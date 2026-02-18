О’Хара о словах Моуринью про Винисиуса: «Заявить, что он чуть ли не сам во всем виноват – просто позор, отвратительно. Огромная ошибка, Жозе пожалеет о своих словах, думаю»
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания в адрес Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).
Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.
После матча Моуринью заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».
«То, что сказал Жозе Моуринью, отвратительно. Честно говоря, его комментарии – это просто позор. Он атаковал его за празднование гола, это фантастический гол, о котором мы все должны говорить. Его празднование абсолютно нормально, он наслаждается моментом. Судья показал ему карточку за празднование – что, на мой взгляд, тоже позор, – а затем он подвергся оскорблениям (Винисиус получил желтую карточку уже после празднования, когда он стал кидать обратно брошенные с трибун предметы и вступил в стычку с Престианни – Спортс’‘).
Затем он должен был пойти к судье и сказать, что его оскорбляли, чтобы Жозе Моуринью вышел и чуть ли не заявил, что он сам во всем виноват – думаю, это возмутительно и абсолютно несправедливо. Нельзя сказать, что он сам во всем виноват, потому что он сам становится мишенью.
Думаю, Моуринью пожалеет о своих комментариях, я считаю, что он совершил огромную ошибку и нарушил порядок, чтобы атаковать Винисиуса. Только не говорите, что Моуринью может сидеть с каменным лицом и говорить: «Тебе не следует этого делать», – сказал О’Хара.
Не нужно особенного отношения, просто уважения достаточно
Годы запрещено праздновать или в чем проблема?
Никто не хочет смотреть этот недофтутбол, когда играет это чудо в слезах.
Кто там следующий?) Что по этому поводу скажет Майка Ричардс?