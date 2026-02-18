Снейдер о Престианни и Винисиусе: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал»
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер предположил, что Джанлука Престианни столкнется с последствиями в «Бенфике» после инцидента с Винисиусом Жуниором.
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» в ходе матча команд в Лиге чемпионов (1:0). Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье останавливал игру в рамках антирасистского протокола.
«Прежде всего, Джанлука Престианни должен быть мужчиной и не закрывать рот футболкой, крича: «Обезьяна». Ты должен сказать это ему в лицо. Конечно, возмутительно, что сегодня все еще происходят такие вещи.
Но вот еще что: этот парень сам играет в одной команде с несколькими темнокожими парнями. Любопытно посмотреть, как на это отреагируют они. Как они отреагируют на то, что он сказал такое? Будь я его партнером по команде, я бы сейчас был в ужасе. Не думаю, что в ближайшее время это закончится. Думаю, его товарищи по команде также на сто процентов уверены, что Винисиус Жуниор не выдумал все это .
У меня нет абсолютно никаких сомнений на этот счет. Судя по реакции Винисиуса, он ничего не выдумывает. Он забил фантастический гол, и если ему ничего не сказали, то у него нет причин что-то выдумывать. Вы просто не сможете этого доказать. По реакции Престианни тоже видно, что в его глазах был страх. Он понял, что совершил огромную ошибку. Думаю, это будет иметь последствия. Если бы Престианни признал это, он был бы бесполезен в команде. От него нужно избавиться. Но он не собирается этого признавать, и в этом случае, к сожалению, дело будет замято», – сказал Снейдер в студии Ziggo Sport.
