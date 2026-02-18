  • Спортс
  Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»
Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»

Мостовой о красных Головина: может, проблемы – он никогда не был грубым игроком.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об удалениях Александра Головина.

Полузащитник «Монако» получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Витинье в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

До этого россиянин заработал две желтые карточки за 10 секунд в матче Лиги 1 против «Нанта» (3:1).

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить.

Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится.

Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Он классный игрок, но на счёт грубости - он всегда был на грани
Он всегда так играл, ещё с РПЛ
Царский совет нужен Головину.
Это в целом проблема Монако, у них очень много удалений в сезоне.
Всегда так играл он. У него в Монако штуки 3-4 красных вот за такие фолы как вчера.
