Анри о расизме в адрес Винисиуса: «Я понимаю, через что он проходит. Это случалось со мной много раз, меня тоже обвиняли, что я искал оправдания после матчей. Иногда бывает одиноко»

Анри о расизме в адрес Винисиуса: со мной случалось такое, это одинокое чувство.

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказал сочувствие вингеру «Реала » Винисиусу Жуниора из-за инцидентов, связанных с расизмом в его адрес.

Бразилец ранее обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» во время матча с мадридцами (0:1) в Лиге чемпионов.

«Я понимаю, через что проходит Винисиус Жуниор. Со мной такое случалось много раз на поле, я много раз говорил об этом после игр. Меня тоже обвиняли в том, что я искал оправдания после матчей, когда со мной такое происходило. Поэтому порой чувствуешь себя одиноким, потому что получается твое слово против слова другого.

И поскольку мы не знаем, что сказал Престианни, потому что он был очень смелым – он прикрыл рот футболкой, чтобы мы не увидели, что он сказал, – то уже сейчас это выглядит подозрительно, раз он не хочет, чтобы люди видели или читали то, что он сказал. Но реакция Винисиуса говорит мне о том, что что-то не так. Поэтому нам придется подождать, чтобы увидеть, что было сказано, потому что мы до сих пор ничего не знаем.

Винисиус может рассказать нам свою версию, а Престианни, я уверен, не расскажет нам, что он на самом деле сказал. Я видел, как в какой-то момент Килиан Мбаппе подошел к нему и он заявил Килиану: «Я ничего не сказал». Ну, по крайней мере, что-то ты точно произнес.

Так вот, возвращаясь к этому… Иногда бывает одиноко, и ты чувствуешь, что больше не знаешь, что делать. Я был в такой ситуации, Винисиус был в такой ситуации, многие игроки были. В 2026 году после такой игры мы должны говорить о его блестящем голе – это единственный ответ, который он дал, и они выиграли со счетом 1:0», – сказал Анри.

