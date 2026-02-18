Тренер «Севильи» Альмейда дисквалифицирован на 7 матчей после удаления за споры с судьей в игре с «Алавесом». Клуб подал апелляцию
Дисциплинарный комитет в среду дисквалифицировал главного тренера «Севильи» Матиаса Альмейду на семь матчей после его удаления в игре против «Алавеса» (1:1).
Аргентинский специалист получил красную карточку на 85-й минуте за споры с судьей Иосу Галекой Апецтегией.
Как передает Marca, наказание суммировалось из нескольких нарушений:
два матча – «за протесты в адрес арбитра»,
один – «за отказ отправиться в раздевалку после удаления»,
три – «за неоднократные проявления неуважения или пренебрежения к судьям»,
один – «за поведение, противоречащее нормальному порядку проведения матча».
Таким образом, Альмейда пропустит половину из оставшихся 14 туров Ла Лиги.
«Севилья» подала апелляцию. Клуб намерен добиться сокращения срока дисквалификации.
«После того, как Дисциплинарный комитет вынес решение о семиматчевой дисквалификации нашего главного тренера за удаление в минувшие выходные против «Алавеса», клуб заявляет следующее:
– Мы выражаем полную поддержку нашему главному тренеру в связи с наказанием, которое считаем чрезмерным.
– Мы разделяем сожаление и извинения, которые сам тренер выразил после матча по поводу своей реакции.
– Юридический отдел клуба использует все доступные возможности для обжалования санкции, которую считает чрезмерной как по количеству матчей, так и по формулировке изложенных фактов.
– Мы уважаем спортивные юридические органы и их решения, однако воспользуемся всеми доступными инструментами для защиты наших законных прав и прав нашего тренера», – говорится в заявлении «Севильи».
Это все, что нужно знать про СТА и их преступную шайку.
какие у Бусков имена и фамилии красивые бывают всегда)
Ариц Адуриз до сих пор нравится