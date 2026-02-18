Ричардс о расизме в адрес Винисиуса: «Сочувствую ему, он беззащитен. После этого ты все равно должен хорошо играть, а твоим словам никто не верит – это самое обидное»
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс порассуждал о том, каково Винисиусу Жуниору было играть после расистского оскорбления.
Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Если он [Престианни] действительно это сделал, то он [Винисиус] абсолютно прав. Но опять же, поскольку он прикрыл рот, мы можем только предполагать, мы реагируем на действия Винисиуса. Если бы вы спросили меня, думаю ли я, что [Джанлука] правда это сделал, я бы сказал «да» – из-за реакции Вини. Ты же не пойдешь жаловаться судье, если тебя не оскорбляли на расовой почве. Тем более это все тянулось и тянулось, и он, очевидно, рассказал об этом ребятам в раздевалке.
Трент сказал, что это позор, в данном случае он использовал правильное слово. Меня не оскорбляли на расовой почве на поле, но это происходило вне футбола, и в таких случаях ты чувствуешь себя потерянным, одиноким и беспомощным. А если представить, что в этот момент ты находишься на поле и все равно должен играть так же хорошо, а твоим словам никто не верит – вот это и есть самое обидное.
И мы, возможно, никогда не узнаем, сделал он это или нет, потому что для этого может не быть доказательств, но я сочувствую Винисиусу в этой ситуации, потому что он беззащитен», – сказал Ричардс.
Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»
А если вдруг узнается, что Престианни этого не делал? Афроспортсмены этого даже не допускают, да?
Арг сам признался уже что оскорблял. Да он написал что обозвал иначе, но это разве меняет дело? С каких пор оскорбления соперника стали нормой. В сборной Аргентине возможно да( все прекрасно помнят как Месси вытирал бутсы флагом сб. Мексики, и что они пели французам после Копы, что показывал вратарь их болельщикам сб. Франции после финала и т.д.)
И футболисты друг друга оскорбляют в каждом матче, это часть игры, просто бывают разные степени серьезности.
Самый ненавистный провокатор беззащитный😆👌
Я понимаю черным надо исполнять повестку, до смешного то доходить не надо.
Так Вини одно слово сказал и уже всем миром мочат Престианни, не разбираясь, было-не было, а если и было, то что.