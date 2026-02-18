  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»
5

Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»

Лещук: старались выполнять требования Карпина, но результатов не было.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что команда теряла уверенность в себе под руководством Валерия Карпина.

Карпин занимал пост главного тренера «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.

– Мы все старались прислушиваться и выполнять требования, но результата это не дало. Из-за этого напряжение было у всей команды, даже у персонала. В себе уверенность становилась меньше, ведь основной показатель – наше место в таблице.

– В какой момент ты понял, что с тренерским штабом Карпина результата у «Динамо» не будет?

– Мы видели, какой карт-бланш был предоставлен. В клубе многое делалось и перестраивалось ради него. Поменяли часть базы, купили новые тренажеры, сделали более дорогое питание. Я думал, что раньше зимы ничего не изменится. И то, я вообще думал, что целиком год дадут поработать, – сказал Лещук.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лавку-то хоть поменяли?
Ответ Суомилайнен
Лавку-то хоть поменяли?
Взвешивали и шмонали её каждый день перед тренировками, вдруг там нычки хавчика
Ответ maddd
Взвешивали и шмонали её каждый день перед тренировками, вдруг там нычки хавчика
Хавчик, вроде, за Маяковский счётчик не пылил, он в Тарасовке орудовал.
Игорян, какая "уверенность" может быть у команды с тобой в воротах?!
Ты же как обезьяна с гранатой - в любой момент накосячишь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Урала» Марков о пиве после игры: «От двух банок ничего не будет, но мы русские – с двух баночек все только начинается. Поэтому лучше вообще не пить»
17 февраля, 12:06
Тумилович о «Динамо»: «Любой 2-й вратарь из команды РПЛ сильнее Лунева и Лещука. Был бы железно первым номером в «Динамо». Шунин бы пригодился, большая ошибка, что с ним расстались»
14 февраля, 15:59
Лещук об уходе Карпина: «Вешу 90 килограммов, ем спокойно – после игры кусок пиццы съел»
4 февраля, 17:53
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
7 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
8 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
27 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
42 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
44 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
56 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
10 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
17 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем