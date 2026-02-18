Кучаев о пересадке волос: «Все делали, я думаю – почему нет? Первая неделя – самая ужасная. Спать невозможно, нельзя трогать голову, наклоняться. Тренироваться нельзя месяц, но я начал раньше»

Кучаев о пересадке волос: первая неделя после – самая ужасная в моей жизни.

Полузащитник «Ростова » Константин Кучаев рассказал о своем опыте процедуры по пересадке волос.

– Я так понимаю, вы сделали пересадку волос.

– Да, давно хотел. Пошла какая-то тенденция: все вокруг делали. Думал, почему нет? Есть месяц отпуска: когда, если не сейчас?

– В Москве делали?

– Нет, в Турции. После последней игры поехал туда, сделал процедуру и вернулся в Москву.

– В молодости у вас были даже длинные волосы.

– Вообще я как-то спокойно к этому отношусь. Не сделав эту процедуру, я же не мог ничего изменить. Редеют и редеют – не вижу в этом большой проблемы.

– К чему надо быть готовым, если решился на пересадку?

– Если честно, первая неделя после нее – самое ужасное, что у меня было в жизни. Спать невозможно, трогать голову нельзя, наклоняться тоже, мыть очень аккуратно. Все, о чем ты не задумываешься в обычной жизни. У меня же еще маленькая дочка: как с ней не наклоняться? Так что первая неделя – это ужас.

– Сколько длилась процедура?

– Часов шесть-семь.

– Нуралы Алип говорил, что самое неприятное – анестезия.

– Да, укол – самое неприятное. Я думал, что он будет один. Не знал, как все проходит. Мне говорят: «Сейчас сделаем пробный». Сделали – вообще ерунда. А затем говорят: «Сейчас будем вкалывать две минуты нон-стопом». И тут я понял, в чем прикол…

– Какое-то время после процедуры нельзя тренироваться.

– Да, нельзя месяц, но я начал раньше времени. Невозможно уже было. Понимал, что нельзя не заниматься, – сказал Кучаев.