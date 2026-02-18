  • Спортс
5

Вальверде, Микаутадзе и Лемар – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге

Вальверде претендует на приз игроку месяца в Ла Лиге.

Ла Лига представила список футболистов, которые будут претендовать на приз игроку месяца.

Награду за февраль могут получить:

Федерико ВальвердеРеал») – 3 матча, 1 гол;

– Абде Эззальзули («Бетис») – 3 матча, 1 гол, 1 ассист;

– Жорж Микаутадзе («Вильярреал») – 2 матча, 2 гола, 1 ассист;

– Тома Лемар («Жирона») – 3 матча, 2 гола;

– Луис Милья («Хетафе») – 3 матча, 1 ассист.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
рейтинги
5 комментариев
Не забудьте про Сато Градо, и тех кто за Вар отвечал. Вот они действительно игроки месяца.
хнык хнык хнык
?? Это ты так передразниваешь типа? 😂😂
В детском саду что ли 🤡
Ещё три игры впереди. Не рано ли
