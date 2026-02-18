Инфантино об инциденте с Винисиусом: «Я был шокирован и опечален. В нашем спорте и в обществе нет места расизму. Надо привлечь виновных к ответственности»

Инфантино про скандал с Винисиусом: я шокирован и опечален.

Джанни Инфантино прокомментировал скандальную ситуацию в матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу Жуниору во время матча Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом».

В нашем спорте и в обществе нет места расизму – все заинтересованные стороны должны принять меры и привлечь виновных к ответственности.



В ФИФА с помощью глобальной кампании против расизма и Совета игроков [по борьбе с расизмом] мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принятие соответствующих мер при возникновении инцидентов. Я высоко оцениваю действия арбитра Франсуа Летексье, который активировал антирасистский протокол, используя жест рукой, чтобы остановить игру и разрешить ситуацию.



ФИФА и футбол выражают полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму, нет любой форме дискриминации!» – говорится в заявлении от имени президента ФИФА.

