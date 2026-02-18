  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Балтика» арендовала Ласерду с правом выкупа и отдала Фернандеса в аренду «Навбахору»
3

«Балтика» арендовала Ласерду с правом выкупа и отдала Фернандеса в аренду «Навбахору»

«Балтика» подписала Ласерду и отдала Фернандеса.

«Балтика» объявила об осуществлении двух трансферов.

Форвард «Куябы» Дерик Ласерда перешел в клуб на правах аренды с правом выкупа. Ранее сообщалось, что совокупная сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Куяба» достигнута договоренность о трансфере нападающего Дерика Ласерды! 26-летний бразильский форвард переходит в нашу команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Дерик – воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран!» – говорится в сообщении «Балтики».

Кроме того, калининградский клуб покинул нападающий Алекс Фернандес.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Навбахор» достигнута договоренность о переходе нападающего Алекса Фернандеса в аренду до конца 2026 года!

Алекс стал Балтийцем в феврале 2024 года. За все время в нашем клубе бразильский нападающий принял участие в 36 матчах, отличился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

2025-й Алекс провел в аренде в азербайджанском «Нефтчи». За бакинцев Фернандес провел 13 встреч. На его счету гол и ассист», – заявила «Балтика».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Балтики»
logoДерик Ласерда
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
трансферы
logoАлекс Фернандес
logoД2 Бразилия
деньги
logoКуяба
logoНавбахор
logoвысшая лига Узбекистан
logoРезенди
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Успехов, надеюсь проявит себя!
Ps - В тегах не тот Алекс Фернандес, верный этот https://www.sports.ru/tags/161148417/
Ответ Хейтер всех Доннарум
Успехов, надеюсь проявит себя! Ps - В тегах не тот Алекс Фернандес, верный этот https://www.sports.ru/tags/161148417/
Шо здесь сказать...

Таковы реалии современной журналистики.

Не знают, что печатают, когда печатают и о ком. В двух словах — помойная профессия...
ого, испанец согласился поехать играть в Узбекистан?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтика» берет форварда «Куябы» Ласерду в платную аренду с правом выкупа за 1,5 млн евро (Иван Карпов)
17 февраля, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
6 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
7 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
26 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
41 минуту назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
43 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
55 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
9 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
16 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем