Владимир Пономарев: «ЧМ без наших неинтересен, 48 команд – это посредственно. Там должны быть настоящие сборные, а играют всякие Ганы-фиганы. За Олимпиадой тоже не слежу»

Пономарев: на ЧМ должны быть настоящие команды, а играют всякие Ганы-фиганы.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Олимпиада чемпионат мира по футболу менее интересны из-за отсутствия российских спортсменов.

«За Олимпиадой не слежу, нечего смотреть. Биатлон, что ли, я буду смотреть? Ну их нафиг. Без наших она много интереса потеряла. И чемпионат мира по футболу без наших, который пройдет в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются.

Сделали 48 команд – это посредственно, народ не пойдет. Мне важен сам факт, чтобы были команды, представленные настоящими сборными и настоящими футболистами, а играют в итоге всякие Ганы-фиганы», – сказал Пономарев.