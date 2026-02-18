Иванов о целях «Рубина» на весну: «Можно обогнать кого-то и повыше «Спартака». Шесть очков – не такой большой гандикап»
Олег Иванов: «Рубин» может обогнать кого-то и повыше «Спартака».
Капитан «Рубина» Олег Иванов высказался об амбициях клуба на весеннюю часть сезона.
После 18 туров казанская команда идет на 7-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков.
– Обогнать «Спартак» – хороший стимул на вторую часть чемпионата?
– Обогнать можно и еще кого-то повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами, и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.
– Реально подняться в таблице?
– Конечно, реально. Отрыв есть, но почему нет? Шесть очков от «Спартака» – не такой большой гандикап, – сказал Иванов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
А 8 очков от стыков это большой гандикап?
Это другое)
Иванов: "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?"(с))
Можно обогнать, а можно и опуститься ниже.
Хочу поспорить с Селюком,куда писать?
Ну, да. Только если все, кто выше будут проигрывать. Об этом он не уточнил. И с учетом, что Рубин не будет очки терять. Так, да, реально.
А губозакатку этому кренделю часом не нужно 😜🤣
