Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»

Лещук: старались выполнять требования Карпина, но результатов не было.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук рассказал, что команда теряла уверенность в себе под руководством Валерия Карпина .

Карпин занимал пост главного тренера «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.

– Мы все старались прислушиваться и выполнять требования, но результата это не дало. Из-за этого напряжение было у всей команды, даже у персонала. В себе уверенность становилась меньше, ведь основной показатель – наше место в таблице.

– В какой момент ты понял, что с тренерским штабом Карпина результата у «Динамо» не будет?

– Мы видели, какой карт-бланш был предоставлен. В клубе многое делалось и перестраивалось ради него. Поменяли часть базы, купили новые тренажеры, сделали более дорогое питание. Я думал, что раньше зимы ничего не изменится. И то, я вообще думал, что целиком год дадут поработать, – сказал Лещук.