«Краснодар» выпустил трейлер фильма о чемпионстве: «Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа 🏆»

«Краснодар» выпустил трейлер фильма о чемпионстве.

Краснодарский клуб впервые стал чемпионом России в сезоне-2024/2025.

«Шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа 🏆.

Проживи чемпионский сезон вместе с командой!

«Краснодар. Путь к чемпионству». Премьера 22.02.2026», – говорится в сообщении «быков».