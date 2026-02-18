Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»

Генич о реакции на слова про Глебова: никто не предрекал ему травмы, успокойтесь.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич ответил на критику его высказываний о полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове.

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться.

Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесенные в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова.

Слушайте внимательно, внимательно: я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно – возможно! – травмы, ##### (блин – Спортс’‘), не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили, у Димы [Шнякина ] много травм, у меня много травм, мы это обсудили.

Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры – тот же Ансу Фати , у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал.

Мы просто эту тему обсудили. Никто никому, ##### (блин – Спортс’‘), ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь, красно-синие, успокойтесь», – сказал Генич в видеообращении в своем телеграм-канале.

Позже комментатор отключил комментарии в канале, написав : «Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему».