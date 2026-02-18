  • Спортс
  • Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»
70

Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»

Ричардс: Престианни – трус, Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о расистском скандале в матче «Бенфика» – «Реал» в ЛЧ (0:1). 

В ходе матча вингер «Реала» Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Джанлука Престианни – трус, самый настоящий трус, потому что никто никогда не узнает правду, только он и Винисиус Жуниор. Он натянул футболку на рот – и теперь нам приходится обсуждать, было это или нет.

Винисиус не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Когда смотришь на тот момент, начинаешь немного сочувствовать Винисиусу, а затем еще и реакция трибун – они начали освистывать его.

Сейчас все сидят в соцсетях, люди знают, что происходит, и то, что он подвергся оскорблениям после того, как именно его, предположительно, оскорбили, – это просто неправильно», – сказал Ричардс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBS Sports
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что-то другое можно постить???
Ответ CoId_Little_Heart
Что-то другое можно постить???
Нет
Ответ CoId_Little_Heart
Что-то другое можно постить???
А зачем?
Он вечный балабол, врет или не врет. Но то что он побежал с пальцем на перевес "жаловаться" говорит о нем как о провокаторе, Престианни не святой конечно. Но все дерьмо крутиться около Вини
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
Он вечный балабол, врет или не врет. Но то что он побежал с пальцем на перевес "жаловаться" говорит о нем как о провокаторе, Престианни не святой конечно. Но все дерьмо крутиться около Вини
Ну пусть Престиани крутится где нибудь в другом месте
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
Он вечный балабол, врет или не врет. Но то что он побежал с пальцем на перевес "жаловаться" говорит о нем как о провокаторе, Престианни не святой конечно. Но все дерьмо крутиться около Вини
он никуда не бежал, он всего лишь по ходу движения к бровке указал судье на то что в них бросали предметы во время празднования. Первым к судье подошел Вальверде. И после разговора с Феде судья жестом показал об остановке игры.
вы хоть обзор посмотрите
Винисиус так забавно побежал к арбитру жаловаться, как будто они в детском садике)
Престиани тоже дурачок конечно.
Вообще этот инцидент полностью сломал игру и испортил впечатление о матче.
Ответ Iamliam
Винисиус так забавно побежал к арбитру жаловаться, как будто они в детском садике) Престиани тоже дурачок конечно. Вообще этот инцидент полностью сломал игру и испортил впечатление о матче.
Напомнил игроков Барсы, которые налетали на судью и пальцами указывали, что бутылка попала именно ему в голову 😁
Ответ Iamliam
Винисиус так забавно побежал к арбитру жаловаться, как будто они в детском садике) Престиани тоже дурачок конечно. Вообще этот инцидент полностью сломал игру и испортил впечатление о матче.
Причем тут детский сад? За расистские оскорбления дают дискву на нормальный срок, а это значит, что он пропустит ответный матч. Сам Престиани не стал бы заморачиваться натягивая футболку, будь там слово на П или на Г. Включайте хотя бы логику.
Теперь каждый черный должен высказаться ? А главное, все в одну дуду, где презумпция невиновности без доказательств в их головах отсутствует напрочь.
Ответ RealAlex7
Теперь каждый черный должен высказаться ? А главное, все в одну дуду, где презумпция невиновности без доказательств в их головах отсутствует напрочь.
Доказательства это слова Мбаппе и репутация вечно обиженного расизмом..))
Загорелые разбушевались.
Удивительно, что Винисиуса защищают только тёмнокожие. Майка Ричардс не мог пройти мимо этой темы
Ответ Святослав Федорович
Удивительно, что Винисиуса защищают только тёмнокожие. Майка Ричардс не мог пройти мимо этой темы
Рио Фердинанд черный?
Ответ nurikkkk
Рио Фердинанд черный?
А что белый?
В чем он трус, это винисиус как последний трус побежал жаловаться судье, а не втащил аргентинцу, если тот действительно назвал его обезьяной
Таки извиняюсь, но сегодня что, "черная среда" вместо пятницы? Пока всех солидаризирующихся не опросят, не успокоятся и если понадобится, то перейдут на "черный четверг"?
ламлиям,
он никуда не бежал, он всего лишь по ходу движения к бровке указал судье на то что в них бросали предметы во время празднования. Первым к судье подошел Вальверде. И после разговора с Феде судья жестом показал об остановке игры.
Логика у этой майки говорящей просто топ.
