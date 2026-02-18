  • Спортс
  • «Бенфика» о скандале с Винисиусом: «Полностью верим в версию Престианни. Клуб сожалеет о клеветнической кампании против игрока»
«Бенфика» о скандале с Винисиусом: «Полностью верим в версию Престианни. Клуб сожалеет о клеветнической кампании против игрока»

«Бенфика» поддержала Джанлуку Престианни на фоне расистского скандала в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).

Матч приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Нападающий «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче против «Реала».

Клуб четко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

«Бенфика» вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», – говорится в заявлении лиссабонского клуба.

Новый враг Винисиуса – Джанлука Престианни. Он дрался с бразильцем (другим), получал по лицу от ультрас и привлекал «Реал»

Винисиус – «палач и жертва», Жозе – лицемер. Как оценивают расистский скандал в медиа

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Бенфики»
Парню надо до талого в отказе стоять. Чем меньше скажет, тем меньше на него повесят. Если УЕФА его колоть в пресс-хату поведет, лучше пусть вскроется по дороге. Пока в больнице лежит все уже уляжется. А так если слабину даст и сознается, УЕФА на него еще все висяки по разизму повесит.
Ответ Mr.BadGuy
Парню надо до талого в отказе стоять. Чем меньше скажет, тем меньше на него повесят. Если УЕФА его колоть в пресс-хату поведет, лучше пусть вскроется по дороге. Пока в больнице лежит все уже уляжется. А так если слабину даст и сознается, УЕФА на него еще все висяки по разизму повесит.
Комментарий скрыт
Ответ therealfan
Комментарий скрыт
А какие ваши доказательства?)
Если слова арга не будут доказаны, то Мбаппе и Винисиуса привлекать к ответственности, а всяких фердинандов и прочих вылезжих из норы похайпить за оскорбления личности и родственников.
Ответ Domian
Если слова арга не будут доказаны, то Мбаппе и Винисиуса привлекать к ответственности, а всяких фердинандов и прочих вылезжих из норы похайпить за оскорбления личности и родственников.
А как это доказать то ?)
Ответ Domian
Если слова арга не будут доказаны, то Мбаппе и Винисиуса привлекать к ответственности, а всяких фердинандов и прочих вылезжих из норы похайпить за оскорбления личности и родственников.
И тогда можно оскорблять кого хочешь и как хочешь, просто закрыв лицо футболкой, такой себе прецедент будет
Как уже это надоело. Даже будучи болельщиком Реала я бы точно так же назвал Винисиуса обезьяной. Я так и своим бледнолицым детям говорю "зачем скачишь, как 🐒" когда они всё вверх дном переворачивают. И вряд ли это расизм, а всего лишь черта их поведения и сходства с данными животными. #Винисиус аут
Ответ Name_1117078294
Как уже это надоело. Даже будучи болельщиком Реала я бы точно так же назвал Винисиуса обезьяной. Я так и своим бледнолицым детям говорю "зачем скачишь, как 🐒" когда они всё вверх дном переворачивают. И вряд ли это расизм, а всего лишь черта их поведения и сходства с данными животными. #Винисиус аут
Комментарий скрыт
Ответ Name_1117078294
Как уже это надоело. Даже будучи болельщиком Реала я бы точно так же назвал Винисиуса обезьяной. Я так и своим бледнолицым детям говорю "зачем скачишь, как 🐒" когда они всё вверх дном переворачивают. И вряд ли это расизм, а всего лишь черта их поведения и сходства с данными животными. #Винисиус аут
Белые приматы, не??
Кто такой Престианни не знаю, молодой он еще. А Винисиус известный в футбольном мире и в моих глазах хорошо себя зарекомендовал человеком, которому просто нельзя верить.
Ответ Karel
Кто такой Престианни не знаю, молодой он еще. А Винисиус известный в футбольном мире и в моих глазах хорошо себя зарекомендовал человеком, которому просто нельзя верить.
Чел тебя минусуют истерички )))
Кто такой Винисиус давно всем адекватным болельщикам футбола понятно )))
Туда же поплыл трансперсональный кореш Мбапе
Винисиус ничего кроме презрения не достоин
Верить плаксивому Винни такое себе. Его бедного все обижают. То фанаты, хотя в Реале всегда была куча чернокожих игроков...А на каком языке он его обозвал? Короче вместо расследования все игроки бросились поддерживать Винни, как же он звезда...
в версию про педика верят?
Ответ Max Volkov
в версию про педика верят?
Хочу поправить, там во множественном числе, педиков))
Вини своим празднованием проявил максимальное неуважение к сопернику и болельщикам, ну не обезьяна ли? Только и говорят, что его обидели, а сам какие вещи вытворяет...
Уже третий день в соцсетях измеряют череп казахстанского фигуриста, выискивая принадлежность к русским
А кто-нибудь вообще понимает почему некоторые чёрные обижаются на слово «обезьяна»?
