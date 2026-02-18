«Бенфика» о скандале с Винисиусом: «Полностью верим в версию Престианни. Клуб сожалеет о клеветнической кампании против игрока»

«Бенфика» о скандале с Винисиусом: верим в версию Престианни.

«Бенфика» поддержала Джанлуку Престианни на фоне расистского скандала в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).

Матч приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Нападающий «Бенфики» впоследствии заявил , что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче против «Реала ».

Клуб четко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

«Бенфика » вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», – говорится в заявлении лиссабонского клуба.

