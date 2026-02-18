Экс-арбитр Итурральде: «Винисиус получил желтую не за танцы, а за то, что швырял предметы обратно. Моуринью говорит, что Вини должен праздновать как Ди Стефано, но что насчет него самого?»

Итурральде: Моуринью учит Винисиуса праздновать, но что насчет него самого?.

Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на критику главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в адрес Винисиуса Жуниора .

В первом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 1:0. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» , игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил : «После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала », а не скандалить с 60-тысячной толпой».

«Забавно, что Моуринью говорит о празднованиях. Что нужно праздновать как Ди Стефано. А что насчет его собственных празднований? Разрешено ли это? Но он говорит Винисиусу, что тот должен праздновать как Ди Стефано.

Винисиус получтл желтую карточку не за танец. Франсуа Летексье вынес ему предупреждение за то, что он швырял предметы [которые бросали на поле фанаты], и попросил его уйти оттуда. Он сказал, что Винисиус создает конфликт, а тот не обратил внимания. Но давайте проведем различие. Это футбол, это нонсенс. Нужно отличать это от расистских оскорблений. Этого нельзя допускать», – сказал Итурральде.