Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об удалениях Александра Головина.
Полузащитник «Монако» получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Витинье в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).
До этого россиянин заработал две желтые карточки за 10 секунд в матче Лиги 1 против «Нанта» (3:1).
«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить.
Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится.
Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.
Он классный игрок, но на счёт грубости - он всегда был на грани
Он всегда так играл, ещё с РПЛ
Царский совет нужен Головину.
Это в целом проблема Монако, у них очень много удалений в сезоне.
Всегда так играл он. У него в Монако штуки 3-4 красных вот за такие фолы как вчера.
