Луизао, 15 лет бывший капитаном «Бенфики», о скандале с Винисиусом: «Стыдно за расизм Престианни, нужно быть достойным носить эту футболку. Его слова – ложь, я знаю правду по опыту»

Луизао о Престианни: стыдно за его расизм, нужно быть достойным «Бенфики».

Экс-защитник «Бенфики» Луизао встал на сторону Винисиуса Жуниора в конфликте с Джанлукой Престианни .

В ходе матча Лиги чемпионов вингер «Реала » сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил , что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Эта футболка очень важна, я люблю «Бенфику», это моя вторая кожа. Нужно быть достойным носить эту священную футболку.

Этот текст [оправдания Престианни] только усугубляет ситуацию, потому что это ложь... В футболе побеждают упорством, боевым духом... Он проявил себя как расист, ДА, и мне стыдно за это.

Я защищаю клуб, у меня есть опыт, я знаю, о чем говорю. Я никого не осуждаю. Я просто говорю, что «Бенфика » слишком большая, чтобы вмешиваться в это, правда это или нет. Хотя, по опыту, я знаю правду», – заявил Луизао.

Луизао выступал за «Бенфику» с 2003 по 2018 год. Бразилец исполнял роль капитана команды на протяжении 15 лет.