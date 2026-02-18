Зырянов, Смольников, Файзулин, Погребняк – в составе «Зенита» на Кубок легенд-2026
«Зенит» сыграет на Кубке Легенд-2026.
«Зенит» опубликовал состав команды на Кубок легенд 2026 года.
Турнир пройдет в Москве 21 и 22 февраля. Помимо «Зенита», участие в нем примут «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и сборная мира.
Клуб из Санкт-Петербурга сыграет следующим составом:
Вратарь: Дмитрий Бородин
Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин
Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев
Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк.
Главным тренером команды будет Дмитрий Радченко, играющим тренером – Владислав Радимов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Файзулин нашелся
жив, слоняра!
Пока фото не увижу, не поверю
Что это легендарный состав без Шавы, Кержа, Денисова, Широкова, Тимощука и Вовы? Кроме Кости и Вити фиг пойми кого набрали, ещё бы Трифонова, Соловьёва, Рязанцева, Бухарова, Полоза и Новосельцева в состав легенд позвали бы)))
Полностью согласен. Видать не достойны или к легендам не относятся даже пона Аршавина нет
Надо было Ивицу пригласить, или Милана. Лобов - явно лишний в этом составе, а так скудненько как-то, "полусостав" какой-то.
Может список не полный...
Не хватает легенд Чадиковски, Горака и Несвадьбы
Играющий тренер – Владислав Радимов. Это сильно! Ветераны все-таки, им вдесятером не потянуть.
Почему 10 игроков, а не 11?
Так играют 6 на 6 вроде
Радимов - играющий тренер
Спасибо, что живой
А где же в составе Легенд "Зенита" его Приосвещеннтство Сея футбольной Руси пан Аршавин?
