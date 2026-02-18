«Спартак» отдал Хлусевича «Ахмату» в аренду до конца сезона

Даниил Хлусевич покинул «Спартак ».

Защитник присоединился к «Ахмату » на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Хлусевич играет на позиции правого крайнего защитника. За «Спартак» Даниил провел 109 матчей в официальных турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. В карьере игрока 5 матчей за сборную России.

Мы приветствуем Даниила в нашем коллективе и желаем удачи!» – говорится в сообщении грозненцев.

Изображение: fc-akhmat.ru