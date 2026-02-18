Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал Генича на фоне критики из-за слов о травмах Глебова: «Он лишь цитирует мнение одного из знакомых «футбольных людей». Диалог не имел двойных смыслов»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин выразил публичную поддержку комментатору Константину Геничу на фоне критики по поводу его высказываний о хавбеке ЦСКА Кирилле Глебове.
Ранее Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».
После этого Генич прокомментировал свои слова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».
«Видео, вокруг которого появилось так много разговоров в медиа и телеграм-каналах, не имеет отношения к «Матч ТВ», но в ситуации массовой эмоциональной реакции на слова нашего штатного сотрудника и коллегу Константина Генича считаем правильным выразить ему публичную поддержку.
С развитием медиа и появлением на стадионах десятков камер и фотографов любой игрок находится под микроскопом. В своем высказывании, ставшим причиной столь эмоциональной реакции болельщиков ЦСКА, Генич лишь цитирует одно из мнений одного из знакомых «футбольных людей», которое потенциально является темой для обсуждения в вышеупомянутом шоу.
Хочется напомнить, что сам Константин не раз сталкивался с тяжелейшими травмами, которые во многом повлияли на его карьеру. При этом мы понимаем, что болельщики ЦСКА, будучи преданными цветам своего клуба – клуба, который мы уважаем и с которым давно и плодотворно работаем по самым разным направлениям – могли услышать в словах Генича, не дай бог, предсказание о здоровье талантливого молодого игрока их клуба.
Очевидно, что этот диалог не имел в себе никаких подоплек и двойных смыслов, не был спродюсирован в чьих-либо интересах. Одновременно с этим считаем важным отметить, что тема здоровья спортсменов и их травматичности всегда была одной из самых тонких и болезненных, а значит и подход к их освещению должен быть максимально корректным, основанным на проверенных фактах.
Мы желаем всем футболистам крепкого здоровья перед возобновлением сезона и надеемся, что сложившееся недопонимание будет быстро урегулировано», – написал Тащин.
