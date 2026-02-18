Инфантино об инциденте с Винисиусом: «Я был шокирован и опечален. В нашем спорте и в обществе нет места расизму. Надо привлечь виновных к ответственности»
Джанни Инфантино прокомментировал скандальную ситуацию в матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу Жуниору во время матча Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом».
В нашем спорте и в обществе нет места расизму – все заинтересованные стороны должны принять меры и привлечь виновных к ответственности.
В ФИФА с помощью глобальной кампании против расизма и Совета игроков [по борьбе с расизмом] мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принятие соответствующих мер при возникновении инцидентов. Я высоко оцениваю действия арбитра Франсуа Летексье, который активировал антирасистский протокол, используя жест рукой, чтобы остановить игру и разрешить ситуацию.
ФИФА и футбол выражают полную солидарность с жертвами расизма и любой формы дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму, нет любой форме дискриминации!» – говорится в заявлении от имени президента ФИФА.
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?
Есть «меньшинство» - Винисиус. Он заявляет, что представитель «большинства» - Престианни - назвал его обезьяной и проявил расизм.
Позиция Винисиуса изначально получает приоритет - для уравновешивания неравенства. При этом фактических доказательств расизма нет, но уже и президент ФИФА говорит о расизме, фактически принимая сторону Винисиуса.
Презумпция невиновности? Кому это интересно.
Приплывали в порт, а им навстречу чёрные работорговцы: "купите-купите, недорого отдам..."
Они его обвиняют в расизме без каких-либо доказательств(кроме слов нытика). Это сильно ударило по его репутации.
С юридической точки зрения он в одно касание выиграл бы это дело.
Проблема только в том, что никто не захочет связываться с уефашным проектом Реалом и их мафиозным боссом, потому что потом годами будут судить, как во вчерашнем матче.
Нет у вас их 😅
Ведь он сам написал в соцсети что назвал его п****
Это уже не считается оскорблением?
Хорошо, давайте завтра к вам в магазине обратятся, вам п**** пакет нужен, ок?
Это не к тому, что надо оправдать расизм, хотя его надо доказать. Это к тому, что если бороться с нетерпимостью, то любой.