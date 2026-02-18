  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кучаев о пересадке волос: «Все делали, я думаю – почему нет? Первая неделя – самая ужасная. Спать невозможно, нельзя трогать голову, наклоняться. Тренироваться нельзя месяц, но я начал раньше»
39

Кучаев о пересадке волос: «Все делали, я думаю – почему нет? Первая неделя – самая ужасная. Спать невозможно, нельзя трогать голову, наклоняться. Тренироваться нельзя месяц, но я начал раньше»

Кучаев о пересадке волос: первая неделя после – самая ужасная в моей жизни.

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о своем опыте процедуры по пересадке волос.

– Я так понимаю, вы сделали пересадку волос.

– Да, давно хотел. Пошла какая-то тенденция: все вокруг делали. Думал, почему нет? Есть месяц отпуска: когда, если не сейчас?

– В Москве делали?

– Нет, в Турции. После последней игры поехал туда, сделал процедуру и вернулся в Москву.

– В молодости у вас были даже длинные волосы.

– Вообще я как-то спокойно к этому отношусь. Не сделав эту процедуру, я же не мог ничего изменить. Редеют и редеют – не вижу в этом большой проблемы.

– К чему надо быть готовым, если решился на пересадку?

– Если честно, первая неделя после нее – самое ужасное, что у меня было в жизни. Спать невозможно, трогать голову нельзя, наклоняться тоже, мыть очень аккуратно. Все, о чем ты не задумываешься в обычной жизни. У меня же еще маленькая дочка: как с ней не наклоняться? Так что первая неделя – это ужас.

– Сколько длилась процедура?

– Часов шесть-семь.

Нуралы Алип говорил, что самое неприятное – анестезия.

– Да, укол – самое неприятное. Я думал, что он будет один. Не знал, как все проходит. Мне говорят: «Сейчас сделаем пробный». Сделали – вообще ерунда. А затем говорят: «Сейчас будем вкалывать две минуты нон-стопом». И тут я понял, в чем прикол…

– Какое-то время после процедуры нельзя тренироваться.

– Да, нельзя месяц, но я начал раньше времени. Невозможно уже было. Понимал, что нельзя не заниматься, – сказал Кучаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Кучаев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЗдоровье
logoНуралы Алип
logoРостов
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
>В молодости у вас были даже длинные волосы

Ему 27 лет всего. В какой молодости были? Он прямо сейчас молодой.
Ответ Owen_the_Simple
>В молодости у вас были даже длинные волосы Ему 27 лет всего. В какой молодости были? Он прямо сейчас молодой.
Афтор жжёт😂
Ответ Owen_the_Simple
>В молодости у вас были даже длинные волосы Ему 27 лет всего. В какой молодости были? Он прямо сейчас молодой.
Комментарий скрыт
необычайно интересно читать, как Кучаеву в Турции пересадили волосы с лобка местного дервиша, и теперь он мелкокучерявый жгучий брюнет
Странно лететь в другую страну на операцию и даже не узнать подробностей как она делается и какие последствия после нее. Тем более, если, как он утверждает, что его тема волос не сильно волновала, зачем было себя подвергать всему этому ?
Ответ korysh
Странно лететь в другую страну на операцию и даже не узнать подробностей как она делается и какие последствия после нее. Тем более, если, как он утверждает, что его тема волос не сильно волновала, зачем было себя подвергать всему этому ?
Все прыгнули и я прыгнул
Откуда пересаживал, надеюсь не жесткие кудрявые?
Ответ Владимир_1116552235
Откуда пересаживал, надеюсь не жесткие кудрявые?
Не приживутся, спрашивал у трихолога)
Очень футбольное интервью 👍
Ответ Baito Iosip
Очень футбольное интервью 👍
Не читай, в чем проблема?
Ответ Baito Iosip
Очень футбольное интервью 👍
Мы должны всё знать
У меня после 37 начали редеть. В 27 это конечно рановато
теперь погоняло Пушкин.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
4 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
5 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
24 минуты назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
39 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
39 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
41 минуту назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
53 минуты назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
7 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
14 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
58 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем