«Бенфика» о скандале с Винисиусом: «Полностью верим в версию Престианни. Клуб сожалеет о клеветнической кампании против игрока»
«Бенфика» поддержала Джанлуку Престианни на фоне расистского скандала в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов (0:1).
Матч приостанавливали во втором тайме после того, как Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Нападающий «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче против «Реала».
Клуб четко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.
«Бенфика» вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чье поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», – говорится в заявлении лиссабонского клуба.
Кто такой Винисиус давно всем адекватным болельщикам футбола понятно )))
Туда же поплыл трансперсональный кореш Мбапе