  • Луизао, 15 лет бывший капитаном «Бенфики», о скандале с Винисиусом: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту»
Луизао, 15 лет бывший капитаном «Бенфики», о скандале с Винисиусом: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту»

Луизао о Престианни: стыдно за его расизм, нужно быть достойным «Бенфики».

Экс-защитник «Бенфики» Луизао встал на сторону Винисиуса Жуниора в конфликте с Джанлукой Престианни.

В ходе матча Лиги чемпионов вингер «Реала» сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Эта футболка очень важна, я люблю «Бенфику», это моя вторая кожа. Нужно быть достойным носить эту священную футболку.

Этот текст [оправдания Престианни] только усугубляет ситуацию, потому что это ложь... В футболе побеждают упорством, боевым духом... Он проявил себя как расист, ДА, и мне стыдно за это.

Я защищаю клуб, у меня есть опыт, я знаю, о чем говорю. Я никого не осуждаю. Я просто говорю, что «Бенфика» слишком большая, чтобы вмешиваться в это, правда это или нет. Хотя, по опыту, я знаю правду», – заявил Луизао.

Луизао выступал за «Бенфику» с 2003 по 2018 год. Бразилец исполнял роль капитана команды на протяжении 15 лет.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
В мире сотни темнокожих ироков, никто не задумывался почему это постоянно происходит с Винисиусом, может дело в нем?
Ответ lfc4ver_93
В мире сотни темнокожих ироков, никто не задумывался почему это постоянно происходит с Винисиусом, может дело в нем?
что за чушь?
кто тебе сказал что только с Винисиусом. Это происходит регулярно и в разных лигах. Даже в РПЛ в Воронеже Вендела недавно обзывали.
С Вини так обсуждается потому что он один из самых популярных сейчас игроков и и играет за самый популярный клуб в мире
Ответ Дима
что за чушь? кто тебе сказал что только с Винисиусом. Это происходит регулярно и в разных лигах. Даже в РПЛ в Воронеже Вендела недавно обзывали. С Вини так обсуждается потому что он один из самых популярных сейчас игроков и и играет за самый популярный клуб в мире
Я не сказал Престиани не виноват, Вини провокатор, и это будет продолжатся до тех пор пока мозгов не прибавится у него
Черный бразил поддерживает черного бразила, кто-то удивлен?
Ответ Mmmm Aaaaa
Черный бразил поддерживает черного бразила, кто-то удивлен?
Причём он почему-то точно знает что говорил Престиани Винисиусу, несмотря на то что он закрылся футболкой(может он ему подраться на ринге предлагал, кто знает) а Луизао там и близко не было
Ответ Дмитрий_1116251224
Причём он почему-то точно знает что говорил Престиани Винисиусу, несмотря на то что он закрылся футболкой(может он ему подраться на ринге предлагал, кто знает) а Луизао там и близко не было
Ну, он же сказал, что из собственного опыта знает. Видно, сам в таких ситуациях чушь молол.
А защищаю этот клуб... Поэтому защищаю игрока который тра...л эмблему этого клуба🤣
Ответ Котятки
А защищаю этот клуб... Поэтому защищаю игрока который тра...л эмблему этого клуба🤣
Он брал эмблему и что-то с ней делал? Будут пруфы, что это не просто танец у углового флажка, а именно издевательство над эмблемой клуба? 90% спортса это безосновательный хейт и расистские комментарии в адрес Вини. Понятное дело, что поведение его иногда может быть не приятным, но это не повод для расизма.
Ответ Umarkuly Komekow
Он брал эмблему и что-то с ней делал? Будут пруфы, что это не просто танец у углового флажка, а именно издевательство над эмблемой клуба? 90% спортса это безосновательный хейт и расистские комментарии в адрес Вини. Понятное дело, что поведение его иногда может быть не приятным, но это не повод для расизма.
какие у них пруфы? они даже обзор не смотрели а все выводы сделали по скриншотам из хейтерских статей на главной.
Никто ничего ещë не доказал, но мужика уже затравили. Зачем тогда в законодательствах всех цивилизованных стран существует презумпция невиновности? А это уже чистейший самосуд.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Никто ничего ещë не доказал, но мужика уже затравили. Зачем тогда в законодательствах всех цивилизованных стран существует презумпция невиновности? А это уже чистейший самосуд.
А его что, посадили? Или удалили хотя бы с поля? Нет, спокойно продолжил играть, отличился лишь симуляцией, получив за это ЖК и сразу же после этого с позором был заменён от греха подальше
Ответ gs1905
А его что, посадили? Или удалили хотя бы с поля? Нет, спокойно продолжил играть, отличился лишь симуляцией, получив за это ЖК и сразу же после этого с позором был заменён от греха подальше
так он еще возможно сыграет в ответной игре, т.к. расследование еще не закончилось и походу даже не начиналось
- Я знаю правду!
- Круто. Обоснуешь?
- Слово пацана!
- Да, ладно, дядь...
- На опыте!
- А вот это другое дело!
— Я горжусь тем, что я чёрный! — сказал черный.
— Я горжусь тем, что я азиат! — сказал азиат.
— Я горжусь тем, что я белый! — сказал расист.
Ответ endrioo
— Я горжусь тем, что я чёрный! — сказал черный. — Я горжусь тем, что я азиат! — сказал азиат. — Я горжусь тем, что я белый! — сказал расист.
🤣
Чернокожие расисты продолжают консолидироваться между собой, чтобы впоследствии получить больше преференций от белых
Странное заявление, ни туда, ни сюда, с другой стороны, его мнение, он имеет на него право. Пока вся эта история выглядит, как слова против слов, без доказухи в чью либо сторону, просто Реал громче кричит, как обычно.
Меня в версии про расизм смущают два момента: 1) Винисиус постоянно в центре скандалов/оскорблений/провокаций, больше чем кто бы то ни было "страдает" и жалуется. И тут уже начинает срабатывать притча про мальчика, который кричал : "Волки! Волки!", доверие к таким обвинениям падает;
2) Та же Бенфика интернациональный клуб, играют там представители разных рас. Как Престианни может быть расистом и играть бок о бок с чернокожими партнёрами? Да ещё и в клубе, где икона - Эйсебио? За расизм свои должны сожрать с потрахами.

