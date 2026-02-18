Дегтярев о лимите в РПЛ: «Я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые обсуждают. Возбудятся все – клубы, регионы, корпорации. Альтернативы, кроме как вырастить молодых игроков, нет»
Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, почему придерживается жесткой позиции в отношении лимита на легионеров.
– Если позволите, затрону еще тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жесткая позиция?
– Потому что я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола.
Эта мера однозначно приведет к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет, – сказал Дегтярев.
Без конкретной задачи успех от провала не отличим. Если он этого не понимает, то вывод один - не пригоден на пост руководителя. Причём на любом уровне.