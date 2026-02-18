Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на критику его высказываний о полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове.
«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться.
Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесенные в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова.
Слушайте внимательно, внимательно: я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно – возможно! – травмы, ##### (блин – Спортс’‘), не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили, у Димы [Шнякина] много травм, у меня много травм, мы это обсудили.
Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры – тот же Ансу Фати, у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал.
Мы просто эту тему обсудили. Никто никому, ##### (блин – Спортс’‘), ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь, красно-синие, успокойтесь», – сказал Генич в видеообращении в своем телеграм-канале.
Позже комментатор отключил комментарии в канале, написав: «Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему».
Выслушивать справедливые претензии - обида, удалить комментарии.
48 лет , все еще инфантильный подросток.
Лудоман , который не умеет принимать последствия своих действий.
Вы ПУБЛИЧНО вынесли эту информацию.
Не в приватной беседе о причёсках и ставках, а в эфире.
1) Нести чушь.
2) Злиться на реакцию на его чушь.
Это дословная распечатка того, что сказал Генич. Очевидно, что никакого "возможно" сказано не было.
Ну и для примера, насколько этично со стороны Генича было это выносить на всеобщее обсуждение.
"Один близкий знакомый Генича сказал, что в ближайшие год-два он будет изменять своей жене. Не знаю, прогноз это или инсайд, но таковы особенности поведения Генича в эфире и за ним ..." вот если бы кто-то из публичных людей сказал такое про Генича, какова была бы его реакция?
(Какая, нафих, борьба за 1-е место???) )))
Далее сейчас, есть помимо Глебова, такие же быстрые футболисты, это Сайсь и Дмитриев, новбрасывает Константин только в сторону ЦСКА
Просто уже задолбал так говорить только в сторону одного клуба