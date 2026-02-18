Kick It Out о скандале с Винисиусом: «Сосредоточить внимание на праздновании вместо его сообщения – манипуляция. Мы ждем расследования с привлечением к ответственности»

Kick It Out о скандале с Винисиусом: ждем расследования с необходимым наказанием.

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out опубликовала заявление в связи с инцидентом на матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

Вингер «Мадрида » Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Когда кто-либо сообщает о дискриминации в футболе или где бы то ни было, первоочередная задача – выслушать его и оказать поддержку.

Сосредоточение внимания на праздновании гола Винисиуса Жуниора или истории клуба, вместо того чтобы признать факт сообщения, – это форма манипуляции.

Такой подход не только вредит пострадавшему человеку, но и посылает неверный сигнал другим людям по всему миру, которые могли столкнуться с подобными ситуациями.

Лидеры в футболе играют решающую роль в установлении стандартов, и подобные моменты требуют ответственного подхода, который укрепит уважение, инклюзивность и ответственность.

Мы с нетерпением ждем тщательного расследования этого инцидента с привлечением к ответственности в зависимости от его результатов», – говорится в заявлении Kick It Out.