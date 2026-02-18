Иванов о целях «Рубина» на весну: «Можно обогнать кого-то и повыше «Спартака». Шесть очков – не такой большой гандикап»

Олег Иванов: «Рубин» может обогнать кого-то и повыше «Спартака».

Капитан «Рубина » Олег Иванов высказался об амбициях клуба на весеннюю часть сезона.

После 18 туров казанская команда идет на 7-м месте в таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков.

– Обогнать «Спартак» – хороший стимул на вторую часть чемпионата?

– Обогнать можно и еще кого-то повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами, и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать.

– Реально подняться в таблице?

– Конечно, реально. Отрыв есть, но почему нет? Шесть очков от «Спартака» – не такой большой гандикап, – сказал Иванов.