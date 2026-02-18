Тренер «Севильи» Альмейда дисквалифицирован на 7 матчей после удаления за споры с судьей в игре с «Алавесом». Клуб подал апелляцию

Тренер «Севильи» Альмейда дисквалифицирован на 7 матчей.

Дисциплинарный комитет в среду дисквалифицировал главного тренера «Севильи» Матиаса Альмейду на семь матчей после его удаления в игре против «Алавеса» (1:1).

Аргентинский специалист получил красную карточку на 85-й минуте за споры с судьей Иосу Галекой Апецтегией.

Как передает Marca, наказание суммировалось из нескольких нарушений:

два матча – «за протесты в адрес арбитра»,

один – «за отказ отправиться в раздевалку после удаления»,

три – «за неоднократные проявления неуважения или пренебрежения к судьям»,

один – «за поведение, противоречащее нормальному порядку проведения матча».

Таким образом, Альмейда пропустит половину из оставшихся 14 туров Ла Лиги .

«Севилья » подала апелляцию. Клуб намерен добиться сокращения срока дисквалификации.

«После того, как Дисциплинарный комитет вынес решение о семиматчевой дисквалификации нашего главного тренера за удаление в минувшие выходные против «Алавеса », клуб заявляет следующее:

– Мы выражаем полную поддержку нашему главному тренеру в связи с наказанием, которое считаем чрезмерным.

– Мы разделяем сожаление и извинения, которые сам тренер выразил после матча по поводу своей реакции.

– Юридический отдел клуба использует все доступные возможности для обжалования санкции, которую считает чрезмерной как по количеству матчей, так и по формулировке изложенных фактов.

– Мы уважаем спортивные юридические органы и их решения, однако воспользуемся всеми доступными инструментами для защиты наших законных прав и прав нашего тренера», – говорится в заявлении «Севильи».