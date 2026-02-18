«Спартак» отдал Хлусевича «Ахмату» в аренду до конца сезона
Даниил Хлусевич покинул «Спартак».
Защитник присоединился к «Ахмату» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
«Хлусевич играет на позиции правого крайнего защитника. За «Спартак» Даниил провел 109 матчей в официальных турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. В карьере игрока 5 матчей за сборную России.
Мы приветствуем Даниила в нашем коллективе и желаем удачи!» – говорится в сообщении грозненцев.
Изображение: fc-akhmat.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ахмата»
Спартак усилился данным трансфером)
решил плюсиков срубить?
Спасибо руководству!
Гуляй Спартак, это красный день календаря!!!
Это надо было сделать еще 1,5 года назад.. тупо время потерял без практики
вроде все у него есть, а головы нет. сразу же человек на уровень ниже котируется, а то и на два
Ничего у него нет, кроме физики (средней) и характера (норм парень)
Будучи стартовым левым защитником, "под" Промесом, Хлусевич был очень и очень неплох, на довольно приличном отрезке вообще одним из лучших в команде, но это на мой взгляд конечно
Серьёзное усиление для обеих команд.
Саламыч прокачает до нового звания
Лучший крайний защитник первой лиги?
Лучший фланговый штурмовик чайной армии
Пристроили и ладно
Самое серьезное усиление за все время существования команды 👏
