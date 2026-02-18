  • Спортс
  • Геннадий Морозов: «Спартаку» нужен итальянский тренер, чтобы стать чемпионом. Можно Конте пригласить, это большое имя в футболе. В Испании хотят только играть, об обороне не думают»
41

Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов заявил, что руководство должно назначить итальянского тренера, чтобы клуб снова стал чемпионом.

В январе красно-белых возглавил испанец Хуан Карлос Карседо.

«Не из той страны приглашают в клуб. «Спартаку» нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом.

Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему. Итальянский футбол – прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.

Мне кажется, в «Спартак» можно Антонио Конте пригласить. Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе», – сказал Морозов.

Антонио Конте на данный момент возглавляет «Наполи».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом под руководством итальянца Массимо Карреры в сезоне-2016/2017. В сезоне-2021/2022 красно-белые вместе с итальянцем Паоло Ваноли выиграли Кубок России.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
41 комментарий
Как же все у них просто) Конте спит и видит, как будет придумывать тактику под Акрон, или как ему перехетрить плута Ташуева
Ответ Liver0910
Самое смешное, что наши сумасшедшие ветераны и чиновники на полном серьёзе думают, что наша РПЛ - это пик карьеры и все должны воспринимать возможность сыграть у нас или потренировать как благословение с небес.
Ответ Liver0910
Есть вызов покруче, обыграть Балалаича и его Балтику, хотя бы в большинстве )
можно и Клоппа с Анчелотти призвать. В ФИФА 2026 все можно. Главное, уровень правильный выбрать
Ммм, поэтому Испания ничего не выигрывает
Просто нужны игроки умеющие забивать.Как только забивать больше будет, то и пропускать станет меньше. Это классика.
Все-таки данный экземпляр очевидное доказательство того, что много играть головой в футболе - очень вредно
Ответ Николай Корягин
Все-таки данный экземпляр очевидное доказательство того, что много играть головой в футболе - очень вредно
Ещё скажите нужно играть мозгами.
Переохлаждение
Спасибо, что не стал сватать Юрана, Аленичева и прочих бывших. При всем моем уважении к ним, как к футболистам.
Это был день открытых дверей в дурдоме? Какой Конте? Зачем публиковать этот идиотизм?
Морозов ведь не такой старый. Почему он несёт бред, за который к тому же стыдно мне? Алкоголь?
Проблема как раз с атакой.а не с обороной.
