«Краснодар» выпустил трейлер фильма о чемпионстве: «Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа 🏆»
«Краснодар» выпустил трейлер фильма о чемпионстве.
«Краснодар» выложил трейлер фильма, посвященного чемпионству в Мир РПЛ.
Краснодарский клуб впервые стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.
«Шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа 🏆.
Проживи чемпионский сезон вместе с командой!
«Краснодар. Путь к чемпионству». Премьера 22.02.2026», – говорится в сообщении «быков».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С нетерпением ждемс!
Уже от трейлера мурашки! Ждём)
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем