Ричардс о расистском скандале с Винисиусом: «Престианни – трус. Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Его оскорбляют в соцсетях за то, что его оскорбили – это неправильно»

Ричардс: Престианни – трус, Вини не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о расистском скандале в матче «Бенфика » – «Реал» в ЛЧ (0:1).

В ходе матча вингер «Реала » Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Джанлука Престианни – трус, самый настоящий трус, потому что никто никогда не узнает правду, только он и Винисиус Жуниор . Он натянул футболку на рот – и теперь нам приходится обсуждать, было это или нет.

Винисиус не стал бы лгать о чем-то настолько серьезном. Когда смотришь на тот момент, начинаешь немного сочувствовать Винисиусу, а затем еще и реакция трибун – они начали освистывать его.

Сейчас все сидят в соцсетях, люди знают, что происходит, и то, что он подвергся оскорблениям после того, как именно его, предположительно, оскорбили, – это просто неправильно», – сказал Ричардс.