  • Дегтярев о лимите в РПЛ: «Я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые обсуждают. Возбудятся все – клубы, регионы, корпорации. Альтернативы, кроме как вырастить молодых игроков, нет»
143

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, почему придерживается жесткой позиции в отношении лимита на легионеров.

– Если позволите, затрону еще тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жесткая позиция?

– Потому что я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола.

Эта мера однозначно приведет к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет, – сказал Дегтярев.

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
143 комментария
Отвечать то можно. Вопрос чем. Переводом на новое теплое место работы, в случае неудачи? 🤷‍♂️
Ответ Красная стрела
Отвечать то можно. Вопрос чем. Переводом на новое теплое место работы, в случае неудачи? 🤷‍♂️
В случае провала перекинут на сельское хозяйство. Углубим лимит на иноземные фрукты-овощи.
Ответ Evgen Vynokurov
В случае провала перекинут на сельское хозяйство. Углубим лимит на иноземные фрукты-овощи.
Не, ну в сельском хозяйстве он явно лучше себя покажет, потому что прекрасно понимает принцип работы парников
Из за таких горе банщиков у нас везде бардак , сейчас главное надувать щеки и показывать , кто здесь главный. А потом можно ещё где-нибудь министром поработать . Ответственность нулевая , меняются креслами , а толку 💩
Ответ lovec23
Из за таких горе банщиков у нас везде бардак , сейчас главное надувать щеки и показывать , кто здесь главный. А потом можно ещё где-нибудь министром поработать . Ответственность нулевая , меняются креслами , а толку 💩
нет не из-за них дегтярев это следствие а причина гораздо выше.
Ответ yakov petrov
нет не из-за них дегтярев это следствие а причина гораздо выше.
Да даже если так. Ему по факту выжженное поле досталось, удивительно будет, если сделает еще хуже, а все как раз к этому и идет. Да и вообще, у них там международный опыт не учитывается или как? Смотрят на прогрессивные лиги, чемпионаты и страны? Удивительные руководители, конечно.
Как будто Дегтярев не балабол. Таких ещё нужно поискать.
Ответ Charles Leclerc 2026
Как будто Дегтярев не балабол. Таких ещё нужно поискать.
Здесь надо подумать о смыслах. Может он не балабол, а пустобрех)?
Ответ Charles Leclerc 2026
Как будто Дегтярев не балабол. Таких ещё нужно поискать.
Что значит отвечает? Он даже не называет критерии успеха своей реформы. Попадём в тройку на чемпионате Европы? Какую задачу в спортивном плане он ставит?
Без конкретной задачи успех от провала не отличим. Если он этого не понимает, то вывод один - не пригоден на пост руководителя. Причём на любом уровне.
Почему все вокруг балаболы??? Может "обсуждают и комментируют" и те люди, которые в этом больше разбираются, чем "единственный отвечающий"?
Ответ GtSwan
Почему все вокруг балаболы??? Может "обсуждают и комментируют" и те люди, которые в этом больше разбираются, чем "единственный отвечающий"?
Алешка успел минусануть
Ответ Мансур Давлетбаев_1117053691
Алешка успел минусануть
Комментарий скрыт
Откуда у таких «людей» столько хамства внутри?!
Ответ LYSVEGAS
Откуда у таких «людей» столько хамства внутри?!
Откуда и кто таких "людей" во власть пускает?
Ответ гуингм
Откуда и кто таких "людей" во власть пускает?
детский сад...
Вот только ответственности ты не несёшь. Че будет через 5-10 лет тебе до фонаря т.к. спроса не будет с твоей деятельности.
Банный пупс знает как сделать, чтобы возбудились все
Спортсмены могут вырасти только в конкурентной среде! А вы,г.министр опять создаёте для них тепличные условия! А это уже было,проходили...кроме роста ЗП, ничего не изменится.
Уж на что я лоялен власти, но этот.... он даже внешне производит впечатление недалёкого человека, а уж его высказывания и телодвижения.....
Ну так и выращивайте своих игроков, сделайте реформу в детском футболе, перераспределите зарплаты чиновниковников министерстве в пользу детских тренеров, напишите меиодические пособия ро которым надо правильно тренеровать и подготавливайте новых футболистов. Ведь они с введением лимита не появятся, а те кто на подходе к взрослому футболу в своей массе не могут конкурировать с легионерами, так зачем портить то что работает? Или Дегтяреву зовэчется опять построить кремль из белого камня?
Ответ nitars
Ну так и выращивайте своих игроков, сделайте реформу в детском футболе, перераспределите зарплаты чиновниковников министерстве в пользу детских тренеров, напишите меиодические пособия ро которым надо правильно тренеровать и подготавливайте новых футболистов. Ведь они с введением лимита не появятся, а те кто на подходе к взрослому футболу в своей массе не могут конкурировать с легионерами, так зачем портить то что работает? Или Дегтяреву зовэчется опять построить кремль из белого камня?
Ну тогда нужно убирать и госфинансирование профессионального футбола, тогда никакие лимиты и не нужны.Будут играть своими игроками, а за чемпионство бороться Краснодар с Акроном.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну тогда нужно убирать и госфинансирование профессионального футбола, тогда никакие лимиты и не нужны.Будут играть своими игроками, а за чемпионство бороться Краснодар с Акроном.
И что в этом плохого?
Рекомендуем