«Ренн» назначил Франка Эса главным тренером
Франк Эс возглавил «Ренн».
«Ренн» объявил о назначении Франка Эса главным тренером первой команды.
54-летний специалист подписал контракт до 2027 года.
Француз уже работал в «Ренне», возглавляя клубную академию с 2006 по 2012 год.
9 февраля французский клуб отстранил главного тренера Хабиба Бейе и его помощников после поражений в 4 матчах во всех турнирах с общим счетом 1:12.
На данный момент «Ренн» занимает 6-е место в Лиге 1, набрав 34 очка в 22 играх.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Ренна»
А Марсель теперь будет мучаться с Бейе
Франк Эс совсем не впечатлил
лучше уж переманить из Лилля и вернуть Брюно Женезио