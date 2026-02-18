Сильвестр о том, что Престианни мог назвать Винисиуса «обезьяной»: «Если это подтвердится, он не должен играть в ответном матче. Получить доказательства сложно, но Мбаппе – свидетель»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других клубов Микаэль Сильвестр считает, что Джанлука Престианни должен быть наказан за инцидент с Винисиусом Жуниором.
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что Престианни назвал его «обезьяной» в ходе матча команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главным арбитром встречи был Франсуа Летексье.
«Вчера вечером в нашей группе WhatsApp разгорелся настоящий скандал. Необходимо наказывать за подобное поведение. Будь то прикрывание рта руками или футболкой, как это сделал Престианни.
Также нужно поговорить с судьями о том, что они могут сделать. На большом экране стадиона должно было быть объявление, но, думаю, этого не произошло.
Во всяком случае, есть свидетели – Килиан Мбаппе выступил и заявил, что слышал, что сказал игрок. Так что, по крайней мере, можно получить показания. Это сложно, судье физически трудно получить доказательства происходящего для расследования.
Если через семь дней, к ответному матчу, что-то подтвердится, футболист не должен играть. Он должен получить дисквалификацию, пройти программу реабилитации, потому что такое поведение недопустимо», – заявил Сильвестр.
