивлен, что годы спустя оно вернулась? Ну и к фактам) Барса переводила 7 миллионов евро по мутным схемам в течение 18 лет. Суд еще идёт. Доказательств может нет и не будут, но сам перевод, это не выдумка или догадка, а подтверждений перевод. А теперь скажи, когда Реал переводил деньги по мутным схемам судьям? К чему я это? Если кто и может ныть, то это как раз таки фанатики Реала
Так они и ноют
Даже если и переводили, как объяснишь проигранные чемпионат и кубки?)
Ну если платили, значит за подсуживания, а получается что подсуживпли реалу)
Да и я как бы и не спорю если что) у барсы тоже таких матчей хватает, причём с багажом
Но если люди не слепые, а это вряд ли, то предвзятость очевидна, одним можно все и ныть (атакуя судью), у других от тренера до запасных игроков удаляют
Реал изучает файлы Эпштейна, чтоб найти след Винисиуса
Ответ Krogan_
Реал изучает файлы Эпштейна, чтоб найти след Винисиуса
Он там дров в котел подкидывал...
Кто бы мне объяснил, почему одно слово в адрес белого - грубость, а в адрес чёрного - расизм ?
Если белый ребёнок измажется в саже, то его в шутку можно назвать "трубочист", а если чёрное дитятко в неё измажется, то, назвав его "трубочистом" рискуешь попасть в расисты.
Если в Винни запулить бананом, то это расизм, а если в меня, белоруса, кинуть картошкой, то это мелкое хулиганство ?
Ответ Дмитрий Рабко
Кто бы мне объяснил, почему одно слово в адрес белого - грубость, а в адрес чёрного - расизм ? Если белый ребёнок измажется в саже, то его в шутку можно назвать "трубочист", а если чёрное дитятко в неё измажется, то, назвав его "трубочистом" рискуешь попасть в расисты. Если в Винни запулить бананом, то это расизм, а если в меня, белоруса, кинуть картошкой, то это мелкое хулиганство ?
физиологическое сходство. Афроамериканцы или негроиды наиболее близки к истокам. Хотя все люди на земле произошли от обезьян.
Ля. Так мало новостей сегодня о расизме и так много о спорте.
а помните в фильме про Винисиуса сделали склейку, наложив субтитр, что болельщики соперника оскорбляют его на расистской почве? Хотя там и близко такого не было
А теперь опустимся в комментарии для более детального и профессионального обзора от наших комментаторов, которые проведут подробную лингвистическую экспертизу и выскажут свое, бесспорно, очень важное для футбольного мира, да и мира в целом, мнение
