Винисиус сказал Престианни «это у тебя внутри» в начале конфликта. После этого форвард «Бенфики», вероятно, назвал игрока «Реала» обезьяной

Винисиус сказал Престианни «это у тебя внутри».

Камеры трансляции зафиксировали слова, сказанные Винисиусом форварду «Бенфики» Джанлуке Престианни перед тем, как случился расистский скандал.

Напомним, в ходе вчерашнего матча Лиги чемпионов вингер «Реала » сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Это случилось после гола Винисиуса, который он отпраздновал танцем у углового флажка.

Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Как передает El Desmarque, ссылаясь на видео Movistar, Винисиус в начале конфликта дважды сказал Престианни: «Это у тебя внутри». После этого аргентинец прикрыл рот футболкой, и прозвучало предполагаемое оскорбление на почве расизма.