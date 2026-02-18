Вратарь женского «МЮ» Таллис-Джойс об инциденте с Винисиусом: «Я хорошо знаю, с чем сталкиваются чернокожие. Меня это не удивляет. Это позор, что подобное по-прежнему встречается»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Фаллон Таллис-Джойс не удивлена инцидентом с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни во втором тайме матча Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).
«Я дочь чернокожей женщины, поэтому я хорошо знакома с тем, с чем сталкивается чернокожая женщина в обществе. Меня это не удивляет. Я считаю, что то, что подобные ситуации по-прежнему встречаются, – это позор.
Его слова о том, что это случалось с ним несколько раз в прошлом, – это то, над чем должны задуматься клубы и сама лига.
Это задача для людей выше меня – понять, как защитить игроков, потому что если это продолжается, клубам и лигам нужно больше думать о том, что они могут сделать, чтобы сократить до минимума такие действия и слова и показать: с подобным не будут мириться», – отметила футболистка.
