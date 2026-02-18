  • Спортс
  Лещук о критике от Мостового: «Если бы он сильно разбирался и так все предсказывал, то уже бы тренировал на хорошем уровне. Александр так говорит для привлечения внимания к себе»
Лещук о критике от Мостового: «Если бы он сильно разбирался и так все предсказывал, то уже бы тренировал на хорошем уровне. Александр так говорит для привлечения внимания к себе»

Игорь Лещук: если бы Мостовой сильно разбирался, то уже бы тренировал.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о критике со стороны Александра Мостового.

– В свое время Мостовой про тебя говорил: «Когда видел состав, сразу сказал, что «Спартак» выиграет 2:1, потому что знал: Лещук точно ошибется». Тебе не обидно, что даже некоторые опытные в прошлом футболисты проходятся по тебе за каждую ошибку?

– Видишь, оказывается, человек все знает заранее. Если бы он сильно разбирался и так все предсказывал, то уже бы сейчас тренировал на хорошем уровне.

– Как тебе аналитика Мостового?

– Я понимаю, что он был хорошим игроком, много лет провел в Испании. У него очень резкие выводы. Будучи бывшим игроком с большим опытом, он должен по-другому высказываться. Думаю, Александр так говорит для привлечения внимания к себе. Я к критике спокойно отношусь, стараюсь не обращать внимания.

– А в жизни хоть раз встречал хейтеров?

– Нет, никогда в лицо мне плохого ничего не говорили, – сказал Лещук. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Абсолютно не нужно разбираться в футболе и быть экстрасенсом, чтобы предсказывать ляпы Лещука
Игорёня даже с Радимовым дебатики не вывез, а тут на самого Олехандро попёр, ох, тут даже ставки не надо принимать, кто кого уделает)
Может он и не хочет тренировать?!
Конечно парень с головой не дружит, раз поднял эту тему. Теперь, следующие полгода про Абаскаля Царь забудет. Открыт новый мальчик для битья 😂
Царь так то прав оказался)))
Только один вопрос… кто такой Лещук ?)
А кто-нибудь знает как лещук в лицо то выглядит?
Ответ tolstiy
А кто-нибудь знает как лещук в лицо то выглядит?
Я нет.А мостового знал даже когда он еще играл
ага)) когда пришел на Д трибуну после дерби со Спартаком уже забыл чего наслушался))
хотя даже там ты умудрился не разобраться в ситуации и напропускать))
Кто ж осмелится такой звезде что-то сказать в лицо? Можно же и звезды получить.
У него бумажки нужной нет! А так бы конечно. Сугубо футбольный человек. Легенда
