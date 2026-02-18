Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»

Клаттенбург о Винисиусе в матче с «Бенфикой»: он сильно усложнил задачу арбитру.

Экс-судья Марк Клаттенбург считает, что вингер «Реала » Винисиус Жуниор неправильно повел себя после гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» . Главный арбитр Франсуа Летексье приостанавливал игру в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«После того, как Винисиус Жуниор подошел к арбитру, тот должен был следовать протоколу, правилам, установленным УЕФА в подобных ситуациях.

Проблема в этой ситуации в том, что Винисиус Жуниор сам себе навредил. Он усложнил задачу арбитру.

Он забил великолепный гол, и все, что ему нужно было сделать, это отпраздновать и вернуться назад. Он очень, очень сильно осложнил ситуацию», – сказал Клаттенбург.