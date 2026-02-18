Ричардс о расизме в адрес Винисиуса: «Сочувствую ему, он беззащитен. После этого ты все равно должен хорошо играть, а твоим словам никто не верит – это самое обидное»

Майка Ричардс прокомментировал скандал с участием Винисиуса.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс порассуждал о том, каково Винисиусу Жуниору было играть после расистского оскорбления.

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Если он [Престианни] действительно это сделал, то он [Винисиус] абсолютно прав. Но опять же, поскольку он прикрыл рот, мы можем только предполагать, мы реагируем на действия Винисиуса. Если бы вы спросили меня, думаю ли я, что [Джанлука] правда это сделал, я бы сказал «да» – из-за реакции Вини. Ты же не пойдешь жаловаться судье, если тебя не оскорбляли на расовой почве. Тем более это все тянулось и тянулось, и он, очевидно, рассказал об этом ребятам в раздевалке.

Трент сказал, что это позор, в данном случае он использовал правильное слово. Меня не оскорбляли на расовой почве на поле, но это происходило вне футбола, и в таких случаях ты чувствуешь себя потерянным, одиноким и беспомощным. А если представить, что в этот момент ты находишься на поле и все равно должен играть так же хорошо, а твоим словам никто не верит – вот это и есть самое обидное.

И мы, возможно, никогда не узнаем, сделал он это или нет, потому что для этого может не быть доказательств, но я сочувствую Винисиусу в этой ситуации, потому что он беззащитен», – сказал Ричардс.

