  • Анри о расистском скандале с Винисиусом и Престианни: «Не люблю «Реал», но сегодня я мадридиста. Этот парень должен ответить, он не может просто сказать: «Я ничего не говорил»
71

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри считает, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни должен ответить за оскорбление вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Я не люблю «Реал Мадрид», но сегодня я мадридиста. Если вы не хотите этого видеть, мне все равно, в какой футболке будет Винисиус Жуниор. Я слышал, что некоторые люди говорили, что с ним так всегда, но кого это волнует? К тому же, ему что, не праздновать?

Мы все очень уважаем «Бенфику», но этот человек [Джанлука Престианни] должен ответить за то, о чем говорил Килиан Мбаппе. Он не может просто выйти и сказать: «Я ничего не говорил». Тогда зачем ты прикрыл рот? Я верю Килиану, кстати, он отправил мне сообщение, и мне не терпится его услышать. Я позвонил ему, потому что хотел узнать, что сказал этот парень. Хватит», – сказал Анри в послематчевой студии CBS Sports Golazo.

Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Ирландцам бы за справедливость и уважение затирал так) а то, как обычно, "мой дядя самых честных правил..."
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ирландцам бы за справедливость и уважение затирал так) а то, как обычно, "мой дядя самых честных правил..."
Ответ b_igh
Профиль - b_igh
Любит одновременно: Барселона, Реал Мадрид.
.
И что-то "открывает рот" про глорство 🤣
На каждом футбольном матче, уже много лет, игроки и тренеры прикрывают рот, когда говорят. И только вчера это стало ненормально. Дичь.
Ответ Header
На каждом футбольном матче, уже много лет, игроки и тренеры прикрывают рот, когда говорят. И только вчера это стало ненормально. Дичь.
Да не, тут больше всех триггерит что пацан обосрался, когда Винисиус побежал к рефу. При том даже до реакции Рефа пацан уже насрал в шорты - значит было за что. Эта реакция очка и убеждает многих в правоте бразила …
Ответ Header
На каждом футбольном матче, уже много лет, игроки и тренеры прикрывают рот, когда говорят. И только вчера это стало ненормально. Дичь.
И именно вчера, именно после забитого мяча, когда игроки готовились продолжить игру с центра поля, Вини вдруг решил, так, Престиани закрывает рот футболкой, а может судье пожаловаться на расизм? Какой хитрый Вини готовил этот план всю жизнь ради этого момента, и всё для того, чтобы оклеветать справедливого и честного Престиани. Аргу место в команде Симеоне, влился бы как влитой.
да папуас обычный звездабол. но перес проплатит весь этот скандал и сломают карьеру нормальному футболисту. а провокатор свини и дальше будет строить из себя жертву
Ответ человек-муравей человек-физрук
да папуас обычный звездабол. но перес проплатит весь этот скандал и сломают карьеру нормальному футболисту. а провокатор свини и дальше будет строить из себя жертву
Ответ b_igh
ну назвать вини крашенным это тоже расизм
А если он ничего не говорил, то ты Анри бабок должен тогда будешь
Ответ Андрей Федоров
А если он ничего не говорил, то ты Анри бабок должен тогда будешь
И ты веришь в то, что он ничего не говорил?
Ответ Андрей Федоров
А если он ничего не говорил, то ты Анри бабок должен тогда будешь
А если говорил , то ты должен будешь ?
да мы помним как в АПЛ несколько раз просто так за расизм наказывали просто потому что
А Трамп еще не высказался об этом конфликте?
Ответ ArtemMU
А Трамп еще не высказался об этом конфликте?
Я знаю Винисиуса и Джанлуку. Они отличные парни, отличные парни...но они не любят друг друга. Я не знаю кто виноват в их конфликте, но я улажу это. Вы знаете, этого конфликта не было бы если бы демократы и Джо Байден не украли у меня победу на прошлых выборах, я уладил много конфликтов, но, вы знаете, конфликт между Винисиусом и Джанлукой самый сложный. Я не знаю что сказал Джанлука. Я не знаю, я не могу его обвинять. Но я думаю он должен извиниться перед Винисиусом. Они отличные парни, оба Реал и Бенфика процветали бы, если бы у меня не украли победу на выборах. Я не выбираю ничью сторону. Джанлука прав, но не прав. Фейк ньюс как обычно все раздувают. Винисиус отличный парень, я знаю его много лет. Я соберу их за столом переговоров, но они ненавидят друг друга. Если они не договорятся, мне придется ввести тарифы. Но всего этого не было бы не укради Джо Байден и его фейк ньюс у меня победу.
Ответ кабан галльский
Я знаю Винисиуса и Джанлуку. Они отличные парни, отличные парни...но они не любят друг друга. Я не знаю кто виноват в их конфликте, но я улажу это. Вы знаете, этого конфликта не было бы если бы демократы и Джо Байден не украли у меня победу на прошлых выборах, я уладил много конфликтов, но, вы знаете, конфликт между Винисиусом и Джанлукой самый сложный. Я не знаю что сказал Джанлука. Я не знаю, я не могу его обвинять. Но я думаю он должен извиниться перед Винисиусом. Они отличные парни, оба Реал и Бенфика процветали бы, если бы у меня не украли победу на выборах. Я не выбираю ничью сторону. Джанлука прав, но не прав. Фейк ньюс как обычно все раздувают. Винисиус отличный парень, я знаю его много лет. Я соберу их за столом переговоров, но они ненавидят друг друга. Если они не договорятся, мне придется ввести тарифы. Но всего этого не было бы не укради Джо Байден и его фейк ньюс у меня победу.
Охренеть, Байден и здесь тоже виноват оказывается?) Уладит за 24 часа я надеюсь?
Я реально не понимаю, почему все так носятся с этим. Раньше условному Алвесу кидали кое-что с трибун, а он просто не обращал внимание, и играл дальше. Даже не хочется представлять, что бы было с Винисиусом в этом случае)
Ответ Андрей. С
Я реально не понимаю, почему все так носятся с этим. Раньше условному Алвесу кидали кое-что с трибун, а он просто не обращал внимание, и играл дальше. Даже не хочется представлять, что бы было с Винисиусом в этом случае)
Есть люди которым плюнут в лицо и они это стерпят и это не значит что это должны терпеть все.
Раньше Суарес оскорбил Эвра и было то же самое.
Ответ Андрей. С
Я реально не понимаю, почему все так носятся с этим. Раньше условному Алвесу кидали кое-что с трибун, а он просто не обращал внимание, и играл дальше. Даже не хочется представлять, что бы было с Винисиусом в этом случае)
Давайте теперь закроем глаза на расизм в футболе, ведь Алвес же стерпел тогда.
От Анри, помнится, целая страна ждала ответа и так не дождалась. Кто бы заикался тут о справедливости, моральный камертон нашелся.
Ответ окечуква
От Анри, помнится, целая страна ждала ответа и так не дождалась. Кто бы заикался тут о справедливости, моральный камертон нашелся.
У него были слишком заняты руки, чтоб ответить (ba-dum-tss)
С чего Анри так уверен что высказывания Мбаппе и Павиана являются истинной ? Потому что они так сказали ?)
Ответ Стопы Зайона
С чего Анри так уверен что высказывания Мбаппе и Павиана являются истинной ? Потому что они так сказали ?)
А тебе не кажется странным, почему именно вчера, в тот момент Вини вдруг захотелось побежать к арбитру жаловаться на расизм со стороны игрока?
Интересно, где защитники прав обезьян? Сравнивать обезьяну с Вини — настоящее неуважение к обезьянам.
