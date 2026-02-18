  • Спортс
«Барселона» к Рамадану разработала для Ямаля специальный план питания – как и в прошлом году

«Барселона» будет помогать Ямалю во время Рамадана.

Ламин Ямаль переходит на специальный план питания, разработанный медштабом «Барселоны».

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 18 февраля и закончится 19 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества во время которой тоже не приветствуются.

Для Ямаля это второй Рамадан, во время которого он будет соблюдать пост. «Барселона» вновь подготовила для вингера особый рацион, который учитывает особенности распорядка дня и не приводит к перееданию.

Первой игрой во время поста для Ямаля станет матч против «Леванте», который начнется 22 февраля в 18:15 по московскому времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
