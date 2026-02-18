  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о 3:2 с «Монако»: «Есть чувство, что можно было закрыть вопрос, а сделана только половина работы. Во 2-м тайме могли выжать больше, но горжусь, что «ПСЖ» вернулся в игру»
3

Сафонов о 3:2 с «Монако»: «Есть чувство, что можно было закрыть вопрос, а сделана только половина работы. Во 2-м тайме могли выжать больше, но горжусь, что «ПСЖ» вернулся в игру»

Сафонов про 3:2 с «Монако»: могли закрыть вопрос, сделана лишь половина работы.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о сложности 1-го стыкового матча с «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Всем привет. Вчера провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Начало можно назвать как минимум «интересным».

Пропустили уже на первой минуте, а затем и второй мяч. Горжусь командой за то, что вернулись в игру еще в первом тайме и сравняли счет к перерыву.

Если бы до матча сказали, что мы выиграем первую встречу, уступая 0:2, думаю, все были бы довольны. Но после финального свистка осталось ощущение, что во втором тайме могли выжать больше. Почти весь тайм играли в большинстве, создали много моментов, но реализовали только один.

Есть чувство, что можно было закрыть вопрос выхода в следующую стадию еще вчера. Хотя я видел, сколько сил ребята оставили на этот камбэк.

В любом случае подойдем к ответному матчу с преимуществом. Но уверен, что сделана только половина работы.

Теперь переключаемся на Лигу 1 и начинаем готовиться к игре в субботу против «Меца», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoМец
психология
соцсети
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о 3:2: «Уникальный матч: первая же атака «Монако» завершилась голом. Настрой «ПСЖ» был потрясающим, мы показали, что можем справиться с давлением»
17 февраля, 22:47
«ПСЖ» победил «Монако», уступая 0:2 по ходу матча. В лайве на камбэк давали 5.00
17 февраля, 21:55
Головин удален в начале 2-го тайма матча с «ПСЖ» за удар шипами в голень Витинье. Мансано показал желтую и изменил решение после просмотра повтора
17 февраля, 21:22Фото
Дембеле из-за травмы заменен на 27-й минуте игры с «Монако»
17 февраля, 20:33
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
4 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
5 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
24 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
39 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
41 минуту назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
53 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
7 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
14 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
58 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем