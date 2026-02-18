Мали о матче с Россией: «Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта. Названия города у нас еще нет»
В Мали подтвердили договоренность о матче с Россией 27 марта.
В Мали подтвердили договоренность о товарищеском матче со сборной России.
Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с командами Мали и Гватемалы – матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Впоследствии Гватемала отказалась играть с Россией в марте.
«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Диара, Камара, Думбия, Фофана, Диаби, Кулибали. Ребята, к нам сборная Франции едет! Встречай, Воронеж!
потом лет через 18 появляются всякие Брайны Идову
Траоре, Сиссоко. Да там на каждой позиции звезды
Оплата прошла
СМС пришло)
Почему бы не сыграть в солнечном и теплом Мали?
В Африке много стран. Еще лет на 15 бана хватит
Прорыв …
А у нас уже есть
Город называется Кираснодьяр!
Сильная сборная
Кануте приедет?🤔
Нет. Только Конате, Каноте, Кунуте и Кунде...
Резко перенесут из Краснодара в СПб, чтобы не обиделись из гватемальцев
