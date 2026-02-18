  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Мы не можем позволять расизму заставить замолчать одного из величайших талантов нашего футбола. Вини, Бразилия на твоей стороне!» Флавио Болсонару о скандале с вингером «Реала»
18

«Мы не можем позволять расизму заставить замолчать одного из величайших талантов нашего футбола. Вини, Бразилия на твоей стороне!» Флавио Болсонару о скандале с вингером «Реала»

Кандидат в президенты Бразилии поддержал Винисиуса Жуниора.

Сын Жаира Болсонару поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала. 

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Это не первый случай, когда Винисиус подвергается подобным нападкам, как на поле, так и за его пределами. Мы не можем молчать и позволять расизму заставить замолчать одного из величайших талантов нашего футбола.

Вини, ты можешь рассчитывать на нашу полную поддержку. Бразилия на твоей стороне!» – написал Флавио Болсонару, член Федерального сената Бразилии и кандидат в президенты страны. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флавио Болсонару
Жаир Болсонару
Политика
logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Александр Мартынов
Астановитесь
Вини надо выйти
Не касаясь темы Виннисиуса,Бразилия культурно и политически уникальная страна. Только в ней крайне правый кандидат будет поддерживать обвиняющего всех расистами чернокожего. И у его сторонников это будет чем то разумеющимся.
Ответ КобеКириленко
Не касаясь темы Виннисиуса,Бразилия культурно и политически уникальная страна. Только в ней крайне правый кандидат будет поддерживать обвиняющего всех расистами чернокожего. И у его сторонников это будет чем то разумеющимся.
Так это ж раскачка расового превосходства, только со стороны чернокожих. В правую идеологию вполне укладывается)
Решил хайпануть и голосов поприбавить, талантливый политик
Я не понял, почему о расизме говорят как о факте? Доказательств нет
Трамп это остановит!
Троюродный брат знакомого друга бывшего мужа секретарши президента ещё не высказался по этому надуманному поводу? Нужно срочно взять у него комментарий
Может уже хватит? Его практически в каждой игре на чужих полях освистывают и оскорбляют, что в принципе конечно неприемлемо, но кто кроме него самого в этом виноват? Он когда-то заявлял что ему нравятся скандалы, что он играет даже лучше в этой обстановке, так в чëм же дело.? За что боролся, на то и напоролся.
Можете ему сказать, чтобы он там это... В футбол играл?
МИЛЕЙ!! АЛЁ!!

Выскажись хоть! Как можно промолчать и свои 5 копеек не вставить!?
