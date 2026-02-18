УЕФА начал расследование жалобы Винисиуса на расизм в матче с «Бенфикой»
УЕФА объявил о начале разбирательства в связи с инцидентом на матче «Бенфика» – «Реал» (0:1).
Игру останавливали во 2-м тайме после того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Престианни прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для расследования утверждений о дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов-2025/26 между «Бенфикой» и «Реалом», который состоялся 17 февраля 2026 года.
Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», – говорится в заявлении УЕФА.
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?
«Он 5 раз назвал Винисиуса обезьяной!» Мбаппе запрещает Престианни играть в ЛЧ
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
А так, местные защищали Фермина и Гави при криках фанатам Мадрида "с****те и валите домой", Пикешу и прочих, которые перед трибуной много позволяли, публикации Ямаля перед матчем, првооцирующие фанатов, танцы после голов и прочую дичь, а с Вини "это другое")))
Предоставьте, если бы Винисиус просто улыбнулся в лицо этому аргу в ответ на провокации. Как бы арг пригорел, если он действительно обзывал того. А так одно нытьё.