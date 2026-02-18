  • Спортс
  Ричардс о расизме в адрес Винисиуса: «Сочувствую ему, он беззащитен. После этого ты все равно должен хорошо играть, а твоим словам никто не верит – это самое обидное»
Ричардс о расизме в адрес Винисиуса: «Сочувствую ему, он беззащитен. После этого ты все равно должен хорошо играть, а твоим словам никто не верит – это самое обидное»

Майка Ричардс прокомментировал скандал с участием Винисиуса.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс порассуждал о том, каково Винисиусу Жуниору было играть после расистского оскорбления.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Если он [Престианни] действительно это сделал, то он [Винисиус] абсолютно прав. Но опять же, поскольку он прикрыл рот, мы можем только предполагать, мы реагируем на действия Винисиуса. Если бы вы спросили меня, думаю ли я, что [Джанлука] правда это сделал, я бы сказал «да» – из-за реакции Вини. Ты же не пойдешь жаловаться судье, если тебя не оскорбляли на расовой почве. Тем более это все тянулось и тянулось, и он, очевидно, рассказал об этом ребятам в раздевалке.

Трент сказал, что это позор, в данном случае он использовал правильное слово. Меня не оскорбляли на расовой почве на поле, но это происходило вне футбола, и в таких случаях ты чувствуешь себя потерянным, одиноким и беспомощным. А если представить, что в этот момент ты находишься на поле и все равно должен играть так же хорошо, а твоим словам никто не верит – вот это и есть самое обидное.

И мы, возможно, никогда не узнаем, сделал он это или нет, потому что для этого может не быть доказательств, но я сочувствую Винисиусу в этой ситуации, потому что он беззащитен», – сказал Ричардс. 

Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
Беззащитный Винни? Вот это шутка. У мальчишки в руках и административный ресурс, и спортивный, и финансовый. Осталось только плакать вместе с ним из-за двух слов.
Ответ Marcus-light
Беззащитный Винни? Вот это шутка. У мальчишки в руках и административный ресурс, и спортивный, и финансовый. Осталось только плакать вместе с ним из-за двух слов.
Очень в этом контексте умиляет, как там большинство рассказывает, как жили в фавеллах/пещерах, где любой "братишка тебя может прирезать и ограбить... А тут - слово сказали, даже если оскорбительное - всех покарать в ответ) пусть бы вспомнили как он по-расистки с темнокожим Меньяном поступил, пытаясь фол заработать)
Ответ Marcus-light
Беззащитный Винни? Вот это шутка. У мальчишки в руках и административный ресурс, и спортивный, и финансовый. Осталось только плакать вместе с ним из-за двух слов.
И никто не задумывается почему постоянно в такие скандалы попадает именно Винисиус?
И мы, возможно, никогда не узнаем, сделал он это или нет, потому что для этого может не быть доказательств, но я сочувствую Винисиусу в этой ситуации, потому что он беззащитен», – сказал Ричардс.
--------------
А если вдруг узнается, что Престианни этого не делал? Афроспортсмены этого даже не допускают, да?
Ответ drow elf
И мы, возможно, никогда не узнаем, сделал он это или нет, потому что для этого может не быть доказательств, но я сочувствую Винисиусу в этой ситуации, потому что он беззащитен», – сказал Ричардс. -------------- А если вдруг узнается, что Престианни этого не делал? Афроспортсмены этого даже не допускают, да?
что не делал? не оскорблял?
Арг сам признался уже что оскорблял. Да он написал что обозвал иначе, но это разве меняет дело? С каких пор оскорбления соперника стали нормой. В сборной Аргентине возможно да( все прекрасно помнят как Месси вытирал бутсы флагом сб. Мексики, и что они пели французам после Копы, что показывал вратарь их болельщикам сб. Франции после финала и т.д.)
Ответ Дима
что не делал? не оскорблял? Арг сам признался уже что оскорблял. Да он написал что обозвал иначе, но это разве меняет дело? С каких пор оскорбления соперника стали нормой. В сборной Аргентине возможно да( все прекрасно помнят как Месси вытирал бутсы флагом сб. Мексики, и что они пели французам после Копы, что показывал вратарь их болельщикам сб. Франции после финала и т.д.)
Да-да-да, вытирал бутсы мексиканским флагом, ага, так всё и было)))) как же это мерзко, так нагло врать, еще и прикрываться тем, что «все помнят»)
И футболисты друг друга оскорбляют в каждом матче, это часть игры, просто бывают разные степени серьезности.
Они там реально рихнулись)
Самый ненавистный провокатор беззащитный😆👌
Я понимаю черным надо исполнять повестку, до смешного то доходить не надо.
Ответ Domian
Они там реально рихнулись) Самый ненавистный провокатор беззащитный😆👌 Я понимаю черным надо исполнять повестку, до смешного то доходить не надо.
Интересно, почему тут никто ничего не говорил?)
https://www.sports.ru/football/blogs/3316709.html?ysclid=mlsa3d194e796665166
Меня одного уже задолбал этот Винисиус во всех новостях или другие тоже есть пострадавшие?)
В какой секте, в секте любителей футбола? Да, по ходу игру, футболисты отвешивают друг другу разные колкости, в этом ничего такого нет. Называть друг друга обезьянами или педиками это конечно уже другой вопрос. Ты лучше за вранье свое поясни
Спортс, ну хватит, я прошу вас! Ну тошнит уже. Вы на неделю вперед завалили этими новостями. Мы всё поняли, что теперь еще долгое время черные будут говорить, что расизму нет места и далее по тексту!
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Спортс, ну хватит, я прошу вас! Ну тошнит уже. Вы на неделю вперед завалили этими новостями. Мы всё поняли, что теперь еще долгое время черные будут говорить, что расизму нет места и далее по тексту!
То есть расизму есть место?)
Как интересно Дани Алвес после банана играл, что у него в голове было…🤦‍♂️
Ответ cukken
Как интересно Дани Алвес после банана играл, что у него в голове было…🤦‍♂️
Наверное, поблагодарил за перекус)
Ответ cukken
Как интересно Дани Алвес после банана играл, что у него в голове было…🤦‍♂️
Этому эпизоду уже век, а многие пишут "Алвес съел банан и тд", ты не можешь различать цвет Алвеса и Винисиуса? Алвес так-то мулат.
«Твоим словам никто не верит»
Так Вини одно слово сказал и уже всем миром мочат Престианни, не разбираясь, было-не было, а если и было, то что.
Винисиус - позор европейского футбола!
не нужно провоцировать болельщиков соперника
