  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Kick It Out о скандале с Винисиусом: «Сосредоточить внимание на праздновании вместо его сообщения – манипуляция. Мы ждем расследования с привлечением к ответственности»
27

Kick It Out о скандале с Винисиусом: «Сосредоточить внимание на праздновании вместо его сообщения – манипуляция. Мы ждем расследования с привлечением к ответственности»

Kick It Out о скандале с Винисиусом: ждем расследования с необходимым наказанием.

Организация по борьбе с дискриминацией в футболе Kick It Out опубликовала заявление в связи с инцидентом на матче «Реала» и «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Когда кто-либо сообщает о дискриминации в футболе или где бы то ни было, первоочередная задача – выслушать его и оказать поддержку.

Сосредоточение внимания на праздновании гола Винисиуса Жуниора или истории клуба, вместо того чтобы признать факт сообщения, – это форма манипуляции.

Такой подход не только вредит пострадавшему человеку, но и посылает неверный сигнал другим людям по всему миру, которые могли столкнуться с подобными ситуациями.

Лидеры в футболе играют решающую роль в установлении стандартов, и подобные моменты требуют ответственного подхода, который укрепит уважение, инклюзивность и ответственность.

Мы с нетерпением ждем тщательного расследования этого инцидента с привлечением к ответственности в зависимости от его результатов», – говорится в заявлении Kick It Out.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Португалия
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoРеал Мадрид
logoБенфика
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А я с нетерпением жду ,когда эту обиженку будут судить в соответствии с правилами футбола,которые должны быть одинаковы для всех.
Ответ antiginer
А я с нетерпением жду ,когда эту обиженку будут судить в соответствии с правилами футбола,которые должны быть одинаковы для всех.
Разница между Винисиусом и его хейтерами в том, что ноющего Винисиуса я вижу 1-2 раза в неделю в течение 90 минут, а нытьё его хейтеров я читаю в комментариях 24/7. Воистину людей больше всего раздражают те недостатки, которые есть в них самих. Сами же просто ноете и ноете тут в комментариях из-за никак вас не касающегося человека в тысячах километрах от вас, неужели не замечаете?
Ответ antiginer
А я с нетерпением жду ,когда эту обиженку будут судить в соответствии с правилами футбола,которые должны быть одинаковы для всех.
Ты про Ямаля?
https://x.com/i/status/2024112373531824547
У меня вопрос к знатокам?
Было ли расследование расизма Карвахаля?
На видео игрок Реала не прикрывая рот орет оскорбления на почве цвета кожи в адрес игрока Леванте.
Ответ Domian
https://x.com/i/status/2024112373531824547 У меня вопрос к знатокам? Было ли расследование расизма Карвахаля? На видео игрок Реала не прикрывая рот орет оскорбления на почве цвета кожи в адрес игрока Леванте.
Еще один вопрос:
Вылезали ли из своих нор с протестами фердинанды, снейдеры, хемильтоны и прочие ущемленные?
Ответ Domian
https://x.com/i/status/2024112373531824547 У меня вопрос к знатокам? Было ли расследование расизма Карвахаля? На видео игрок Реала не прикрывая рот орет оскорбления на почве цвета кожи в адрес игрока Леванте.
Комментарий скрыт
Факт. Таких празднований миллиард. Тот же Фермин залезал на баннер на Бернабеу и демонстрировал себя общественности. И что-то никто не порвался на Бернабеу. Пошумели и продолжили. А тут посмел станцевать возле флажка)) Хотя так же танцевали сотни других игроков. Обычная попытка съехать с темы. Какие же люди лицемерные и несправедливые существа. Врут и манипулируют, когда это выгодно или из собственной ненависти. Не удивительно что этот мир такой гнилой
Когда-то нормальные белые люди придумали права людей… а потом некоторые их нерадивые потомки стали раздавать эти права кому попало… потом другие белые люди придумали интернет, а потом…
Да он всех достал уже.Что там проверять,чел всех раздражает ведя себя как обезьянка а потом жалуется и расизм тут не причем.Он же Кривляется постоянно. Даже в России в детстве детей спрашивают,ты что Чита-обезьянка?(если кривляется)
Ответ Spartakus1984
Да он всех достал уже.Что там проверять,чел всех раздражает ведя себя как обезьянка а потом жалуется и расизм тут не причем.Он же Кривляется постоянно. Даже в России в детстве детей спрашивают,ты что Чита-обезьянка?(если кривляется)
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Зачем Винисиус поджигает плачущих фанатов Реала?
сколько же всякой швали на этих делах кормится…
Фифа, уефа и остальные, обяжите уже игроков носить микрофоны, тогда ничего никому не надо будет доказывать и рассказывать. Два дня уже все новости только из этого, сколько можно
Всем организациям кто защищает Винисиуса надо выйти с общим заявлением: "кто так обзывается, тот сам так называется" - конфликт исчерпан
а если Винисиус назовет какого-нибудь белого игрока обезьяной, на него тоже откроют дело о расизме?
Дамиана порвалась)

Барса дважды с позором слила и Реал выиграл… к тому же Винни забил гол-красавец.

🔥❤️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
7 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
8 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
27 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
42 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
44 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
56 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
10 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
17 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем