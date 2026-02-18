  • Спортс
  • Инфантино об инциденте с Винисиусом: «Я был шокирован и опечален. В нашем спорте и в обществе нет места расизму. Надо привлечь виновных к ответственности»
128

Инфантино об инциденте с Винисиусом: «Я был шокирован и опечален. В нашем спорте и в обществе нет места расизму. Надо привлечь виновных к ответственности»

Инфантино про скандал с Винисиусом: я шокирован и опечален.

Джанни Инфантино прокомментировал скандальную ситуацию в матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу Жуниору во время матча Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом».

В нашем спорте и в обществе нет места расизму – все заинтересованные стороны должны принять меры и привлечь виновных к ответственности.

В ФИФА с помощью глобальной кампании против расизма и Совета игроков [по борьбе с расизмом] мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принятие соответствующих мер при возникновении инцидентов. Я высоко оцениваю действия арбитра Франсуа Летексье, который активировал антирасистский протокол, используя жест рукой, чтобы остановить игру и разрешить ситуацию.

ФИФА и футбол выражают полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму, нет любой форме дискриминации!» – говорится в заявлении от имени президента ФИФА.

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер ФИФА
128 комментариев
Никто ничего не доказал, но парня оклеветали. Это просто позорище, надеюсь Престианни поддержат адекватные люди и поставят грязных лгунов на место:)
Ответ rigobersong
Никто ничего не доказал, но парня оклеветали. Это просто позорище, надеюсь Престианни поддержат адекватные люди и поставят грязных лгунов на место:)
Комментарий скрыт
Ответ Азамат
Комментарий скрыт
Теперь уже и фифа..)) джуниор не симулянт? Ещё какой. Расист? Ещё какой. Расизм в обе стороны работает..))
Вот вам наглядный пример того, как работает левая политика и их концепция защиты уязвимых групп.

Есть «меньшинство» - Винисиус. Он заявляет, что представитель «большинства» - Престианни - назвал его обезьяной и проявил расизм.

Позиция Винисиуса изначально получает приоритет - для уравновешивания неравенства. При этом фактических доказательств расизма нет, но уже и президент ФИФА говорит о расизме, фактически принимая сторону Винисиуса.

Презумпция невиновности? Кому это интересно.
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Вот вам наглядный пример того, как работает левая политика и их концепция защиты уязвимых групп. Есть «меньшинство» - Винисиус. Он заявляет, что представитель «большинства» - Престианни - назвал его обезьяной и проявил расизм. Позиция Винисиуса изначально получает приоритет - для уравновешивания неравенства. При этом фактических доказательств расизма нет, но уже и президент ФИФА говорит о расизме, фактически принимая сторону Винисиуса. Презумпция невиновности? Кому это интересно.
Все верно ты сказал. Винисиусу эта движуха только на руку. Все его поддерживают, жалеют бедного и несчастного. Возможно, он этого и добивался. А возможно, его действительно назвали обезьяной. Гюлер стоял рядом с Престиани, когда у того был закрыт рот футболкой, но он молчит почему-то..))
Ответ МеняИгнорируетСпортс
Вот вам наглядный пример того, как работает левая политика и их концепция защиты уязвимых групп. Есть «меньшинство» - Винисиус. Он заявляет, что представитель «большинства» - Престианни - назвал его обезьяной и проявил расизм. Позиция Винисиуса изначально получает приоритет - для уравновешивания неравенства. При этом фактических доказательств расизма нет, но уже и президент ФИФА говорит о расизме, фактически принимая сторону Винисиуса. Презумпция невиновности? Кому это интересно.
Большие игры безумных политиков ....А он просто марионетка, которому благоволят и позволяют пока он востребован и работает на повестку
Ну это серьезная заявка на ЗМ, я считаю
Так себя вести у углового флажка, даже обезьяна не позволит себе, в меру своего воспитания
Ответ Рубин2003
Так себя вести у углового флажка, даже обезьяна не позволит себе, в меру своего воспитания
А угловой фложок это что, священное место?
Ответ Психолог со стажем
А угловой фложок это что, священное место?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏🙏🙏🙏
Увы, черные никогда не станут истинно свободными. Они всегда будут делать других рабами.
Ответ серж
Увы, черные никогда не станут истинно свободными. Они всегда будут делать других рабами.
Ну так сами же и продавали своих братьев. Те, кто побогаче, тех, кто победнее. А теперь, дескать, блэк лайвс маттер и прочие матери
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну так сами же и продавали своих братьев. Те, кто побогаче, тех, кто победнее. А теперь, дескать, блэк лайвс маттер и прочие матери
Именно так, белые за ними по Африке не бегали.
Приплывали в порт, а им навстречу чёрные работорговцы: "купите-купите, недорого отдам..."
Когда Престианни покончит с собой из-за травли его всем миром, все футбольные и околофутбольные людишки будут с пеной у рта доказывать, что так нельзя было травить, откроют фонды помощи, антитравильные футбольные ассоциации, бабла отмоют кучу, и вся толпа развернётся на 180° и будет кричать, затрааавиииииииилииии, убиииилииии, докоооооооолеееее
Ответ Zlatan Ibra
Когда Престианни покончит с собой из-за травли его всем миром, все футбольные и околофутбольные людишки будут с пеной у рта доказывать, что так нельзя было травить, откроют фонды помощи, антитравильные футбольные ассоциации, бабла отмоют кучу, и вся толпа развернётся на 180° и будет кричать, затрааавиииииииилииии, убиииилииии, докоооооооолеееее
Ой да ладно, это как Винни покончит с собой из-за фантомных расистов. У него скорее наоборот, момент славы, столько поддержки.
Ответ Zlatan Ibra
Когда Престианни покончит с собой из-за травли его всем миром, все футбольные и околофутбольные людишки будут с пеной у рта доказывать, что так нельзя было травить, откроют фонды помощи, антитравильные футбольные ассоциации, бабла отмоют кучу, и вся толпа развернётся на 180° и будет кричать, затрааавиииииииилииии, убиииилииии, докоооооооолеееее
Бедный бедный маленький аргентинский расист-миллионер, который в турнире со слоганом "No racism" решил поиздеваться на рассовой почве над другим игроком, расстроится из-за того, что его травят за это(Просчитался, но где?
Не, я понимаю, что это глупо сравнивать, с одной стороны. Но вот с другой. Кучу лет играю в футбол на любительском уровне. Ну всегда во время игры кто-нить чо-нить скажет, в проброс пошлет кого-то, поорет друг на друга. Ну вот никто что-то не бежит сразу к судье. Ну либо ответил тем же, либо забил да и играешь дальше. Ну поорали на поле, после игры руки пожали, разошлись. Все спокойно относятся, в целом. Тут же из раза в раз ситуации. И с одним и тем же игроком. Вот точно не его вина в этом и именно ему нужна защита? Сомнительно
Ответ Bartez1986
Не, я понимаю, что это глупо сравнивать, с одной стороны. Но вот с другой. Кучу лет играю в футбол на любительском уровне. Ну всегда во время игры кто-нить чо-нить скажет, в проброс пошлет кого-то, поорет друг на друга. Ну вот никто что-то не бежит сразу к судье. Ну либо ответил тем же, либо забил да и играешь дальше. Ну поорали на поле, после игры руки пожали, разошлись. Все спокойно относятся, в целом. Тут же из раза в раз ситуации. И с одним и тем же игроком. Вот точно не его вина в этом и именно ему нужна защита? Сомнительно
А ты подойди когда нибудь к кавказцу и скажи черный, хач, обезьяна. Или к азиатской внешности игроку скажи узкоглазый, косой. Руку тоже пожмут?
По идеи Престиани может подать в суд на всех этих леваков(от Винисиуса, Мбаппе, Анри, Фердинанда до Инфантино) и запросить публичные извинения + моральную компенсацию.
Они его обвиняют в расизме без каких-либо доказательств(кроме слов нытика). Это сильно ударило по его репутации.

