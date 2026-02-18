«Реал» собирает видео и аудио ситуации с Винисиусом и Престианни в матче с «Бенфикой» – расистские жесты делали и болельщики. Клуб поддерживает игрока (Marca)
«Реал» начал сбор аудио и видеозаписей инцидента с Винисиусом на почве возможного расизма, произошедшего во время матча с «Бенфикой» (1:0), сообщает Marca.
Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
По данным источника, по ходу встречи, проходившей в Лиссабоне, также были замечены расистские жесты со стороны некоторых болельщиков. При этом «Реал» не намерен выступать против «Бенфики» или ее болельщиков. В клубе осознают, что неподобающие действия могут происходить на любом стадионе – включая «Сантьяго Бернабеу».
В «Реале» также понимают, что вне зависимости от итогов расследования УЕФА будет крайне сложно доказать, что Престианни называл Винисиуса «обезьяной».
Пока неясно, перерастет ли проводимое клубом расследование в официальный отчет, который может быть направлен в УЕФА. Отмечается, что «Реал» полностью поддерживает действия Винисиуса, сообщившего судье об оскорблениях, а также Килиана Мбаппе – как на поле, так и позже в микст-зоне.
