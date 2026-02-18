  • Спортс
  Владимир Пономарев: «ЧМ без наших неинтересен, 48 команд – это посредственно. Там должны быть настоящие сборные, а играют всякие Ганы-фиганы. За Олимпиадой тоже не слежу»
11

Владимир Пономарев: «ЧМ без наших неинтересен, 48 команд – это посредственно. Там должны быть настоящие сборные, а играют всякие Ганы-фиганы. За Олимпиадой тоже не слежу»

Пономарев: на ЧМ должны быть настоящие команды, а играют всякие Ганы-фиганы.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Олимпиада чемпионат мира по футболу менее интересны из-за отсутствия российских спортсменов.

«За Олимпиадой не слежу, нечего смотреть. Биатлон, что ли, я буду смотреть? Ну их нафиг. Без наших она много интереса потеряла. И чемпионат мира по футболу без наших, который пройдет в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются.

Сделали 48 команд – это посредственно, народ не пойдет. Мне важен сам факт, чтобы были команды, представленные настоящими сборными и настоящими футболистами, а играют в итоге всякие Ганы-фиганы», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Так Гана вроде как сильнее нашей сборной будет.
ЧМ неинтересен Пономарёву, а вот Пономарев не то что всему миру, он в принципе уже никому неинтересен, давно уже.
48 команд – это посредственно, вот если б 48+1 с самой-самой, тогда бы даааа, всем бы показали!)
Это уже он журналисту звонил?
сникерсы-уикерсы)
Гана-фигана выбила в 2006 из группы США и Чехию, причем по делу и чуть в полуфинал в 2010 не вышла, причем тоже по делу. А наши ни туда ни туда не попали)
Дед, если он действительно интересуется футболом, должен знать, что входит в элиту африканского футбола, постоянный участник ЧМ по футболу, выходил из группы в плей-офф
а зачем вообще публикуют такие статьи ? какое это имеет отношение к спорту ?
кто это за чудик неизвестный, кто так обзывает страну Гану одну из сильнейших футбольных Африке.
Сборная Ганы-фиганы один раз играла в 1/4 ЧМ, его любимая сборная СССР один раз играла в 1/2, не то что бы прям сильно лучше)))
на спортсе должны быть новости и статьи от толковых людей, а печатают всяких пономарёвых-фигамарёвых
