18

Зырянов, Смольников, Файзулин, Погребняк – в составе «Зенита» на Кубок легенд-2026

«Зенит» сыграет на Кубке Легенд-2026.

«Зенит» опубликовал состав команды на Кубок легенд 2026 года.

Турнир пройдет в Москве 21 и 22 февраля. Помимо «Зенита», участие в нем примут «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и сборная мира.

Клуб из Санкт-Петербурга сыграет следующим составом:

Вратарь: Дмитрий Бородин

Защитники: Игорь Смольников, Константин Лобов, Алексей Игонин

Полузащитники: Олег Власов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Максим Астафьев

Нападающие: Олег Шатов, Павел Погребняк.

Главным тренером команды будет Дмитрий Радченко, играющим тренером – Владислав Радимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Кубок легенд
logoКонстантин Лобов
logoОлег Шатов
logoАлексей Игонин
logoКонстантин Зырянов
logoЦСКА
logoОлег Власов
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoМаксим Астафьев
logoПавел Погребняк
logoИгорь Смольников
logoДмитрий Бородин
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
Дмитрий Радченко
logoСпартак
logoВиктор Файзулин
logoЛокомотив
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Файзулин нашелся
Ответ Roman
Файзулин нашелся
жив, слоняра!
Ответ Roman
Файзулин нашелся
Пока фото не увижу, не поверю
Что это легендарный состав без Шавы, Кержа, Денисова, Широкова, Тимощука и Вовы? Кроме Кости и Вити фиг пойми кого набрали, ещё бы Трифонова, Соловьёва, Рязанцева, Бухарова, Полоза и Новосельцева в состав легенд позвали бы)))
Ответ Владислав88
Что это легендарный состав без Шавы, Кержа, Денисова, Широкова, Тимощука и Вовы? Кроме Кости и Вити фиг пойми кого набрали, ещё бы Трифонова, Соловьёва, Рязанцева, Бухарова, Полоза и Новосельцева в состав легенд позвали бы)))
Полностью согласен. Видать не достойны или к легендам не относятся даже пона Аршавина нет
Надо было Ивицу пригласить, или Милана. Лобов - явно лишний в этом составе, а так скудненько как-то, "полусостав" какой-то.
Ответ scandall1984
Надо было Ивицу пригласить, или Милана. Лобов - явно лишний в этом составе, а так скудненько как-то, "полусостав" какой-то.
Может список не полный...
Не хватает легенд Чадиковски, Горака и Несвадьбы
Играющий тренер – Владислав Радимов. Это сильно! Ветераны все-таки, им вдесятером не потянуть.
Почему 10 игроков, а не 11?
Ответ Abram_1116374577
Почему 10 игроков, а не 11?
Так играют 6 на 6 вроде
Ответ Abram_1116374577
Почему 10 игроков, а не 11?
Радимов - играющий тренер
Спасибо, что живой
А где же в составе Легенд "Зенита" его Приосвещеннтство Сея футбольной Руси пан Аршавин?
