  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • О’Хара о словах Моуринью про Винисиуса: «Заявить, что он чуть ли не сам во всем виноват – просто позор, отвратительно. Огромная ошибка, Жозе пожалеет о своих словах, думаю»
50

О’Хара о словах Моуринью про Винисиуса: «Заявить, что он чуть ли не сам во всем виноват – просто позор, отвратительно. Огромная ошибка, Жозе пожалеет о своих словах, думаю»

Джейми О’Хара: комментарии Моуринью о Винисиусе – позор.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания в адрес Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).

Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.

После матча Моуринью заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«То, что сказал Жозе Моуринью, отвратительно. Честно говоря, его комментарии – это просто позор. Он атаковал его за празднование гола, это фантастический гол, о котором мы все должны говорить. Его празднование абсолютно нормально, он наслаждается моментом. Судья показал ему карточку за празднование – что, на мой взгляд, тоже позор, – а затем он подвергся оскорблениям (Винисиус получил желтую карточку уже после празднования, когда он стал кидать обратно брошенные с трибун предметы и вступил в стычку с Престианни – Спортс’‘).

Затем он должен был пойти к судье и сказать, что его оскорбляли, чтобы Жозе Моуринью вышел и чуть ли не заявил, что он сам во всем виноват – думаю, это возмутительно и абсолютно несправедливо. Нельзя сказать, что он сам во всем виноват, потому что он сам становится мишенью.

Думаю, Моуринью пожалеет о своих комментариях, я считаю, что он совершил огромную ошибку и нарушил порядок, чтобы атаковать Винисиуса. Только не говорите, что Моуринью может сидеть с каменным лицом и говорить: «Тебе не следует этого делать», – сказал О’Хара.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoВинисиус Жуниор
logoсудьи
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoДжанлука Престианни
logoДжейми О′Хара
logoЖозе Моуринью
logoБенфика
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
Франсуа Летексье
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это история демонстрирует всю деградацию современного общества. Еще бы лет 30 назад один бы сказал, второй бы ответил, возможно, махнули бы друг другу по лицу пару раз. И все. Проблема решена. А сейчас превратили обычный треп в проблему вселенского масштаба. Беда.
Ответ T-72
Это история демонстрирует всю деградацию современного общества. Еще бы лет 30 назад один бы сказал, второй бы ответил, возможно, махнули бы друг другу по лицу пару раз. И все. Проблема решена. А сейчас превратили обычный треп в проблему вселенского масштаба. Беда.
Раньше просто уму непостижимо было начать трясти причиндалами перед толпой вражеских фанов и потом еще и начинать жаловаться, что кто то плохо отреагировал на это. Если бы и нашелся какой то слабоумный, он бы матч не доиграл и отправился в больницу с переломанными ногами.
Ответ T-72
Это история демонстрирует всю деградацию современного общества. Еще бы лет 30 назад один бы сказал, второй бы ответил, возможно, махнули бы друг другу по лицу пару раз. И все. Проблема решена. А сейчас превратили обычный треп в проблему вселенского масштаба. Беда.
Превратили обычный танец у флажка в какой-то смертных грех и оскорбились на это, еще и желтую Винисиусу за это дали
Короче Винисиуса можно только обожать и боготворить, а всё остальное - позор!
Ответ Unwar25
Короче Винисиуса можно только обожать и боготворить, а всё остальное - позор!
Это потому что он чёрный?
Ответ Unwar25
Короче Винисиуса можно только обожать и боготворить, а всё остальное - позор!
Типичное передергивание
Не нужно особенного отношения, просто уважения достаточно
Годы запрещено праздновать или в чем проблема?
Бред. Моуриньо поступил как должен лидер сразу после открытого конфликта - защитил своего парня. Почему он должен верить словам Мбаппе или, тем более, человека, который даже в документалке про себя в слове "дурак" усмотрел расизм.
Ответ Marcus-light
Бред. Моуриньо поступил как должен лидер сразу после открытого конфликта - защитил своего парня. Почему он должен верить словам Мбаппе или, тем более, человека, который даже в документалке про себя в слове "дурак" усмотрел расизм.
Там не было слова дурак, ты веришь в то, во что хочешь верить
«Моуриньо пожалеет о своих комментариях» это что-то на невозможном
Уже угрожают Жозе. Что вообще происходит?? Как можно было раздуть скандал на весь футбол из-за сомнительного нытья сомнительного футболиста?
Жозе всего лишь сказал правду - у этого бразильского быдлана постоянные скандалы, на разных стадионах, в разных странах.

Никто не хочет смотреть этот недофтутбол, когда играет это чудо в слезах.
Жозе просто базу выдал про Винисиуса, которую и так все знают, но боятся сказать.
винисиус-мерзкий тип! А Жозе прав на 100%
Не люблю Моура, но он сказал всё по делу
Уже какой-то запасной из ТТХ высказался😁
Кто там следующий?) Что по этому поводу скажет Майка Ричардс?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма. В 2021-м так наказали защитника «Славии» Куделу
18 февраля, 14:28
«Бенфика» о скандале с Винисиусом: «Полностью верим в версию Престианни. Клуб сожалеет о клеветнической кампании против игрока»
18 февраля, 14:00
Анри о расистском скандале с Винисиусом и Престианни: «Не люблю «Реал», но сегодня я мадридиста. Этот парень должен ответить, он не может просто сказать: «Я ничего не говорил»
18 февраля, 13:46
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
8 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
9 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
28 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
43 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
45 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
57 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
11 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
18 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем