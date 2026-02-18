«Ренн» назначил Франка Эса главным тренером

Франк Эс возглавил «Ренн».

«Ренн » объявил о назначении Франка Эса главным тренером первой команды.

54-летний специалист подписал контракт до 2027 года.

Француз уже работал в «Ренне», возглавляя клубную академию с 2006 по 2012 год.

9 февраля французский клуб отстранил главного тренера Хабиба Бейе и его помощников после поражений в 4 матчах во всех турнирах с общим счетом 1:12.

На данный момент «Ренн» занимает 6-е место в Лиге 1, набрав 34 очка в 22 играх.