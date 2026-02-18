Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»
Экс-судья Марк Клаттенбург считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор неправильно повел себя после гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).
Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Главный арбитр Франсуа Летексье приостанавливал игру в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
«После того, как Винисиус Жуниор подошел к арбитру, тот должен был следовать протоколу, правилам, установленным УЕФА в подобных ситуациях.
Проблема в этой ситуации в том, что Винисиус Жуниор сам себе навредил. Он усложнил задачу арбитру.
Он забил великолепный гол, и все, что ему нужно было сделать, это отпраздновать и вернуться назад. Он очень, очень сильно осложнил ситуацию», – сказал Клаттенбург.
Вообще-то флаг был перед ним, и Винисиус его не касался.
Еще немного, и окажется, что сорвал флаг или еще чего похуже.
Иду я вчера по лесу и вижу - сидит на пеньке Гоголь и .......
Неймару можно танцевать. Гризманну можно танцевать. Ямалю можно танцевать, а вот Винни должен сразу вернуться назад 😁
Винни забил очень крутой гол, на эмоциях станцевал, что делали многие и до него… и вернулся назад.
А то, что стадион весь матч освистывал его и провоцировал? Игрок назвал его обезьяной… и даже капитан команды начал показывать торс с татуировками провоцируя бразильца… это конечно другое)
Многие оценили его "танец" так, словно он умышленно исполнил его возле флага, но его реакция на ЖК вполне естественна - определенно он не расценивал этот танец и флаг, как связанные между собой материи.
Ну и ещё важный момент - в сети полно видео об особом отношении игроков Реала к клубной символике: абсолютно все игроки избегают наступов даже на клубную символику любого клуба на земле/полу. Винисиус неоднократно присутствует на этих видео - всегда аккуратно переступать гербы, хотя иной раз пространства по минимуму.
а то вечно ходит с обиженным лицом после того как сам распускал язык или делал неподобающие жесты.