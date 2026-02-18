  • Спортс
Журналист Риоло о праздновании Дуэ, закрывшего уши руками: «Похоже, будто он говорит Дембеле: «Заткнись». Значит, он не принимает критику, но это не СМИ, они партнеры по команде»

Риоло о праздновании Дуэ: он как будто сказал «заткнись» Дембеле.

Журналист Даниэль Риоло считает, что празднование Дезире Дуэ в матче с «Монако» (3:2) может создать напряженность в раздевалке «ПСЖ».

20-летний полузащитник парижан сделал дубль в игре Лиге чемпионов, выйдя на замену вместо Усмана Дембеле. Празднуя, Дуэ закрыл уши руками.

Ранее после матча Лиги 1 с «Ренном» (1:3) Дембеле заявил, что «если каждый будет сам за себя, трофеи не завоевать».

«Его реакция в виде рук, закрывающих уши, неуместна. Это значит, что он не принимает критику. Если есть критика только со стороны СМИ, то нет проблем. Здесь ситуация немного другая, потому что они партнеры по команде. Мне нравится, что у него есть характер, мне нравится этот игрок. Но это немного похоже на то, как если бы он сказал Дембеле: «Заткнись».

Я могу сказать, что он провел фантастический матч, нам нравится Дуэ, нам нравится видеть его таким, его слегка высокомерную сторону, меня это не беспокоит. Я видел, что его последние три или четыре выступления были не очень хорошими. 

Я просто задаюсь вопросом: может ли этот жест с руками на ушах спровоцировать реакцию Дембеле: «Это было из-за меня?» В раздевалке есть совершенно безобидные вещи, которые не были бы для нас проблемой, но они современные игроки…» – сказал Риоло в программе After Foot.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Эх, красиво стелит, жаль просто что он очень давно так празднует
Журналист посмотрел
Журналист подумал
Журналист сделал выводы
Журналисть решил навести интригу и озвучить свои безотвественные мысли
Мир в котором мы живем
Рекомендуем