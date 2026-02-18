Арбелоа, Пеллегрини и Бордалас номинированы на приз лучшему тренеру февраля в Ла Лиге
Арбелоа вошел в число претендентов на приз тренеру месяца в Ла Лиге.
Представлены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
По итогам февраля получить награду могут:
– Альваро Арбелоа («Реал») – 3 матча, 3 победы;
– Пепе Бордалас («Хетафе») – 3 матча, 2 победы и ничья;
– Мануэль Пеллегрини («Бетис») – 3 матча, 3 победы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
Арбелоа гений. Лучший.
