«Барселона» к Рамадану разработала для Ямаля специальный план питания – как и в прошлом году

«Барселона» будет помогать Ямалю во время Рамадана.

Ламин Ямаль переходит на специальный план питания, разработанный медштабом «Барселоны».

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 18 февраля и закончится 19 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества во время которой тоже не приветствуются.

Для Ямаля это второй Рамадан, во время которого он будет соблюдать пост. «Барселона » вновь подготовила для вингера особый рацион, который учитывает особенности распорядка дня и не приводит к перееданию.

Первой игрой во время поста для Ямаля станет матч против «Леванте», который начнется 22 февраля в 18:15 по московскому времени.