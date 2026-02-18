  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма. В 2021-м так наказали защитника «Славии» Куделу
101

Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма. В 2021-м так наказали защитника «Славии» Куделу

Престианни может получить 10-матчевый бан за инцидент с Винисиусом.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни может получить 10-матчевую дисквалификацию за инцидент с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

Матч команд в Лиге чемпионов, закончившийся победой мадридцев (1:0), приостанавливали во втором тайме. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Аргентинец впоследствии заявил, что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в отношении бразильца, Престианни могут отстранить на 10 матчей. Эта форма обязательного наказания была введена в 2013 году Джанни Инфантино, когда он был генеральным секретарем УЕФА.

Наказание ранее применялось, в частности, в 2021 году после матча Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс». Тогда центральный защитник чешского клуба Ондржей Кудела был обвинен и признан виновным в расистских оскорблениях в адрес Глена Камара. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
дискриминация
logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoБенфика
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoОндржей Кудела
logoДжанни Инфантино
logoГлен Камара
Франсуа Летексье
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый прикол, что кто в самом большом выигрыше сейчас? Бастони) пару дней переждал и всё, уже всем до звезды на него, новый повод)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самый прикол, что кто в самом большом выигрыше сейчас? Бастони) пару дней переждал и всё, уже всем до звезды на него, новый повод)
ахах, точно
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самый прикол, что кто в самом большом выигрыше сейчас? Бастони) пару дней переждал и всё, уже всем до звезды на него, новый повод)
А ведь, да...
Если что, следующую новость для срача можно сделать такую - "Престианни может не получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА не обнаружит доказательства расизма"
Как тут что-то можно доказать?
Ведь по сути слово против слова
Ответ Berton
Как тут что-то можно доказать? Ведь по сути слово против слова
Слово обезьянки-провокатора против слова белого игрока, тут даже думать не будут и искать какие-то доказательства.
Ответ Berton
Как тут что-то можно доказать? Ведь по сути слово против слова
В Испании сажали в тюрьму Алвеса без единого доказательства, тоже только за слова. Потом вроде пересмотрели дело, но всё же какое-то время чел провёл в тюрьме. Ещё про Рубиалеса вспомнить можно, там другое чуть было, но всё же. Испания - это абсолютное дно мира, пожалуй вторая со дна страна после Англии. Так что ожидать от них всё можно, этому челу в любом случае лучше не ехать в Мадрид на второй матч. Понятно, что тут УЕФА, а не Испания будет дело рассматривать, но в Испании Перес, который и на УЕФА влияет, ещё одно доказательство их донности, и того, что всё возможно
Я считаю, что тут должна быть двойная ответственность. Если не докажут, то должны дать бан винисиусу за клевету
Ответ Котятки
Я считаю, что тут должна быть двойная ответственность. Если не докажут, то должны дать бан винисиусу за клевету
Ты можешь считать, все что угодно. Но если преступление нельзя доказать, это ещё не значит, что оно не совершено.
Ответ smoker
Ты можешь считать, все что угодно. Но если преступление нельзя доказать, это ещё не значит, что оно не совершено.
Проблема в том, что преступление происходит с одним и тем же игроком. И как внезапно, что этот игрок главный провокатор и нытик в современном футболе
Так с Куделой же не было доказательств, его просто признали виновным и всё. Поверили на слово Камара и всё. Так же и тут скорее всего будет.
Ответ Евгений Сидоров
Так с Куделой же не было доказательств, его просто признали виновным и всё. Поверили на слово Камара и всё. Так же и тут скорее всего будет.
Самое безопасное решение для УЕФА. Хотя с юридической стороны это какой-то фарс, когда ссылаются на слова обеих сторон и выбирают наиболее выгодную для себя
Поздравляю! Сейчас родилось новое явление. Никто не слышал, но все знают. К чему это приведет? Теперь игроки не будут падать, как подкошенные, выпрашивая наказание для соперника, теперь достаточно подойти к судье и сказать, что его обозвали! Браво!!!!!
Ответ юджин младший
Поздравляю! Сейчас родилось новое явление. Никто не слышал, но все знают. К чему это приведет? Теперь игроки не будут падать, как подкошенные, выпрашивая наказание для соперника, теперь достаточно подойти к судье и сказать, что его обозвали! Браво!!!!!
Это давно родилось, когда ещё в Англии кое-кого отравили, но повесили на россиян без всяких доказательств. Хайли-лайкли, кажется, назвали...
А как доказать что он что то сказал? рта его не видно было, только слова футболистов, которые понятное дело будут за своих, и считать их объективными нельзя, только если какой то футболист Реала или Бенфики пойдет против совей команды и скажет правду, но в это верится с трудом
Ответ Алексей Филиппов
А как доказать что он что то сказал? рта его не видно было, только слова футболистов, которые понятное дело будут за своих, и считать их объективными нельзя, только если какой то футболист Реала или Бенфики пойдет против совей команды и скажет правду, но в это верится с трудом
Комментарий скрыт
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Что значит не могут? Могут конечно, только скорее всего они будут поддерживать игрока своей команды, объективно ли брать такие показания? мне кажется нет
Сколько матчей дисквалификации получит Винисиус за провокацию?
Траxать флажок с эмблемой соперника - молодец.
Недосказанные слова - 10 матчей.
А если докажут что не говорил? За клевету бегунка отстранят?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
8 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
9 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
28 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
43 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
45 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
57 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
11 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
18 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем