  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уолкотт о словах Моуринью про Винисиуса: «Мне нравится все, что Жозе сделал в футболе, но это неверное решение. Единственный раз, когда ему не следовало высказываться, возможно»
8

Уолкотт о словах Моуринью про Винисиуса: «Мне нравится все, что Жозе сделал в футболе, но это неверное решение. Единственный раз, когда ему не следовало высказываться, возможно»

Уолкотт о словах Моуринью про Винисиуса: он не прав, ему не следовало высказываться.

Экс-полузащитник сборной Англии Тео Уолкотт раскритиковал поведение главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

Вингер «Мадрида» Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной»

Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. В концовке встречи Моуринью был удален за споры с арбитром после фола Винисиуса.

По окончании встречи португальский тренер заявил: «Что-то не так, потому что это происходит на каждом стадионе. На стадионе, где играет Винисиус, всегда что-то случается».

«Я довольно спокоен и уравновешен, и я не из тех, кто часто злится.

Мне нравится все, что Жозе Моуринью сделал в футболе, но он принял неверное решение.

Возможно, это был тот единственный раз, когда ему не следовало высказываться. Тот единственный вечер, когда ему не стоило появляться перед камерами», – сказал Уолкотт.

Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой – другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoРеал Мадрид
logoБенфика
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoЖозе Моуринью
logoвысшая лига Португалия
logoТео Уолкотт
logoЛига чемпионов УЕФА
психология
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Моур сказал все правильно. Все кроме болельщиков Реала и черных уже давно об этом знают. Все знают, что Винисиус провокатор и что делает он это сознательно.
Ответ Старый Сухи
Моур сказал все правильно. Все кроме болельщиков Реала и черных уже давно об этом знают. Все знают, что Винисиус провокатор и что делает он это сознательно.
Вот же мерзавец этот Винисиус забил гол на гостевом стадионе и еще не постеснялся это отпраздновать.
Ответ Психолог со стажем
Вот же мерзавец этот Винисиус забил гол на гостевом стадионе и еще не постеснялся это отпраздновать.
Отпраздновать можно по разному. Так как он отпраздновал, изображая чуть ли не трах с боковым флажком - это была его очередная провокация болельщикам Бенфики да вообще всем болельщикам не Реала. Я уж не говорю о том, что эту игру смотрели миллионы телезрителей включая детей. Так что правильно его называют. Абсолютно мерзкая личность.
Выигрышная тема для негров. Теперь будет так: нельзя будет дотронутся до них, сказать им что либо, даже намекнуть.. Потому что они будут говорить: а вот белым..... А если удалят не дай бог! Пиши пропал: судья, тренер, ,игрок соперника, тренер, министр, президент.
Факты не нравятся?
Да вы вообще офигели? Вы можете легко обвинять, а люди не могут высказать свою точку зрения?
Даже Моуринью не выдержал. Реал максимально отвратителен
Моуриньо говорит верно, Винни провокатор
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»
18 февраля, 11:39
Защитник «Бенфики» Даль о Винисиусе: «Он проявил неуважение к нашим болельщикам и к нам после того, как забил хороший гол»
18 февраля, 11:13
Зеедорф о словах Моуринью про Винисиуса: «Он совершил ошибку, оправдывая расизм. Нельзя говорить фанатам, что быть расистом нормально, если кто-то танцует или провоцирует»
18 февраля, 10:19
Жозе Моуринью: «Меня удалили, потому что я сказал очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку – мы знаем, как это работает»
17 февраля, 23:16
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
5 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
6 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
25 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
40 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
42 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
54 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
8 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
15 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
59 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем