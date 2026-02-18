Kick It Out о скандале с Винисиусом: «Сосредоточить внимание на праздновании вместо его сообщения – манипуляция. Мы ждем расследования с привлечением к ответственности»
Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out опубликовала заявление в связи с инцидентом на матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.
Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
«Когда кто-либо сообщает о дискриминации в футболе или где бы то ни было, первоочередная задача – выслушать его и оказать поддержку.
Сосредоточение внимания на праздновании гола Винисиуса Жуниора или истории клуба, вместо того чтобы признать факт сообщения, – это форма манипуляции.
Такой подход не только вредит пострадавшему человеку, но и посылает неверный сигнал другим людям по всему миру, которые могли столкнуться с подобными ситуациями.
Лидеры в футболе играют решающую роль в установлении стандартов, и подобные моменты требуют ответственного подхода, который укрепит уважение, инклюзивность и ответственность.
Мы с нетерпением ждем тщательного расследования этого инцидента с привлечением к ответственности в зависимости от его результатов», – говорится в заявлении Kick It Out.
У меня вопрос к знатокам?
Было ли расследование расизма Карвахаля?
На видео игрок Реала не прикрывая рот орет оскорбления на почве цвета кожи в адрес игрока Леванте.
Вылезали ли из своих нор с протестами фердинанды, снейдеры, хемильтоны и прочие ущемленные?
Барса дважды с позором слила и Реал выиграл… к тому же Винни забил гол-красавец.
🔥❤️