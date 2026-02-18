  • Спортс
  Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»
Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на критику его высказываний о полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове.

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться.

Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесенные в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова.

Слушайте внимательно, внимательно: я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно – возможно! – травмы, ##### (блин – Спортс’‘), не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили, у Димы [Шнякина] много травм, у меня много травм, мы это обсудили.

Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры – тот же Ансу Фати, у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал.

Мы просто эту тему обсудили. Никто никому, ##### (блин – Спортс’‘), ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь, красно-синие, успокойтесь», – сказал Генич в видеообращении в своем телеграм-канале.

Позже комментатор отключил комментарии в канале, написав: «Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему».

Опубликовала: Полина Антохина
Нести всякую чушь-чек.
Выслушивать справедливые претензии - обида, удалить комментарии.
48 лет , все еще инфантильный подросток.
Лудоман , который не умеет принимать последствия своих действий.
Константин, так вы со своим Димой Душнякиным думайте сначала, прежде чем что-то говорить.
Вы ПУБЛИЧНО вынесли эту информацию.
Не в приватной беседе о причёсках и ставках, а в эфире.
Ответ Ренат Ильясов
Константин, так вы со своим Димой Душнякиным думайте сначала, прежде чем что-то говорить. Вы ПУБЛИЧНО вынесли эту информацию. Не в приватной беседе о причёсках и ставках, а в эфире.
почему ее нельзя было выносить?
Ответ Ренат Ильясов
Константин, так вы со своим Димой Душнякиным думайте сначала, прежде чем что-то говорить. Вы ПУБЛИЧНО вынесли эту информацию. Не в приватной беседе о причёсках и ставках, а в эфире.
Они уже не знают о чем говорить. Тогда бы уж молчали или обсуждали шнурки в бутсах, если рот не закрывается.
Похоже, это самому Геничу стоит успокоиться.
У Гениталича по жизни два состояния:
1) Нести чушь.
2) Злиться на реакцию на его чушь.
"Один важный человек, .... , очень футбольный сказал, что в ближайший год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами .... Не знаю, прогноз это или инсайд, футбольные люди говорят, что таковы особенности и бега, и работы, что он в таком возрасте обладает такой скоростью"
Это дословная распечатка того, что сказал Генич. Очевидно, что никакого "возможно" сказано не было.

Ну и для примера, насколько этично со стороны Генича было это выносить на всеобщее обсуждение.
"Один близкий знакомый Генича сказал, что в ближайшие год-два он будет изменять своей жене. Не знаю, прогноз это или инсайд, но таковы особенности поведения Генича в эфире и за ним ..." вот если бы кто-то из публичных людей сказал такое про Генича, какова была бы его реакция?
Ответ Дмитрий М.
"Один важный человек, .... , очень футбольный сказал, что в ближайший год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами .... Не знаю, прогноз это или инсайд, футбольные люди говорят, что таковы особенности и бега, и работы, что он в таком возрасте обладает такой скоростью" Это дословная распечатка того, что сказал Генич. Очевидно, что никакого "возможно" сказано не было. Ну и для примера, насколько этично со стороны Генича было это выносить на всеобщее обсуждение. "Один близкий знакомый Генича сказал, что в ближайшие год-два он будет изменять своей жене. Не знаю, прогноз это или инсайд, но таковы особенности поведения Генича в эфире и за ним ..." вот если бы кто-то из публичных людей сказал такое про Генича, какова была бы его реакция?
В том, что ты написал от Генича я понял только одно юный организм Глебова может не выдержать предложенных нагрузок. Что так устроена человеческая природа. Не знаю, насколько это правда, я не эксперт, но на твоем бы месте не придумывал странные аналогии, а просто бы задумался.
Ответ T-72
В том, что ты написал от Генича я понял только одно юный организм Глебова может не выдержать предложенных нагрузок. Что так устроена человеческая природа. Не знаю, насколько это правда, я не эксперт, но на твоем бы месте не придумывал странные аналогии, а просто бы задумался.
Спасибо, кэп, без вас бы не разобрались. Говорить о том, что организм спортсмена может не выдержать нагрузок характерных для профессионального футбола, одного из самых травматичных видов спорта, это настолько банальность и общее место, как сказать, что если мяч не окажется в воротах, то гола не будет. Я не думаю, что Генич настолько глуп, как вы пытаетесь его представить.
кто-нибудь может объяснить, почему когда Слуцкий вынес в паблик личные проблемы Самошникова, то ни у кого вопросов не возникло, а тут прям на Генича взъелись?
Ответ Анатолий Дмитриевич
кто-нибудь может объяснить, почему когда Слуцкий вынес в паблик личные проблемы Самошникова, то ни у кого вопросов не возникло, а тут прям на Генича взъелись?
Слуцкий про проблемы физического плана говорил, которые возникли вследствие психологических, видимо. Но эту тему он не поднимал. Травмы и физику футболистов принято обсуждать. Но не каркать же заранее.
Ответ Светлана Агейкина
Слуцкий про проблемы физического плана говорил, которые возникли вследствие психологических, видимо. Но эту тему он не поднимал. Травмы и физику футболистов принято обсуждать. Но не каркать же заранее.
Светик, да чего здесь обсуждать, Генич недалёкий.
«Никто никому ничего не предрекал. А для любителей предрекать винлайн даёт фрибет...» – подытожил Лудич.
Ну так на кухне и обсуждайте под синьку. Два пищевика собрались и, как базарные девки, чернушные сплетни понесли на публику, это ж какая тряска должна быть, чтобы в борьбе за первые места, надеяться только на травму молодого пацана
Ответ Британский шпион
Ну так на кухне и обсуждайте под синьку. Два пищевика собрались и, как базарные девки, чернушные сплетни понесли на публику, это ж какая тряска должна быть, чтобы в борьбе за первые места, надеяться только на травму молодого пацана
Ты - настоящий британский шпион! )))

(Какая, нафих, борьба за 1-е место???) )))
Честно говоря, не понял, за что так захейтили Генича. Он же не желал травмы, он, сославшись на слова какого-то якобы шарящего человека, предположил, что травмы будут. Не вижу ничего ужасного в этом
Ответ Shuller18
Честно говоря, не понял, за что так захейтили Генича. Он же не желал травмы, он, сославшись на слова какого-то якобы шарящего человека, предположил, что травмы будут. Не вижу ничего ужасного в этом
Проблема в том что Генич, говорит такие вещи только про ЦСКА. Из последнего, в конце декабря, говорил что Баринов уже подписал контракт с ЦСКА - хотя клубов запрещено это делать
Далее сейчас, есть помимо Глебова, такие же быстрые футболисты, это Сайсь и Дмитриев, новбрасывает Константин только в сторону ЦСКА
Просто уже задолбал так говорить только в сторону одного клуба
Комментатор, журналист , короче, персонаж из медиа ( тем более оч известный ) - это всегда публичная история ! Как отзываются их слова в итоге такие люди должны понимать на все 100%. У Кости с этим пониманием проблемы . Не впервой в это вляпывается. ((
