О’Хара о словах Моуринью про Винисиуса: «Заявить, что он чуть ли не сам во всем виноват – просто позор, отвратительно. Огромная ошибка, Жозе пожалеет о своих словах, думаю»

Джейми О’Хара: комментарии Моуринью о Винисиусе – позор.

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью за высказывания в адрес Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом » в Лиге чемпионов (0:1).

Игру приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье , что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой.

После матча Моуринью заявил : «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«То, что сказал Жозе Моуринью, отвратительно. Честно говоря, его комментарии – это просто позор. Он атаковал его за празднование гола, это фантастический гол, о котором мы все должны говорить. Его празднование абсолютно нормально, он наслаждается моментом. Судья показал ему карточку за празднование – что, на мой взгляд, тоже позор, – а затем он подвергся оскорблениям (Винисиус получил желтую карточку уже после празднования, когда он стал кидать обратно брошенные с трибун предметы и вступил в стычку с Престианни – Спортс’‘).

Затем он должен был пойти к судье и сказать, что его оскорбляли, чтобы Жозе Моуринью вышел и чуть ли не заявил, что он сам во всем виноват – думаю, это возмутительно и абсолютно несправедливо. Нельзя сказать, что он сам во всем виноват, потому что он сам становится мишенью.

Думаю, Моуринью пожалеет о своих комментариях, я считаю, что он совершил огромную ошибку и нарушил порядок, чтобы атаковать Винисиуса. Только не говорите, что Моуринью может сидеть с каменным лицом и говорить: «Тебе не следует этого делать», – сказал О’Хара.