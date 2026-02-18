Анри о расистском скандале с Винисиусом и Престианни: «Не люблю «Реал», но сегодня я мадридиста. Этот парень должен ответить, он не может просто сказать: «Я ничего не говорил»

Анри о Винисиусе: не люблю «Реал», но сегодня я мадридиста.

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри считает, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни должен ответить за оскорбление вингера «Реала» Винисиуса Жуниора .

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Я не люблю «Реал Мадрид », но сегодня я мадридиста. Если вы не хотите этого видеть, мне все равно, в какой футболке будет Винисиус Жуниор. Я слышал, что некоторые люди говорили, что с ним так всегда, но кого это волнует? К тому же, ему что, не праздновать?

Мы все очень уважаем «Бенфику», но этот человек [Джанлука Престианни ] должен ответить за то, о чем говорил Килиан Мбаппе. Он не может просто выйти и сказать: «Я ничего не говорил». Тогда зачем ты прикрыл рот? Я верю Килиану, кстати, он отправил мне сообщение, и мне не терпится его услышать. Я позвонил ему, потому что хотел узнать, что сказал этот парень. Хватит», – сказал Анри в послематчевой студии CBS Sports Golazo.

Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»