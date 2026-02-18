Геннадий Морозов: «Спартаку» нужен итальянский тренер, чтобы стать чемпионом. Можно Конте пригласить, это большое имя в футболе. В Испании хотят только играть, об обороне не думают»

Морозов о «Спартаке»: можно Конте пригласить, клубу нужен итальянский тренер.

Экс-защитник «Спартака » Геннадий Морозов заявил, что руководство должно назначить итальянского тренера, чтобы клуб снова стал чемпионом.

В январе красно-белых возглавил испанец Хуан Карлос Карседо .

«Не из той страны приглашают в клуб. «Спартаку» нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом.

Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему. Итальянский футбол – прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.

Мне кажется, в «Спартак» можно Антонио Конте пригласить. Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе», – сказал Морозов.

Антонио Конте на данный момент возглавляет «Наполи ».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом под руководством итальянца Массимо Карреры в сезоне-2016/2017. В сезоне-2021/2022 красно-белые вместе с итальянцем Паоло Ваноли выиграли Кубок России.