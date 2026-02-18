  • Спортс
  • Аленичев о матчах России: «Тяжелый труд – искать соперников, когда нашу страну пытаются вычеркнуть из мирового сообщества. Вспомните, где и с кем играла Югославия в 90-е»
Аленичев о матчах России: «Тяжелый труд – искать соперников, когда нашу страну пытаются вычеркнуть из мирового сообщества. Вспомните, где и с кем играла Югославия в 90-е»

Аленичев о матчах России: критиковать легко, РФС старается искать соперников.

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о возможных соперниках россиян в BetBoom товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, что в марте Россия дома встретится со сборными Мали и Гватемалы. Позднее Гватемала отказалась от игры, так как на март у команды уже запланированы матчи с Алжиром и Перу.

«Мы живем в такое время, что РФС приходится работать над тем, чтобы сборная России жила, играла и не отставала в развитии. Искать соперников во времена, когда нашу страну пытаются вычеркнуть из мирового сообщества уже не один год – тяжелый труд. РФС старается, делает, а кто-то сидит и критикует. Критиковать всегда легче, чем думать, а тем более, чем что-то сделать самому.

Вспомните, где и с кем приходилось играть сборной Югославии в 1990-е годы. С ними тоже все отказывались играть, они пропустили чемпионат мира и чемпионат Европы. Но они продолжали стоять на своем, продолжали играть, искали соперников, договаривались. В итоге они смогли добротно сыграть на чемпионате мира 1998 года, а потом и на Евро-2000. И все потому, что у них была сформированная команда, которая была всегда готова.

Поэтому РФС спасибо за то, что сборная России по футболу играет и будет играть. Мали и Гватемала – это интересный опыт. Хуже от этого никому не станет», – сказал Аленичев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
9 комментариев
"Но они продолжали стоять на своем, продолжали играть, искали соперников, договаривались. В итоге они смогли добротно сыграть на чемпионате мира 1998 года, а потом и на Евро-2000. И все потому, что у них была сформированная команда, которая была всегда готова."

Нет, сборная Югославии поддерживала свой определённый уровень только благодаря тому, что её игроки практически все играли в Европе, за пределами собственной страны.
Разбаньте эту звезду из далекого прошлого в гугле - список матчей сборной Югославии за тот период найти несложно. В нем Аргентина, Бразилия, Уругвай, Мексика, Греция и другие неплохие команды)))
В Югославии были свои местные разборки, но более глобального масштаба чем у нас в 90-е. У них вся их искусственно созданная страна распалась на несколько государств, а у нас только один регион пытался отделиться. Поэтому тогда их отстранили, а нас нет. А сейчас нас отстранили не из-за местных разборок и с нами почти никто играть не хочет именно из-за этого.
А не сама себя вычёркивает?
