  Пети о том, сможет ли Росеньор выиграть АПЛ с «Челси»: «Я не уверен, что он будет в клубе через 10 месяцев – они столько раз меняли игроков и тренеров. Чтобы выиграть что-то, важна стабильность»
Пети о том, сможет ли Росеньор выиграть АПЛ с «Челси»: «Я не уверен, что он будет в клубе через 10 месяцев – они столько раз меняли игроков и тренеров. Чтобы выиграть что-то, важна стабильность»

Пети о Росеньоре: не уверен, что он будет тренером «Челси» через 10 месяцев.

Экс-полузащитник «Челси» Эммануэль Пети сомневается, что Лиэм Росеньор сможет привести клуб к трофеям.

«Сможет ли Лиэм Роcеньор когда-нибудь выиграть АПЛ с «Челси»? Они меняют игроков каждый год. Последовательность и стабильность очень важны, если вы хотите что-то выиграть. Вы должны быть заодно со своими игроками и придерживаться своих идей. Неважно, пройдете ли вы через трудные времена, вы должны придерживаться их. Вы должны верить в них.

Нужно дать понять раздевалке, что вы останетесь верны своим идеям, что бы ни происходило на поле, даже если результаты будут плохими. «Ливерпуль» сделал это и выиграл трофеи. «Сити» сделал это и выиграл трофеи. «Арсенал» делает это уже много лет и близок к победе. Увидим в конце сезона.

Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», на все эти клубы. Они столько раз меняли игроков и тренеров. И вдруг вы хотите, чтобы они выиграли титул? И вы спрашиваете меня, способен ли Лиэм Росеньор выиграть титул с «Челси»? Я не уверен, что он останется тренером команды через 10 месяцев. Если у него будет серия из трех-четырех неудач подряд, то я не удивлюсь, если совет директоров уволит его», – сказал Пети в интервью Ignition Casino.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
13 комментариев
Как раз именно Челси несколько раз выигрывали АПЛ с наскока, с приходом нового тренера!
Ответ Mario14
Как раз именно Челси несколько раз выигрывали АПЛ с наскока, с приходом нового тренера!
Последний раз 9 лет назад. Плюс составы у Моура, Анчи и Конте были на порядок сильнее нынешнего детского сада
Ответ S. A.
Последний раз 9 лет назад. Плюс составы у Моура, Анчи и Конте были на порядок сильнее нынешнего детского сада
Зато сейчас скамейка гораздо больше и качественней, плюс ребята окрепнут к следующему сезону, ну и никто не отменял летнее ТО...
Тоже думаю, что погонят этого сеньора куда подальше
Челси так выигрывали титул только Лигу чемпионав с Ди Матео
