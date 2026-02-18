  • Спортс
  Балаге об Арбелоа: «Он был одним из главных солдат Моуринью в «Реале» – вступался за него в раздевалке, отвечал на критику извне. Прикажи Жозе биться о стену головой, Альваро снес бы ее»
Балаге об Арбелоа: «Он был одним из главных солдат Моуринью в «Реале» – вступался за него в раздевалке, отвечал на критику извне. Прикажи Жозе биться о стену головой, Альваро снес бы ее»

Журналист Балаге: Арбелоа был одним из главных солдат Моуринью в «Реале».

Журналист Гильем Балаге рассказал историю взаимоотношений Альваро Арбелоа и Жозе Моуринью.

«Альваро Арбелоа покинул «Ливерпуль» летом 2009 года, чтобы вернуться домой, в «Реал». Он вернулся без фанфар. У него не было ни ауры суперзвезды, ни политического веса в раздевалке. Воспитанник академии верил в простую вещь: работа будет вознаграждена. Он усердно тренировался, дисциплинированно оборонялся, поддерживал порядок и равновесие. Товарищам по команде нравились его хорошее настроение и энергичность, но на поле он был серьезен и ответственен. Годом позже, в 2010-м, пришел Жозе Моуринью.

Моуринью сразу распознал его типаж. Не самый одаренный, не самый громкий, но очень надежный. Игрок из тех, для кого команда и тренер превыше всего. Особенно тренер. Если бы Моуринью приказал ему биться головой о стену, Арбелоа бы снес ее. Он стал одним из доверенных лиц тренера, верным помощником в том, что вскоре стало одной из самых напряженных раздевалок в современном футболе.

«Реал» преследовал величайшую в истории «Барселону», а Моуринью рыл окопы. Он считал, что напряженность дает преимущество, поэтому провел границы. Со временем возникли разногласия – Хаби Алонсо и Арбелоа тесно сотрудничали с тренером, а Рамос, Пепе и Касильяс оказались по другую сторону растущего раскола. Ближе к концу у Моуринью ухудшились отношения даже с Криштиану Роналду.

Но Арбелоа так и не сдвинулся. Если в раздевалке атаковали Моуринью, Арбелоа вступался за него, если критика исходила извне, он давал отпор. Он не был самым влиятельным игроком на «Бернабеу» – таковым его считали только те, кто все еще тоскует по Моуринью. Но внутри команды он был одним из солдат главного тренера.

Трансформация вышла за рамки футбольного поля. До Моуринью у Арбелоа были открытые, непринужденные отношения с прессой – он был открытым, общительным, особенно в годы, проведенные в «Ливерпуле», где он вырос как игрок и как личность. Я видел это вблизи. После того как пришел Моуринью и представил СМИ как часть оппозиции, Арбелоа изменился. Улыбка осталась, но новым правилом стала дистанция. Окопный менталитет остался, а СМИ стали врагами.

Когда в 2013 году уход Моуринью стал неизбежен, Арбелоа не скрывал своей позиции. Показательны кадры, сделанные в его последние дни [в «Реале»]: фотография Моуринью на скамейке запасных в Вальдебебасе, Арбелоа рядом с ним и тренерским штабом. Словно он говорит, что уже не просто игрок, а почти член ближайшего окружения. Позже Моуринью сказал, что покинул «Реал» с другом, а не просто с учеником. Арбелоа с тех пор говорил, что его защита почти ничего ему не стоила, и он бы сделал это снова.

Арбелоа выбрал сторону и никогда ее не оставлял. Даже когда Моуринью «случайно» отпраздновал победу «Бенфики» над «Реалом» на глазах у своего солдата», – написал Балаге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Гильема Балаге
11 комментариев
А сейчас ему приказывает винисиус )
Арбелоа нужен хозяин. Не бросайте его
Ответ pq
Арбелоа нужен хозяин. Не бросайте его
Арбелоа будет хозяином второго каталонского (барсы) на ближайшие годы.
Ответ Green grass
Арбелоа будет хозяином второго каталонского (барсы) на ближайшие годы.
Уважаю тех, кто не боится признаться, что болеет за Реал. Я очень толерантен и считаю что человека нельзя стыдить ни за какие отклонения. Респект!
все верно,абелоа - кремень.
а былы такие как касильс,которые сливали всё журналюгам.
касилья за это был выкинут с позором из реала ,потом с таким же позором брошен своей женой репортершой,которой он всё и сливал.
предателей никто не любит 🤡
Мне это чем-то напоминает нескольких небезызвестных пользователей, которые всегда появляются в темах, затрагивающих политику.
