26

УЕФА начал расследование жалобы Винисиуса на расизм в матче с «Бенфикой»

УЕФА начал разбирательство по инциденту с участием Винисиуса.

УЕФА объявил о начале разбирательства в связи с инцидентом на матче «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Игру останавливали во 2-м тайме после того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Престианни прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для расследования утверждений о дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов-2025/26 между «Бенфикой» и «Реалом», который состоялся 17 февраля 2026 года.

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», – говорится в заявлении УЕФА.

«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?

«Он 5 раз назвал Винисиуса обезьяной!» Мбаппе запрещает Престианни играть в ЛЧ

Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoУЕФА
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Португалия
дискриминация
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлука Престианни
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если ничего не докажут, Винисиуса и Мбаппе накажут же? Ведь накажут?
Ответ Влад Безруков
Если ничего не докажут, Винисиуса и Мбаппе накажут же? Ведь накажут?
А за что, стесняюсь спросить?
Ответ Egobrain
А за что, стесняюсь спросить?
За клевету и травлю
и что же они там могут выяснить учитывая что невозможно прочитать по-губам...???
Ответ catcher69
и что же они там могут выяснить учитывая что невозможно прочитать по-губам...???
Комментарий скрыт
Ответ Pelerin
Комментарий скрыт
а как жы жалоба честнейшего неужели никто не поверит ему ????!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))
Лучше бы начали расследование на его грязное поведение и танцы.
Ответ Nbw77785
Лучше бы начали расследование на его грязное поведение и танцы.
После танцев все нормально к центру поля пошли для продолжения игры. Посвистели, покидались трибуны и норм было, даже Вини спокоен был. Проблема в одном расисте, что продолжил оскорблять.

А так, местные защищали Фермина и Гави при криках фанатам Мадрида "с****те и валите домой", Пикешу и прочих, которые перед трибуной много позволяли, публикации Ямаля перед матчем, првооцирующие фанатов, танцы после голов и прочую дичь, а с Вини "это другое")))
Ответ King_X
После танцев все нормально к центру поля пошли для продолжения игры. Посвистели, покидались трибуны и норм было, даже Вини спокоен был. Проблема в одном расисте, что продолжил оскорблять. А так, местные защищали Фермина и Гави при криках фанатам Мадрида "с****те и валите домой", Пикешу и прочих, которые перед трибуной много позволяли, публикации Ямаля перед матчем, првооцирующие фанатов, танцы после голов и прочую дичь, а с Вини "это другое")))
Не обобщай) адекватные болелы Барсы прекрасно понримают что их игрок действовали мягко говоря не очень. Как и ваш Винисиус. Но вы из него чуть ли не святого сделали, несмотря нс то что он сильно портит репутацию цию Реалу
Сам спровоцировал, а потом ныть побежал, пора бы этому провокатору бан впаять на матче 20, для профилактики, задолбал уже, не одного футболиста темнокожего так не троллят, как этого, ибо сам провоцирует, а потом получает, клоун!!!
Надеюсь расследование будет и на предмет провокации и шантажа
Главное не выйти на провокационные танцы самого Вини, вот это будет бразильская самба 💃
знал бы в УЕФА как Винисиус мучает пользователей спортсру,они такие страшные истории им расскажут ,после такого его самого дисквалифицируют
Как это жалко выглядит.
Предоставьте, если бы Винисиус просто улыбнулся в лицо этому аргу в ответ на провокации. Как бы арг пригорел, если он действительно обзывал того. А так одно нытьё.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»
18 февраля, 11:39
УЕФА о скандале с Винисиусом: «Протоколы матчей изучаются – в случае нарушений возбуждаются разбирательства. На данном этапе нам нечего добавить»
18 февраля, 09:29
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
47 секунд назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
6 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
7 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
26 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
41 минуту назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
43 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
55 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
9 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
16 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем