Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»

Мостовой о красных Головина: может, проблемы – он никогда не был грубым игроком.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об удалениях Александра Головина .

Полузащитник «Монако » получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Витинье в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

До этого россиянин заработал две желтые карточки за 10 секунд в матче Лиги 1 против «Нанта» (3:1).

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить.

Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится.

Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.