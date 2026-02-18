Игорь Лещук: «Шварц пару раз после игр гонял с нами в караоке – говорил: «Сейчас можем отдохнуть, но завтра в 10 утра у вас тренировка». Я не ездил. Думаю, это хороший подход»

Вратарь «Динамо» Лещук: Шварц после игр пару раз в караоке с нами гонял.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук рассказал, как Сандро Шварц отдыхал вместе с игроками после матчей.

Немецкий специалист работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год.

– Все выдохнули, более расслаблены. Больших запретов нет, Ролан Александрович [Гусев ] говорит, что следить строго за нами не будут, все больше на доверии. Если ты это доверие пошатнешь, то будут вопросы.

Вот раньше, десятилетия назад, люди могли и пить перед игрой, заезды были перед играми. Боялись домой отпускать, потому что игроки могли пойти в клубы и рестораны. Сейчас такого нет, какой-то дичи не творят. Например, с нами раньше после игр Сандро Шварц вместе ездил, говорил: «Мы сейчас можем отдохнуть, но завтра у вас тренировка в 10 утра, и мне пофиг, в каком вы состоянии – должны выложиться на 100%». Думаю, это хороший подход.

– То есть Сандро ездил с вами после игр в клуб отдыхать?

– Да, пару раз в караоке с нами гонял.

– И как охарактеризуешь Шварца в неформальной обстановке?

– Я не ездил.

– А вообще как к ночным клубам относишься?

– Я раньше ездил в караоке-бары, а не клубы. И то, это было очень-очень давно. Сейчас после матчей с друзьями собираюсь в бане. Мы если ходим в нее, то сидим пять-семь часов. Посидели, попарились, за столом поболтали. Сейчас в банях еще и караоке есть.

– Отдельный домик снимаете?

– Да, предпочитаю отдельные, а не общественные, – сказал Лещук.