Можно, также предположить, что соперники Реала специально подначивают Винисиуса, зная, что он ведётся на любое воздействие. Входят-ли расистские оскорбления в такой запланированный троллинг - вопрос. Но как-то сомнительно, если всплывёт - потери будут слишком велики.
Ответ СынМилосердова
Странное заявление, ни туда, ни сюда, с другой стороны, его мнение, он имеет на него право. Пока вся эта история выглядит, как слова против слов, без доказухи в чью либо сторону, просто Реал громче кричит, как обычно. Меня в версии про расизм смущают два момента: 1) Винисиус постоянно в центре скандалов/оскорблений/провокаций, больше чем кто бы то ни было "страдает" и жалуется. И тут уже начинает срабатывать притча про мальчика, который кричал : "Волки! Волки!", доверие к таким обвинениям падает; 2) Та же Бенфика интернациональный клуб, играют там представители разных рас. Как Престианни может быть расистом и играть бок о бок с чернокожими партнёрами? Да ещё и в клубе, где икона - Эйсебио? За расизм свои должны сожрать с потрахами. Можно, также предположить, что соперники Реала специально подначивают Винисиуса, зная, что он ведётся на любое воздействие. Входят-ли расистские оскорбления в такой запланированный троллинг - вопрос. Но как-то сомнительно, если всплывёт - потери будут слишком велики.
Комментарий скрыт
Ответ СынМилосердова
Странное заявление, ни туда, ни сюда, с другой стороны, его мнение, он имеет на него право. Пока вся эта история выглядит, как слова против слов, без доказухи в чью либо сторону, просто Реал громче кричит, как обычно. Меня в версии про расизм смущают два момента: 1) Винисиус постоянно в центре скандалов/оскорблений/провокаций, больше чем кто бы то ни было "страдает" и жалуется. И тут уже начинает срабатывать притча про мальчика, который кричал : "Волки! Волки!", доверие к таким обвинениям падает; 2) Та же Бенфика интернациональный клуб, играют там представители разных рас. Как Престианни может быть расистом и играть бок о бок с чернокожими партнёрами? Да ещё и в клубе, где икона - Эйсебио? За расизм свои должны сожрать с потрахами. Можно, также предположить, что соперники Реала специально подначивают Винисиуса, зная, что он ведётся на любое воздействие. Входят-ли расистские оскорбления в такой запланированный троллинг - вопрос. Но как-то сомнительно, если всплывёт - потери будут слишком велики.
Причем тут волки волки. Его ведь действительно оскорбляют и провоцируют, т.к. знают что поведется. На лжи, вроде, его не ловили.
Негры за негров. Ничего удивительного. По моему опыту они врут.
Легенда этого клуба обосрал игрока этой самой команды просто на основе доводов одного неадеквата, который не в ладах с головой и постоянно ищет конфликты
