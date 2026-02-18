Видео
28

«Спартак» отдал Хлусевича «Ахмату» в аренду до конца сезона

Даниил Хлусевич покинул «Спартак».

Защитник присоединился к «Ахмату» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Хлусевич играет на позиции правого крайнего защитника. За «Спартак» Даниил провел 109 матчей в официальных турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. В карьере игрока 5 матчей за сборную России.

Мы приветствуем Даниила в нашем коллективе и желаем удачи!» – говорится в сообщении грозненцев.

Изображение: fc-akhmat.ru

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ахмата»
logoСпартак
logoАхмат
трансферы
logoДаниил Хлусевич
logoпремьер-лига Россия
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак усилился данным трансфером)
Ответ alexey102rus
Спартак усилился данным трансфером)
Комментарий скрыт
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
решил плюсиков срубить?
Спасибо руководству!
Гуляй Спартак, это красный день календаря!!!
Это надо было сделать еще 1,5 года назад.. тупо время потерял без практики
вроде все у него есть, а головы нет. сразу же человек на уровень ниже котируется, а то и на два
Ответ shepardjack
вроде все у него есть, а головы нет. сразу же человек на уровень ниже котируется, а то и на два
Ничего у него нет, кроме физики (средней) и характера (норм парень)
Ответ Captain_Noname
Ничего у него нет, кроме физики (средней) и характера (норм парень)
Будучи стартовым левым защитником, "под" Промесом, Хлусевич был очень и очень неплох, на довольно приличном отрезке вообще одним из лучших в команде, но это на мой взгляд конечно
Серьёзное усиление для обеих команд.
Саламыч прокачает до нового звания
Ответ Liver0910
Саламыч прокачает до нового звания
Лучший крайний защитник первой лиги?
Ответ A.Barancevich
Лучший крайний защитник первой лиги?
Лучший фланговый штурмовик чайной армии
Пристроили и ладно
Самое серьезное усиление за все время существования команды 👏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ахмат» арендует Хлусевича у «Спартака» до конца сезона без права выкупа (Иван Карпов)
18 февраля, 11:06
«Локомотиву» предлагали арендовать Хлусевича. Стороны не договорились («СЭ»)
18 февраля, 09:54
Ледяхов о Хлусевиче: «Уход из «Спартака» пойдет ему на благо, надо перезапускать карьеру. Он не играл из-за проблем со Станковичем, в «Ахмате» может набрать форму»
16 февраля, 16:23
Рекомендуем
Главные новости
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
2 минуты назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
10 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
11 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
30 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
45 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
47 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
59 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
59 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
13 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
20 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем