Балаге об Арбелоа: «Он был одним из главных солдат Моуринью в «Реале» – вступался за него в раздевалке, отвечал на критику извне. Прикажи Жозе биться о стену головой, Альваро снес бы ее»

Журналист Балаге: Арбелоа был одним из главных солдат Моуринью в «Реале».

Журналист Гильем Балаге рассказал историю взаимоотношений Альваро Арбелоа и Жозе Моуринью.

«Альваро Арбелоа покинул «Ливерпуль » летом 2009 года, чтобы вернуться домой, в «Реал». Он вернулся без фанфар. У него не было ни ауры суперзвезды, ни политического веса в раздевалке. Воспитанник академии верил в простую вещь: работа будет вознаграждена. Он усердно тренировался, дисциплинированно оборонялся, поддерживал порядок и равновесие. Товарищам по команде нравились его хорошее настроение и энергичность, но на поле он был серьезен и ответственен. Годом позже, в 2010-м, пришел Жозе Моуринью .

Моуринью сразу распознал его типаж. Не самый одаренный, не самый громкий, но очень надежный. Игрок из тех, для кого команда и тренер превыше всего. Особенно тренер. Если бы Моуринью приказал ему биться головой о стену, Арбелоа бы снес ее. Он стал одним из доверенных лиц тренера, верным помощником в том, что вскоре стало одной из самых напряженных раздевалок в современном футболе.

«Реал» преследовал величайшую в истории «Барселону», а Моуринью рыл окопы. Он считал, что напряженность дает преимущество, поэтому провел границы. Со временем возникли разногласия – Хаби Алонсо и Арбелоа тесно сотрудничали с тренером, а Рамос , Пепе и Касильяс оказались по другую сторону растущего раскола. Ближе к концу у Моуринью ухудшились отношения даже с Криштиану Роналду.

Но Арбелоа так и не сдвинулся. Если в раздевалке атаковали Моуринью, Арбелоа вступался за него, если критика исходила извне, он давал отпор. Он не был самым влиятельным игроком на «Бернабеу» – таковым его считали только те, кто все еще тоскует по Моуринью. Но внутри команды он был одним из солдат главного тренера.

Трансформация вышла за рамки футбольного поля. До Моуринью у Арбелоа были открытые, непринужденные отношения с прессой – он был открытым, общительным, особенно в годы, проведенные в «Ливерпуле», где он вырос как игрок и как личность. Я видел это вблизи. После того как пришел Моуринью и представил СМИ как часть оппозиции, Арбелоа изменился. Улыбка осталась, но новым правилом стала дистанция. Окопный менталитет остался, а СМИ стали врагами.

Когда в 2013 году уход Моуринью стал неизбежен, Арбелоа не скрывал своей позиции. Показательны кадры, сделанные в его последние дни [в «Реале»]: фотография Моуринью на скамейке запасных в Вальдебебасе, Арбелоа рядом с ним и тренерским штабом. Словно он говорит, что уже не просто игрок, а почти член ближайшего окружения. Позже Моуринью сказал, что покинул «Реал» с другом, а не просто с учеником. Арбелоа с тех пор говорил, что его защита почти ничего ему не стоила, и он бы сделал это снова.

Арбелоа выбрал сторону и никогда ее не оставлял. Даже когда Моуринью «случайно» отпраздновал победу «Бенфики» над «Реалом» на глазах у своего солдата», – написал Балаге.