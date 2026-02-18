Зырянов, Смольников, Файзулин, Погребняк – в составе «Зенита» на Кубок легенд-2026

«Зенит» сыграет на Кубке Легенд-2026.

«Зенит » опубликовал состав команды на Кубок легенд 2026 года.

Турнир пройдет в Москве 21 и 22 февраля. Помимо «Зенита», участие в нем примут «Спартак », ЦСКА , «Локомотив», «Динамо» и сборная мира.

Клуб из Санкт-Петербурга сыграет следующим составом:

Вратарь: Дмитрий Бородин

Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин

Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев

Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк.

Главным тренером команды будет Дмитрий Радченко, играющим тренером – Владислав Радимов.