Луизао, 15 лет бывший капитаном «Бенфики», о скандале с Винисиусом: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту»
Экс-защитник «Бенфики» Луизао встал на сторону Винисиуса Жуниора в конфликте с Джанлукой Престианни.
В ходе матча Лиги чемпионов вингер «Реала» сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Эта футболка очень важна, я люблю «Бенфику», это моя вторая кожа. Нужно быть достойным носить эту священную футболку.
Этот текст [оправдания Престианни] только усугубляет ситуацию, потому что это ложь... В футболе побеждают упорством, боевым духом... Он проявил себя как расист, ДА, и мне стыдно за это.
Я защищаю клуб, у меня есть опыт, я знаю, о чем говорю. Я никого не осуждаю. Я просто говорю, что «Бенфика» слишком большая, чтобы вмешиваться в это, правда это или нет. Хотя, по опыту, я знаю правду», – заявил Луизао.
Луизао выступал за «Бенфику» с 2003 по 2018 год. Бразилец исполнял роль капитана команды на протяжении 15 лет.
кто тебе сказал что только с Винисиусом. Это происходит регулярно и в разных лигах. Даже в РПЛ в Воронеже Вендела недавно обзывали.
С Вини так обсуждается потому что он один из самых популярных сейчас игроков и и играет за самый популярный клуб в мире
Меня в версии про расизм смущают два момента: 1) Винисиус постоянно в центре скандалов/оскорблений/провокаций, больше чем кто бы то ни было "страдает" и жалуется. И тут уже начинает срабатывать притча про мальчика, который кричал : "Волки! Волки!", доверие к таким обвинениям падает;
2) Та же Бенфика интернациональный клуб, играют там представители разных рас. Как Престианни может быть расистом и играть бок о бок с чернокожими партнёрами? Да ещё и в клубе, где икона - Эйсебио? За расизм свои должны сожрать с потрахами.
Можно, также предположить, что соперники Реала специально подначивают Винисиуса, зная, что он ведётся на любое воздействие. Входят-ли расистские оскорбления в такой запланированный троллинг - вопрос. Но как-то сомнительно, если всплывёт - потери будут слишком велики.