С юридической точки зрения он в одно касание выиграл бы это дело.

Проблема только в том, что никто не захочет связываться с уефашным проектом Реалом и их мафиозным боссом, потому что потом годами будут судить, как во вчерашнем матче.
Ответ Proper Chels
По идеи Престиани может подать в суд на всех этих леваков(от Винисиуса, Мбаппе, Анри, Фердинанда до Инфантино) и запросить публичные извинения + моральную компенсацию. Они его обвиняют в расизме без каких-либо доказательств(кроме слов нытика). Это сильно ударило по его репутации. С юридической точки зрения он в одно касание выиграл бы это дело. Проблема только в том, что никто не захочет связываться с уефашным проектом Реалом и их мафиозным боссом, потому что потом годами будут судить, как во вчерашнем матче.
пруфы есть что Престиани не говорил ничего оскорбительного??
Нет у вас их 😅
Ведь он сам написал в соцсети что назвал его п****
Это уже не считается оскорблением?
Хорошо, давайте завтра к вам в магазине обратятся, вам п**** пакет нужен, ок?
Ответ Дима
пруфы есть что Престиани не говорил ничего оскорбительного?? Нет у вас их 😅 Ведь он сам написал в соцсети что назвал его п**** Это уже не считается оскорблением? Хорошо, давайте завтра к вам в магазине обратятся, вам п**** пакет нужен, ок?
Митя, Митя, в твоем возрасте уже надо знать, что никто не обязан доказывать, что кто-то чего-то не говорил. В области здравого смысла следует доказывать, что что-то было сказано, понял, нет?
Сказал человек который корешится с Трампом,который сторонится повестки.Лысый как всегда на двух стульях
В современном мире сильно исказились понятия допустимой нетерпимости. Расизм сегодня табу, и это справедливо, но вот нацизм, сексизм или эйджизм - норма. Наказали кого-то из аргентинцев про песни о французах? Нет. Если бы данный товарищ оскорбил Винни не на почве цвета кожи, а национальности, кто-то бы заметил? Я уж не говорю, что слова про "я твою маму.." вообще норма.
Это не к тому, что надо оправдать расизм, хотя его надо доказать. Это к тому, что если бороться с нетерпимостью, то любой.
Ответ Marcus-light
В современном мире сильно исказились понятия допустимой нетерпимости. Расизм сегодня табу, и это справедливо, но вот нацизм, сексизм или эйджизм - норма. Наказали кого-то из аргентинцев про песни о французах? Нет. Если бы данный товарищ оскорбил Винни не на почве цвета кожи, а национальности, кто-то бы заметил? Я уж не говорю, что слова про "я твою маму.." вообще норма. Это не к тому, что надо оправдать расизм, хотя его надо доказать. Это к тому, что если бороться с нетерпимостью, то любой.
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Я про это и говорю. Там был нацизм, причем грубый.
