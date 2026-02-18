Экс-арбитр Итурральде: «Винисиус получил желтую не за танцы, а за то, что швырял предметы обратно. Моуринью говорит, что Вини должен праздновать как Ди Стефано, но что насчет него самого?»
Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на критику главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в адрес Винисиуса Жуниора.
В первом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал победу со счетом 1:0. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
После матча Моуринью заявил: «После гола Вини должен быть на руках у игроков «Реала», а не скандалить с 60-тысячной толпой».
«Забавно, что Моуринью говорит о празднованиях. Что нужно праздновать как Ди Стефано. А что насчет его собственных празднований? Разрешено ли это? Но он говорит Винисиусу, что тот должен праздновать как Ди Стефано.
Винисиус получтл желтую карточку не за танец. Франсуа Летексье вынес ему предупреждение за то, что он швырял предметы [которые бросали на поле фанаты], и попросил его уйти оттуда. Он сказал, что Винисиус создает конфликт, а тот не обратил внимания. Но давайте проведем различие. Это футбол, это нонсенс. Нужно отличать это от расистских оскорблений. Этого нельзя допускать», – сказал Итурральде.
Несмотря на видео, где отчетливо видно, что ситуация взорвалась уже после того, как игроки «Мадрида» ушли от трибун — с помощью постоянных повторов тезисов формируется мнение, что все запустило празднование Винисиуса.
На видео отчетливо видно, что игроки уже отошли от трибун и матч должен был вот-вот возобновиться, никто не стоял и не разговаривал там с болельщиками.
Ситуация взорвалась после того, как Престианни подбежал к Винисиусу в момент, когда Вини показывал номер на футболке.
В этот же момент Летексье показал Вини желтую. Не за празднование у чужих трибун, а за то, что он показывал на свою футболку.
Вот с этого момента все и завертелось.
Можно сколько угодно манипулировать и делать вид, что вчерашняя дичь произошла по цепочке «празднование у флажка — реакция болельщиков — остановка матча», но это не перестанет быть манипуляцией.
Остановка матча была связана со словами Престианни, которые стали его реакцией на то, что Вини показывал на футболку (это, опять же, видно на видео).
Благо есть люди вроде Тьерри Анри, которые тоже это хорошо объяснили в эфире.
