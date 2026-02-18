Престианни может получить 10-матчевый бан за слова о Винисиусе, если УЕФА обнаружит доказательства расизма. В 2021-м так наказали защитника «Славии» Куделу

Престианни может получить 10-матчевый бан за инцидент с Винисиусом.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни может получить 10-матчевую дисквалификацию за инцидент с вингером «Реала » Винисиусом Жуниором .

Матч команд в Лиге чемпионов, закончившийся победой мадридцев (1:0), приостанавливали во втором тайме. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Аргентинец впоследствии заявил , что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в отношении бразильца, Престианни могут отстранить на 10 матчей. Эта форма обязательного наказания была введена в 2013 году Джанни Инфантино, когда он был генеральным секретарем УЕФА.

Наказание ранее применялось, в частности, в 2021 году после матча Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс». Тогда центральный защитник чешского клуба Ондржей Кудела был обвинен и признан виновным в расистских оскорблениях в адрес Глена Камара.