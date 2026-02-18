Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о расистском скандале в матче «Бенфика» – «Реал» в ЛЧ (0:1).
В ходе матча вингер «Реала» Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Джанлука Престианни – трус, самый настоящий трус, потому что никто никогда не узнает правду, только он и Винисиус Жуниор. Он натянул футболку на рот – и теперь нам приходится обсуждать, было это или нет.
Винисиус не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Когда смотришь на тот момент, начинаешь немного сочувствовать Винисиусу, а затем еще и реакция трибун – они начали освистывать его.
Сейчас все сидят в соцсетях, люди знают, что происходит, и то, что он подвергся оскорблениям после того, как именно его, предположительно, оскорбили, – это просто неправильно», – сказал Ричардс.
вы хоть обзор посмотрите
Престиани тоже дурачок конечно.
Вообще этот инцидент полностью сломал игру и испортил впечатление о матче.
он никуда не бежал, он всего лишь по ходу движения к бровке указал судье на то что в них бросали предметы во время празднования. Первым к судье подошел Вальверде. И после разговора с Феде судья жестом показал об остановке игры.