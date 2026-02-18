Сафонов о 3:2 с «Монако»: «Есть чувство, что можно было закрыть вопрос, а сделана только половина работы. Во 2-м тайме могли выжать больше, но горжусь, что «ПСЖ» вернулся в игру»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о сложности 1-го стыкового матча с «Монако» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Всем привет. Вчера провели первый матч в плей-офф Лиги чемпионов. Начало можно назвать как минимум «интересным».
Пропустили уже на первой минуте, а затем и второй мяч. Горжусь командой за то, что вернулись в игру еще в первом тайме и сравняли счет к перерыву.
Если бы до матча сказали, что мы выиграем первую встречу, уступая 0:2, думаю, все были бы довольны. Но после финального свистка осталось ощущение, что во втором тайме могли выжать больше. Почти весь тайм играли в большинстве, создали много моментов, но реализовали только один.
Есть чувство, что можно было закрыть вопрос выхода в следующую стадию еще вчера. Хотя я видел, сколько сил ребята оставили на этот камбэк.
В любом случае подойдем к ответному матчу с преимуществом. Но уверен, что сделана только половина работы.
Теперь переключаемся на Лигу 1 и начинаем готовиться к игре в субботу против «Меца», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.