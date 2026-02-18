«Мы не можем позволять расизму заставить замолчать одного из величайших талантов нашего футбола. Вини, Бразилия на твоей стороне!» Флавио Болсонару о скандале с вингером «Реала»

Кандидат в президенты Бразилии поддержал Винисиуса Жуниора.

Сын Жаира Болсонару поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала.

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Это не первый случай, когда Винисиус подвергается подобным нападкам, как на поле, так и за его пределами. Мы не можем молчать и позволять расизму заставить замолчать одного из величайших талантов нашего футбола.

Вини, ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку. Бразилия на твоей стороне!» – написал Флавио Болсонару, член Федерального сената Бразилии и кандидат в президенты страны.