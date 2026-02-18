  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сильвестр о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «обезьяной»: «Если это подтвердится, он не должен играть в ответном матче. Получить доказательства сложно, но Мбаппе – свидетель»
34

Сильвестр о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «обезьяной»: «Если это подтвердится, он не должен играть в ответном матче. Получить доказательства сложно, но Мбаппе – свидетель»

Сильвестр о Престианни: надо наказать, если его слова про Винисиуса подтвердятся.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других клубов Микаэль Сильвестр считает, что Джанлука Престианни должен быть наказан за инцидент с Винисиусом Жуниором.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что Престианни назвал его «обезьяной» в ходе матча команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье.

«Вчера вечером в нашей группе WhatsApp разгорелся настоящий скандал. Необходимо наказывать за подобное поведение. Будь то прикрывание рта руками или футболкой, как это сделал Престианни.

Также нужно поговорить с судьями о том, что они могут сделать. На большом экране стадиона должно было быть объявление, но, думаю, этого не произошло.

Во всяком случае, есть свидетели – Килиан Мбаппе выступил и заявил, что слышал, что сказал игрок. Так что, по крайней мере, можно получить показания. Это сложно, судье физически трудно получить доказательства происходящего для расследования.

Если через семь дней, к ответному матчу, что-то подтвердится, футболист не должен играть. Он должен получить дисквалификацию, пройти программу реабилитации, потому что такое поведение недопустимо», – заявил Сильвестр.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoБенфика
logoДжанлука Престианни
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсудьи
стадионы
logoКилиан Мбаппе
дискриминация
logoМикаэль Сильвестр
Франсуа Летексье
дисквалификации
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А если не подтвердится, то играть не должны Винисус и Мбаппе за клевету, так же ?
Ответ Заяцволк
А если не подтвердится, то играть не должны Винисус и Мбаппе за клевету, так же ?
Конечно нет, тебе ответят. Хотя я надеюсь, что будет выработан механизм, где и клеветники будут нести наказание. Люди, которые обвиняют в чем-либо тоже должны нести ответственность за сказанное. Сколько человек просто из-за обвинений страдали? Это ненормально
Мбаппе свидетель :))))))))))Смешно
Конечно, мбаппе абсолютно не ангажирован :)
- Кто свидетель? - Я свидетель. А что случилось?
А если все остальные десять игроков Бенфики под присягой засвидетельствуют, что это Мбаппе назвал Вини обезьяной, тогда как быть? Мбаппе дисквалифицировать на несколько игр за расизм?
Ну так себе свидетель. Слишком часто в трансе находится. А ещё может быть стокгольмский синдром перед Винисиусом. Я бы не доверял.
Ответ Aggrrist
Ну так себе свидетель. Слишком часто в трансе находится. А ещё может быть стокгольмский синдром перед Винисиусом. Я бы не доверял.
ты же свечку держал в моменте Мбаппе и транса?
Ответ Дима
ты же свечку держал в моменте Мбаппе и транса?
В каком именно моменте?
отныне каждый игрок, забивший реалу, имеет законное право подлететь к флажку реала и показать свой танцевальный номер.
и никто из королевского клуба не должен говорить,
что им сделать можно,
а что нельзя.
у сливочных право приподнять майку и вытереть губы.
А каким образом оно может подвердиться или не подтвердиться? Какие новые факты могут быть установлены? По колебаниям футболки будут расшифровывать что он сказал? Или по количеству слез Винисиуса?
Мбаппе заинтирисовнная сторона , он может всякое сказать для пользы своего клуба и игрока по команде
Расизм — абсолютное зло, и в XXI веке ему нет никаких оправданий. Это аксиома. Но странно превращать любой эпизод в односторонний моральный спектакль. Пеле, Эйсебио, а в более поздние годы — Тьерри Анри, Самюэль Это’о, Дидье Дрогба, Патрик Виейра, Кларенс Зеедорф — считались лучшими в мире и играли на тех же европейских аренах. Эпохи были разными, проблемы существовали, но они не становились постоянным центром конфликтов на каждом втором стадионе.
Моуринью, на мой взгляд, был прав в одном: если подобные ситуации с Винисиусом повторяются на множестве стадионов в разных странах, вопрос стоит шире. Это не оправдание расизма. Это попытка понять, почему конкретный игрок регулярно оказывается в эпицентре напряжения.
"Может, что-то в консерватории подправить?" (С)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Престианни об инциденте с Винисиусом: «Если я якобы оскорбил его, почему никто не отреагировал? Все знают, что футболисты прикрывают рот футболкой, когда говорят – не нужно ничего выдумывать»
18 февраля, 10:56
Анри о расизме в адрес Винисиуса: «Я понимаю, через что он проходит. Это случалось со мной много раз, меня тоже обвиняли, что я искал оправдания после матчей. Иногда бывает одиноко»
18 февраля, 10:54
Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»
18 февраля, 10:01
Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»
18 февраля, 09:39
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
39 секунд назадLive
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
6 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
7 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
26 минут назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
41 минуту назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
43 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
55 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
9 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
16 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
58 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем