Пети о том, сможет ли Росеньор выиграть АПЛ с «Челси»: «Я не уверен, что он будет в клубе через 10 месяцев – они столько раз меняли игроков и тренеров. Чтобы выиграть что-то, важна стабильность»
Экс-полузащитник «Челси» Эммануэль Пети сомневается, что Лиэм Росеньор сможет привести клуб к трофеям.
«Сможет ли Лиэм Роcеньор когда-нибудь выиграть АПЛ с «Челси»? Они меняют игроков каждый год. Последовательность и стабильность очень важны, если вы хотите что-то выиграть. Вы должны быть заодно со своими игроками и придерживаться своих идей. Неважно, пройдете ли вы через трудные времена, вы должны придерживаться их. Вы должны верить в них.
Нужно дать понять раздевалке, что вы останетесь верны своим идеям, что бы ни происходило на поле, даже если результаты будут плохими. «Ливерпуль» сделал это и выиграл трофеи. «Сити» сделал это и выиграл трофеи. «Арсенал» делает это уже много лет и близок к победе. Увидим в конце сезона.
Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», на все эти клубы. Они столько раз меняли игроков и тренеров. И вдруг вы хотите, чтобы они выиграли титул? И вы спрашиваете меня, способен ли Лиэм Росеньор выиграть титул с «Челси»? Я не уверен, что он останется тренером команды через 10 месяцев. Если у него будет серия из трех-четырех неудач подряд, то я не удивлюсь, если совет директоров уволит его», – сказал Пети в интервью Ignition Casino.