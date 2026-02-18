  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мали о матче с Россией: «Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта. Названия города у нас еще нет»
16

Мали о матче с Россией: «Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта. Названия города у нас еще нет»

В Мали подтвердили договоренность о матче с Россией 27 марта.

В Мали подтвердили договоренность о товарищеском матче со сборной России.

Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с командами Мали и Гватемалы – матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Впоследствии Гватемала отказалась играть с Россией в марте.

«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
logoСборная Мали по футболу
ТАСС
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Диара, Камара, Думбия, Фофана, Диаби, Кулибали. Ребята, к нам сборная Франции едет! Встречай, Воронеж!
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Диара, Камара, Думбия, Фофана, Диаби, Кулибали. Ребята, к нам сборная Франции едет! Встречай, Воронеж!
потом лет через 18 появляются всякие Брайны Идову
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Диара, Камара, Думбия, Фофана, Диаби, Кулибали. Ребята, к нам сборная Франции едет! Встречай, Воронеж!
Траоре, Сиссоко. Да там на каждой позиции звезды
Оплата прошла
Ответ fussballer
Оплата прошла
СМС пришло)
Почему бы не сыграть в солнечном и теплом Мали?
В Африке много стран. Еще лет на 15 бана хватит
А у нас уже есть
Город называется Кираснодьяр!
Ответ Заборостроитель
Кануте приедет?🤔
Нет. Только Конате, Каноте, Кунуте и Кунде...
Резко перенесут из Краснодара в СПб, чтобы не обиделись из гватемальцев
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер сборной Мали о матче с Россией в марте: «Пока не уверен. Я не получил официального подтверждения»
17 февраля, 17:39
Быстров о сборной России: «Играть с Мали и Гватемалой – смех. Ничего про эти команды не знаю – знаю, что есть такие страны»
17 февраля, 15:36
Гватемала отказалась играть с Россией в марте: «У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Возможно, получится в июне или уже после ЧМ»
17 февраля, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
5 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
6 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
25 минут назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
29 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
40 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
42 минуты назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
50 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
54 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
8 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
15 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
59 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем