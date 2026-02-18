  • Спортс
  Снейдер о Престианни и Винисиусе: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал»
62

Снейдер о Престианни и Винисиусе: «Как отреагируют темнокожие партнеры Джанлуки по команде? От него нужно избавиться, если он признает вину. Судя по реакции Вини, он ничего не выдумал»

Снейдер о Престианни: интересна реакция его темнокожих партнеров по команде.

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер предположил, что Джанлука Престианни столкнется с последствиями в «Бенфике» после инцидента с Винисиусом Жуниором.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» в ходе матча команд в Лиге чемпионов (1:0). Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье останавливал игру в рамках антирасистского протокола.

«Прежде всего, Джанлука Престианни должен быть мужчиной и не закрывать рот футболкой, крича: «Обезьяна». Ты должен сказать это ему в лицо. Конечно, возмутительно, что сегодня все еще происходят такие вещи.

Но вот еще что: этот парень сам играет в одной команде с несколькими темнокожими парнями. Любопытно посмотреть, как на это отреагируют они. Как они отреагируют на то, что он сказал такое? Будь я его партнером по команде, я бы сейчас был в ужасе. Не думаю, что в ближайшее время это закончится. Думаю, его товарищи по команде также на сто процентов уверены, что Винисиус Жуниор не выдумал все это .

У меня нет абсолютно никаких сомнений на этот счет. Судя по реакции Винисиуса, он ничего не выдумывает. Он забил фантастический гол, и если ему ничего не сказали, то у него нет причин что-то выдумывать. Вы просто не сможете этого доказать. По реакции Престианни тоже видно, что в его глазах был страх. Он понял, что совершил огромную ошибку. Думаю, это будет иметь последствия. Если бы Престианни признал это, он был бы бесполезен в команде. От него нужно избавиться. Но он не собирается этого признавать, и в этом случае, к сожалению, дело будет замято», – сказал Снейдер в студии Ziggo Sport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Voetbal Zone
62 комментария
А снейдер оказывается и правда тупой.
Ответ red-blue-cote
А снейдер оказывается и правда тупой.
А футболистом был умным.
Ответ red-blue-cote
А снейдер оказывается и правда тупой.
Комментарий скрыт
У него такая реакция буквально на все, так что это не доказательство :)
Ответ deadjoker
У него такая реакция буквально на все, так что это не доказательство :)
Комментарий скрыт
Ответ vaniaEee
Комментарий скрыт
Всегда. Он чуть что -сразу пучит глаза и начинает кривляться как обезьяна.
Наверное не легко было Вини в школе, если конечно он учился в ней, а не на домашнем обучении. Спровоцировать, получить люлей ( пусть словесных), бежать сразу жаловаться. Никого больше в Реале не трогают из темнокожих, один Вини бедненький. Он точно родился и жил в Бразилии, среди фавелл, в бедности как они все любят рассказывать? Что-то не верится даже.
Ответ kupezz
Наверное не легко было Вини в школе, если конечно он учился в ней, а не на домашнем обучении. Спровоцировать, получить люлей ( пусть словесных), бежать сразу жаловаться. Никого больше в Реале не трогают из темнокожих, один Вини бедненький. Он точно родился и жил в Бразилии, среди фавелл, в бедности как они все любят рассказывать? Что-то не верится даже.
Даже без истории с расизмом, неужели в фавелах не бьют морду за оры и мат в лицо, провокации на уровне "ЫЫЫ ВЫ ДНО И ЩАС ВАС,," Странно.
Ответ Бегемотик
Даже без истории с расизмом, неужели в фавелах не бьют морду за оры и мат в лицо, провокации на уровне "ЫЫЫ ВЫ ДНО И ЩАС ВАС,," Странно.
Вот и я про то же, как будто и не бразилец, терпила одним словом. Больше аргентинца в два раза, а повел себя как маленький и обиженный чихуа-хуа. Тяф-тяф, а он меня обозвал, тяф-тяф. Да многие вообще бы по другому к нему начали относиться, если бы он ответил по-мужски и плевать на ответный матч если удалят, в Реале придумали бы кем бы его заменить, но уважение бы точно к нему у многих появилось. Пример Зидана и Матерацци, еще больше зауважал его после этого момента, хоть и в своем роде подставил сборную.
Мне симпатичен Реал, я не фанат Барселоны, но мне реально противен винисиус
Расстреляйте уже его и закройте дело. Винисиуса наградить за борьбу с расизмом чернокожим мячом.
Реакция Вини это не доказательство на которое можно ориентироваться. Слишком часто до этого он кричал: волки, волки)))
> Судя по реакции Вини
очень жидкий аргумент
Там где Винисиус там грязь и скандалы
а почему "обезьяна" - это про цвет кожи? у меня есть белый товарищ, который себя ведет как обезьяна моментами, о чем ему все друзья сообщают. да и обезьяны разных цветов есть.
если взять выше написанное во внимание, сразу становится понятно, почему именно Винисиуса вечно сравнивают с обезьяной (а не других игроков) - все дело в его поведении, а не цвете кожи.
Ответ Mescaline
а почему "обезьяна" - это про цвет кожи? у меня есть белый товарищ, который себя ведет как обезьяна моментами, о чем ему все друзья сообщают. да и обезьяны разных цветов есть. если взять выше написанное во внимание, сразу становится понятно, почему именно Винисиуса вечно сравнивают с обезьяной (а не других игроков) - все дело в его поведении, а не цвете кожи.
Кстати, да: если использовать наименование вида обезьян, которые бывают только светлого цвета (как вариант — на латыни), будет ли это считаться расизмом?
Винисиус своим поведением сам нарывается на подобные оскорбление
Ответ Александр Коларов
Винисиус своим поведением сам нарывается на подобные оскорбление
Каким?
