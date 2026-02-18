Вальверде, Микаутадзе и Лемар – в числе претендентов на приз лучшему игроку февраля в Ла Лиге
Вальверде претендует на приз игроку месяца в Ла Лиге.
Ла Лига представила список футболистов, которые будут претендовать на приз игроку месяца.
Награду за февраль могут получить:
– Федерико Вальверде («Реал») – 3 матча, 1 гол;
– Абде Эззальзули («Бетис») – 3 матча, 1 гол, 1 ассист;
– Жорж Микаутадзе («Вильярреал») – 2 матча, 2 гола, 1 ассист;
– Тома Лемар («Жирона») – 3 матча, 2 гола;
– Луис Милья («Хетафе») – 3 матча, 1 ассист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ла Лиги
