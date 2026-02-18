  • Спортс
  • Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»
30

Экс-судья Клаттенбург о желтой Винисиуса: «Он сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад»

Клаттенбург о Винисиусе в матче с «Бенфикой»: он сильно усложнил задачу арбитру.

Экс-судья Марк Клаттенбург считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор неправильно повел себя после гола «Бенфике» в матче Лиги чемпионов (1:0).

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Главный арбитр Франсуа Летексье приостанавливал игру в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«После того, как Винисиус Жуниор подошел к арбитру, тот должен был следовать протоколу, правилам, установленным УЕФА в подобных ситуациях.

Проблема в этой ситуации в том, что Винисиус Жуниор сам себе навредил. Он усложнил задачу арбитру.

Он забил великолепный гол, и все, что ему нужно было сделать, это отпраздновать и вернуться назад. Он очень, очень сильно осложнил ситуацию», – сказал Клаттенбург.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
30 комментариев
"с угловым флагом между ног"

Вообще-то флаг был перед ним, и Винисиус его не касался.

Еще немного, и окажется, что сорвал флаг или еще чего похуже.
Ответ invdark
"с угловым флагом между ног" Вообще-то флаг был перед ним, и Винисиус его не касался. Еще немного, и окажется, что сорвал флаг или еще чего похуже.
Двадцать третий:
Иду я вчера по лесу и вижу - сидит на пеньке Гоголь и .......
Ответ invdark
"с угловым флагом между ног" Вообще-то флаг был перед ним, и Винисиус его не касался. Еще немного, и окажется, что сорвал флаг или еще чего похуже.
ну если был в 30 сантиметрах от него и винисиус всего-то делал движение сексуальной направленности, то фраза «угловой между ног» сразу же стает не релевантной, угу, ведь всем так не все равно на эти 30 сантиметров и проблема исключительно в этом
А он разве что то другое сделал? Отпраздновал гол и вернулся назад
Ответ dato9248@icloud.com
А он разве что то другое сделал? Отпраздновал гол и вернулся назад
То есть совокупление с логотипом команды противника это просто "отпраздновал"?
Ответ dato9248@icloud.com
А он разве что то другое сделал? Отпраздновал гол и вернулся назад
Ему нельзя уже праздновать голы)

Неймару можно танцевать. Гризманну можно танцевать. Ямалю можно танцевать, а вот Винни должен сразу вернуться назад 😁

Винни забил очень крутой гол, на эмоциях станцевал, что делали многие и до него… и вернулся назад.
А то, что стадион весь матч освистывал его и провоцировал? Игрок назвал его обезьяной… и даже капитан команды начал показывать торс с татуировками провоцируя бразильца… это конечно другое)
Комментарий удален модератором
Ответ Liver0910
Комментарий удален модератором
к тебе в гости?
Ответ Liver0910
Комментарий удален модератором
Видишь, как Владик рвет и мечет за своего идола)
пхах, они б еще уэбба или негрейру спросили. клаттенбург знает что такое быть карманным судейкой, один из худших судей в истории апл
Ответ DolJun
пхах, они б еще уэбба или негрейру спросили. клаттенбург знает что такое быть карманным судейкой, один из худших судей в истории апл
и кто это минусует? те, кто не смотрели футбол когда судил клаттенбург?
А насявкать угловой флаг кто будет?
если так взять, винисиус футбольный преступник
Ответ Жду ответа
если так взять, винисиус футбольный преступник
Рискую набрать коллекцию минусов, но почти уверен, то именно оскорблять символику клуба (в данном случае флаг), имхо, Винисиус не хотел - скорее, даже не задумывался над этим (хотя, конечно, стоило).

Многие оценили его "танец" так, словно он умышленно исполнил его возле флага, но его реакция на ЖК вполне естественна - определенно он не расценивал этот танец и флаг, как связанные между собой материи.

Ну и ещё важный момент - в сети полно видео об особом отношении игроков Реала к клубной символике: абсолютно все игроки избегают наступов даже на клубную символику любого клуба на земле/полу. Винисиус неоднократно присутствует на этих видео - всегда аккуратно переступать гербы, хотя иной раз пространства по минимуму.
Ответ invdark
Рискую набрать коллекцию минусов, но почти уверен, то именно оскорблять символику клуба (в данном случае флаг), имхо, Винисиус не хотел - скорее, даже не задумывался над этим (хотя, конечно, стоило). Многие оценили его "танец" так, словно он умышленно исполнил его возле флага, но его реакция на ЖК вполне естественна - определенно он не расценивал этот танец и флаг, как связанные между собой материи. Ну и ещё важный момент - в сети полно видео об особом отношении игроков Реала к клубной символике: абсолютно все игроки избегают наступов даже на клубную символику любого клуба на земле/полу. Винисиус неоднократно присутствует на этих видео - всегда аккуратно переступать гербы, хотя иной раз пространства по минимуму.
ну если у него не хватает мозговых клеток осознать, что он делает - то пускай не жалуется.
а то вечно ходит с обиженным лицом после того как сам распускал язык или делал неподобающие жесты.
Рюдигер извинялся за вини, на видео видно. Он провоцирует публику https://x.com/benfica_infos/status/2024092036576452922?s=46&t=08N7TwbySWvVRiziU-1Hig
