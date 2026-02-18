Уолкотт о словах Моуринью про Винисиуса: «Мне нравится все, что Жозе сделал в футболе, но это неверное решение. Единственный раз, когда ему не следовало высказываться, возможно»

Уолкотт о словах Моуринью про Винисиуса: он не прав, ему не следовало высказываться.

Экс-полузащитник сборной Англии Тео Уолкотт раскритиковал поведение главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на матче Лиги чемпионов с «Реалом » (0:1).

Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» .

Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. В концовке встречи Моуринью был удален за споры с арбитром после фола Винисиуса .

По окончании встречи португальский тренер заявил : «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Я довольно спокоен и уравновешен, и я не из тех, кто часто злится.

Мне нравится все, что Жозе Моуринью сделал в футболе, но он принял неверное решение.

Возможно, это был тот единственный раз, когда ему не следовало высказываться. Тот единственный вечер, когда ему не стоило появляться перед камерами», – сказал Уолкотт.

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»