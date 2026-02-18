Анри о расизме в адрес Винисиуса: «Я понимаю, через что он проходит. Это случалось со мной много раз, меня тоже обвиняли, что я искал оправдания после матчей. Иногда бывает одиноко»
Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал сочувствие вингеру «Реала» Винисиусу Жуниора из-за инцидентов, связанных с расизмом в его адрес.
Бразилец ранее обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» во время матча с мадридцами (0:1) в Лиге чемпионов.
«Я понимаю, через что проходит Винисиус Жуниор. Со мной такое случалось много раз на поле, я много раз говорил об этом после игр. Меня тоже обвиняли в том, что я искал оправдания после матчей, когда со мной такое происходило. Поэтому порой чувствуешь себя одиноким, потому что получается твое слово против слова другого.
И поскольку мы не знаем, что сказал Престианни, потому что он был очень смелым – он прикрыл рот футболкой, чтобы мы не увидели, что он сказал, – то уже сейчас это выглядит подозрительно, раз он не хочет, чтобы люди видели или читали то, что он сказал. Но реакция Винисиуса говорит мне о том, что что-то не так. Поэтому нам придется подождать, чтобы увидеть, что было сказано, потому что мы до сих пор ничего не знаем.
Винисиус может рассказать нам свою версию, а Престианни, я уверен, не расскажет нам, что он на самом деле сказал. Я видел, как в какой-то момент Килиан Мбаппе подошел к нему и он заявил Килиану: «Я ничего не сказал». Ну, по крайней мере, что-то ты точно произнес.
Так вот, возвращаясь к этому… Иногда бывает одиноко, и ты чувствуешь, что больше не знаешь, что делать. Я был в такой ситуации, Винисиус был в такой ситуации, многие игроки были. В 2026 году после такой игры мы должны говорить о его блестящем голе – это единственный ответ, который он дал, и они выиграли со счетом 1:0», – сказал Анри.
Анри о Престианни: «Расскажи, что ты сказал Винисиусу! Что значит «ничего не говорил»? Зачем прикрывать рот, ты простыл?»
Престианни о Винисиусе: «Я не оскорблял его на расовой почве, он неправильно истолковал услышанное. Жаль было слышать угрозы от игроков «Реала»
Моуриньо: но ты черный и ты урод Вини,это факты
Винисиус:что с того что я черный?, это значит я урод?
Моуриньо: он не имел в виду что все черные уроды, он имел в виду что ты урод
Одиноко, потому что Патрик Виейра и Сол Кэмпбелл не хотели ныть вместе с тобой? )
Черных коробит если их зовут черными, латиносы гордятся когда их зовут бронзовыми. Вот и все, самих черных коробит от того что они черные😁 вот и озлобленность на всех кругом.
Винисиус ведет себя вызывающе и провокационно. Когда так делает белый игрок, в его адрес от соперников тоже несутся проклятья и обидные слова, но уже в адрес родственников.