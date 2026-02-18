Дегтярев о лимите в РПЛ: «Я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые обсуждают. Возбудятся все – клубы, регионы, корпорации. Альтернативы, кроме как вырастить молодых игроков, нет»

Дегтярев о лимите: я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые обсуждают.

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, почему придерживается жесткой позиции в отношении лимита на легионеров.

– Если позволите, затрону еще тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жесткая позиция?

– Потому что я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола.

Эта мера однозначно приведет к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет, – сказал Дегтярев.

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»