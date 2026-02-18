«Балтика» арендовала Ласерду с правом выкупа и отдала Фернандеса в аренду «Навбахору»
«Балтика» объявила об осуществлении двух трансферов.
Форвард «Куябы» Дерик Ласерда перешел в клуб на правах аренды с правом выкупа. Ранее сообщалось, что совокупная сумма сделки составит 1,5 миллиона евро.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Куяба» достигнута договоренность о трансфере нападающего Дерика Ласерды! 26-летний бразильский форвард переходит в нашу команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Дерик – воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран!» – говорится в сообщении «Балтики».
Кроме того, калининградский клуб покинул нападающий Алекс Фернандес.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Навбахор» достигнута договоренность о переходе нападающего Алекса Фернандеса в аренду до конца 2026 года!
Алекс стал Балтийцем в феврале 2024 года. За все время в нашем клубе бразильский нападающий принял участие в 36 матчах, отличился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
2025-й Алекс провел в аренде в азербайджанском «Нефтчи». За бакинцев Фернандес провел 13 встреч. На его счету гол и ассист», – заявила «Балтика».
