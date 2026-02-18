Мали о матче с Россией: «Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта. Названия города у нас еще нет»

В Мали подтвердили договоренность о матче с Россией 27 марта.

Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с командами Мали и Гватемалы – матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Впоследствии Гватемала отказалась играть с Россией в марте.

«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас еще нет названия города, где состоится игра», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Мали.