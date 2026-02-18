УЕФА начал расследование жалобы Винисиуса на расизм в матче с «Бенфикой»

УЕФА начал разбирательство по инциденту с участием Винисиуса.

УЕФА объявил о начале разбирательства в связи с инцидентом на матче «Бенфика » – «Реал» (0:1).

Игру останавливали во 2-м тайме после того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Престианни прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для расследования утверждений о дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов-2025/26 между «Бенфикой» и «Реалом», который состоялся 17 февраля 2026 года.

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», – говорится в заявлении УЕФА .

