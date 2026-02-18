  • Спортс
  Винисиус сказал Престианни «это у тебя внутри» в начале конфликта. После этого форвард «Бенфики», вероятно, назвал игрока «Реала» обезьяной
81

Винисиус сказал Престианни «это у тебя внутри» в начале конфликта. После этого форвард «Бенфики», вероятно, назвал игрока «Реала» обезьяной

Винисиус сказал Престианни «это у тебя внутри».

Камеры трансляции зафиксировали слова, сказанные Винисиусом форварду «Бенфики» Джанлуке Престианни перед тем, как случился расистский скандал. 

Напомним, в ходе вчерашнего матча Лиги чемпионов вингер «Реала» сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Это случилось после гола Винисиуса, который он отпраздновал танцем у углового флажка.

Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Как передает El Desmarque, ссылаясь на видео Movistar, Винисиус в начале конфликта дважды сказал Престианни: «Это у тебя внутри». После этого аргентинец прикрыл рот футболкой, и прозвучало предполагаемое оскорбление на почве расизма.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Desmarque
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoДжанлука Престианни
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
дискриминация
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В каждом дворе был такой парень, который много выделывался, но получив люлей, бежал в слезах за старшими.
Ответ SergButt
В каждом дворе был такой парень, который много выделывался, но получив люлей, бежал в слезах за старшими.
Да не, он во дворе только со старшим братом появлялся
Ответ SergButt
В каждом дворе был такой парень, который много выделывался, но получив люлей, бежал в слезах за старшими.
А вот парень, который забивал в финале ЛЧ, был только в одном дворе нашей страны. И точно не в вашем
Скорее всего Камавинга назвал Винисиуса обезьяной
Вообще конфликт начался с того, что Престиани налетел на Винисиуса после празднования гола, но Камавингва его оттащил
У Винисиуса два состояния - он или жертва, или в поисках повода чтобы ею стать...
Ответ Полярный круг 9
У Винисиуса два состояния - он или жертва, или в поисках повода чтобы ею стать...
Комментарий скрыт
Ответ Abel Ruiz
Комментарий скрыт
Для "палача" слишком психика слабая
Быть жалким клоуном - это внутри Винисиуса
Осталось выяснить что внутри у Престианни
Ответ ASRoma1927
Осталось выяснить что внутри у Престианни
Так уже всем понятно ;)
Ответ ASRoma1927
Осталось выяснить что внутри у Престианни
+- 70 кг мяса и костей; 3,5 литра крови и веселые задорные глаза
Винисиус вообще может играть молча?
Ответ Spartakus1984
Винисиус вообще может играть молча?
Комментарий скрыт
На самом деле Престианни сказал fuck off! (Да брось ты!)
от души что его в очередной раз оскорбили, конкретно достал этот винисиус провокатор!!!
Виниусиус сам виноват ,как малое дете́,нытик . Никто там его не трогал, симулянт и аферист
Ответ Alexander Baskakov
Виниусиус сам виноват ,как малое дете́,нытик . Никто там его не трогал, симулянт и аферист
Аферист? 😁
Впарил тебе паленный одеколон? 😂
