«Ахмат» арендует Хлусевича у «Спартака» до конца сезона без права выкупа (Иван Карпов)

Защитник «Спартака » Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Ахмате ».

По информации инсайдера Ивана Карпова , грозненцы арендуют Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Стороны уже согласовали сделку.

Сообщается, что Хлусевич присоединится к «Ахмату» после 19 февраля, когда команда вернется со сборов в Турции. Отмечается, что в наибольшей степени на трансфер повлиял главный тренер грозненской команды Станислав Черчесов .