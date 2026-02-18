  • Спортс
  Игорь Лещук: «Шварц пару раз после игр гонял с нами в караоке – говорил: «Сейчас можем отдохнуть, но завтра в 10 утра у вас тренировка». Я не ездил. Думаю, это хороший подход»
18

Игорь Лещук: «Шварц пару раз после игр гонял с нами в караоке – говорил: «Сейчас можем отдохнуть, но завтра в 10 утра у вас тренировка». Я не ездил. Думаю, это хороший подход»

Вратарь «Динамо» Лещук: Шварц после игр пару раз в караоке с нами гонял.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как Сандро Шварц отдыхал вместе с игроками после матчей.

Немецкий специалист работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год.

– Все выдохнули, более расслаблены. Больших запретов нет, Ролан Александрович [Гусев] говорит, что следить строго за нами не будут, все больше на доверии. Если ты это доверие пошатнешь, то будут вопросы.

Вот раньше, десятилетия назад, люди могли и пить перед игрой, заезды были перед играми. Боялись домой отпускать, потому что игроки могли пойти в клубы и рестораны. Сейчас такого нет, какой-то дичи не творят. Например, с нами раньше после игр Сандро Шварц вместе ездил, говорил: «Мы сейчас можем отдохнуть, но завтра у вас тренировка в 10 утра, и мне пофиг, в каком вы состоянии – должны выложиться на 100%». Думаю, это хороший подход.

– То есть Сандро ездил с вами после игр в клуб отдыхать?

– Да, пару раз в караоке с нами гонял.

– И как охарактеризуешь Шварца в неформальной обстановке?

– Я не ездил.

– А вообще как к ночным клубам относишься?

– Я раньше ездил в караоке-бары, а не клубы. И то, это было очень-очень давно. Сейчас после матчей с друзьями собираюсь в бане. Мы если ходим в нее, то сидим пять-семь часов. Посидели, попарились, за столом поболтали. Сейчас в банях еще и караоке есть.

– Отдельный домик снимаете?

– Да, предпочитаю отдельные, а не общественные, – сказал Лещук.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
18 комментариев
– Да, пару раз в караоке с нами гонял.
– И как охарактеризуешь Шварца в неформальной обстановке?
– Я не ездил.
.
С нами и не ездил - это как?) точнее "Да что ты такое несёшь?")
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
– Да, пару раз в караоке с нами гонял. – И как охарактеризуешь Шварца в неформальной обстановке? – Я не ездил. . С нами и не ездил - это как?) точнее "Да что ты такое несёшь?")
Да, буквально три ответа подряд:
- Пару раз в караоке с нами гонял
- Я не ездил
- Я раньше ездил в караоке
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
– Да, пару раз в караоке с нами гонял. – И как охарактеризуешь Шварца в неформальной обстановке? – Я не ездил. . С нами и не ездил - это как?) точнее "Да что ты такое несёшь?")
Перевожу. "С нами" значит с футболистами Динамо. А когда ездил Шварц, Лещук решал не ездить
Не дай бог очутится в одном купе с таким пассажиром, замучает выдуманными историями.
Трудна жизнь футболиста. 😂 Аж к десяти на тренировку. Наверное и заканчивают в такие дни после 20 часов 👆
Ответ Красная стрела
Трудна жизнь футболиста. 😂 Аж к десяти на тренировку. Наверное и заканчивают в такие дни после 20 часов 👆
некоторые до утра не заканчивают, судя по завтракам в Кофемании
Даже в караоке в состав не попадал...
"Мы если ходим в баню, то сидим пять-семь часов"

Оттачивает навык, чтоб на скамейке проще сиделось?)
Ответ Aleksey Yashin
"Мы если ходим в баню, то сидим пять-семь часов" Оттачивает навык, чтоб на скамейке проще сиделось?)
Да весь лейтмотив у него: «не за@бывайте пожалуйста режимом и трненировками, а то потом энергии не хватает бабки красиво тратить»
У него все рассуждения в духе, чем меньше контроля за футбиками и атмосфера вальяжнее в команде и тренировки на лайте тем лучше для климата в коллективе…а чего добился коллектив Динамо с такой атмосферой за последние лет 10? Какие успехи у клуба были?
Ответ Денис Уваровский
У него все рассуждения в духе, чем меньше контроля за футбиками и атмосфера вальяжнее в команде и тренировки на лайте тем лучше для климата в коллективе…а чего добился коллектив Динамо с такой атмосферой за последние лет 10? Какие успехи у клуба были?
да Динамо ни с какой атмосферой успехов не добивалось в последние годы. Шварц хоть третье место занял
Лещук и в караоке на лавке бы сидел... А если бы вышел петь, то микрофон бы сломал
гонял с НАМИ в караоке, я не ездил...
так с НАМИ, или с НИМИ?
Шварц по немецки пел?
Великие копирайтеры спорца
Что правильный подход? Ездить тренеру в кароке вместе с командой или не ездить игроку?
