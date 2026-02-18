Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал Генича на фоне критики из-за слов о травмах Глебова: «Он лишь цитирует мнение одного из знакомых «футбольных людей». Диалог не имел двойных смыслов»

Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал Генича на фоне критики после слов о Глебове.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выразил публичную поддержку комментатору Константину Геничу на фоне критики по поводу его высказываний о хавбеке ЦСКА Кирилле Глебове.

Ранее Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

После этого Генич прокомментировал свои слова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».

«Видео, вокруг которого появилось так много разговоров в медиа и телеграм-каналах, не имеет отношения к «Матч ТВ», но в ситуации массовой эмоциональной реакции на слова нашего штатного сотрудника и коллегу Константина Генича считаем правильным выразить ему публичную поддержку.

С развитием медиа и появлением на стадионах десятков камер и фотографов любой игрок находится под микроскопом. В своем высказывании, ставшим причиной столь эмоциональной реакции болельщиков ЦСКА, Генич лишь цитирует одно из мнений одного из знакомых «футбольных людей», которое потенциально является темой для обсуждения в вышеупомянутом шоу.

Хочется напомнить, что сам Константин не раз сталкивался с тяжелейшими травмами, которые во многом повлияли на его карьеру. При этом мы понимаем, что болельщики ЦСКА, будучи преданными цветам своего клуба – клуба, который мы уважаем и с которым давно и плодотворно работаем по самым разным направлениям – могли услышать в словах Генича, не дай бог, предсказание о здоровье талантливого молодого игрока их клуба.

Очевидно, что этот диалог не имел в себе никаких подоплек и двойных смыслов, не был спродюсирован в чьих-либо интересах. Одновременно с этим считаем важным отметить, что тема здоровья спортсменов и их травматичности всегда была одной из самых тонких и болезненных, а значит и подход к их освещению должен быть максимально корректным, основанным на проверенных фактах.

Мы желаем всем футболистам крепкого здоровья перед возобновлением сезона и надеемся, что сложившееся недопонимание будет быстро урегулировано», – написал Тащин.