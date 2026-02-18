  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ахмат» арендует Хлусевича у «Спартака» до конца сезона без права выкупа (Иван Карпов)
«Ахмат» арендует Хлусевича у «Спартака» до конца сезона без права выкупа (Иван Карпов)

Даниил Хлусевич перейдет в «Ахмат».

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич продолжит карьеру в «Ахмате».

По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненцы арендуют Хлусевича до конца сезона без права выкупа. Стороны уже согласовали сделку.

Сообщается, что Хлусевич присоединится к «Ахмату» после 19 февраля, когда команда вернется со сборов в Турции. Отмечается, что в наибольшей степени на трансфер повлиял главный тренер грозненской команды Станислав Черчесов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Невероятно прекрасная новость. Соболезную ахмату...
Невероятно прекрасная новость. Соболезную ахмату...
А что им соболезновать? У них же нет права выкупа!
Жаль что он в Спартаке останется после аренды
А по зарплате каков договор... Неуж то Ахмат согласился на полную зарплату... По крайней мере Спартак на этом настаивал. С трудом верится, что Ахмат пошёл на этот шаг
Когда то этот парень в ходил в мировой топ 50 юных и перспективных и за ним даже смотрели скауты реала . Очень жаль что его даже продать не возможно
