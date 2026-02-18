Снейдер о Престианни и Винисиусе: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал»

Снейдер о Престианни: интересна реакция его темнокожих партнеров по команде.

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер предположил, что Джанлука Престианни столкнется с последствиями в «Бенфике» после инцидента с Винисиусом Жуниором .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» в ходе матча команд в Лиге чемпионов (1:0). Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье останавливал игру в рамках антирасистского протокола.

«Прежде всего, Джанлука Престианни должен быть мужчиной и не закрывать рот футболкой, крича: «Обезьяна». Ты должен сказать это ему в лицо. Конечно, возмутительно, что сегодня все еще происходят такие вещи.

Но вот еще что: этот парень сам играет в одной команде с несколькими темнокожими парнями. Любопытно посмотреть, как на это отреагируют они. Как они отреагируют на то, что он сказал такое? Будь я его партнером по команде, я бы сейчас был в ужасе. Не думаю, что в ближайшее время это закончится. Думаю, его товарищи по команде также на сто процентов уверены, что Винисиус Жуниор не выдумал все это .

У меня нет абсолютно никаких сомнений на этот счет. Судя по реакции Винисиуса, он ничего не выдумывает. Он забил фантастический гол, и если ему ничего не сказали, то у него нет причин что-то выдумывать. Вы просто не сможете этого доказать. По реакции Престианни тоже видно, что в его глазах был страх. Он понял, что совершил огромную ошибку. Думаю, это будет иметь последствия. Если бы Престианни признал это, он был бы бесполезен в команде. От него нужно избавиться. Но он не собирается этого признавать, и в этом случае, к сожалению, дело будет замято», – сказал Снейдер в студии Ziggo Sport.